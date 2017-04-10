KIA поддерживает Кубок конфедераций FIFA-2017

KIA

1. Спортивный маркетинг KIA

KIA — один из самых динамично развивающихся автомобильных брендов в мире. Укреплению имиджа марки в России и мире во многом способствует спонсорство различных видов спорта. KIA поддерживает важнейшие турниры, привлекающие миллионы поклонников в разных уголках земного шара. На «Экстремальных играх» в Азии, на соревнованиях по гольфу, матчах по баскетболу и американскому футболу в Северной Америке можно увидеть символику KIA Motors. C 2002 года один из самых престижных в мире теннисных турниров, открывающий сезон «Большого шлема», Australian Open проходит при поддержке KIA. Известный теннисист Рафаэль Надаль является глобальным «послом» бренда KIA. На знаковых спортивных мероприятиях KIA нередко представляет громкие новинки или специальные серии автомобилей, которые воплощают соревновательный дух марки.

Футбол — самый популярный вид спорта на планете, и компания KIA Motors разделяет любовь к этой зрелищной игре с поклонниками со всего мира. В рамках сотрудничества с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) с 2007 года KIA выступает спонсором крупнейших турниров по футболу, среди которых — Чемпионат мира FIFA, Кубок конфедераций FIFA, Чемпионат Европы UEFA, Кубок Америки Copa America, Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд и Чемпионат мира по футболу среди женщин. KIA является официальным партнером FIFA до 2022 года включительно.

2. Мероприятия KIA в рамках Кубка конфедераций FIFA-2017

В этом и следующем году главными футбольными событиями под эгидой FIFA станут Кубок конфедераций-2017 и Чемпионат мира-2018. Для компании KIA Motors Rus, которая поддерживает эти мероприятия, оба события являются особенно значимыми, ведь они пройдут в России.

Официальные автомобили Кубка конфедераций FIFA-2017

Как официальный партнер Кубка конфедераций FIFA-2017, KIA Motors Rus предоставила организационному комитету 53 автомобиля. Их используют члены оргкомитета, игроки национальных футбольных сборных, арбитры, а также VIP-делегации FIFA. Среди этих автомобилей — cee’d, Sportage, Optima, Sorento Prime, Mohave и Quoris. В дни проведения Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля 2017 года круглосуточную техническую поддержку парка автомобилей KIA будет обеспечивать служба помощи на дорогах KIA Road Assistance.

Специальная серия автомобилей KIA FCC-2017

В конце апреля — начале мая 2017 года в России начнутся продажи специальной серии автомобилей KIA Rio, KIA cee’d, KIA Sportage и KIA Optima, приуроченной к Кубку конфедераций FIFA-2017. Специальная серия FCC-2017 разработана исключительно для российского рынка и будет выпущена ограниченным тиражом. Автомобили будут отличаться богатым набором опций на привлекательных условиях. Все автомобили KIA Rio, cee’d, Sportage и Optima специальной серии будут отмечены логотипом турнира.

Дата старта продаж, комплектации и цены автомобилей KIA специальной серии FCC-2017 будут объявлены дополнительно.

Тест-драйв удачи: шанс есть у каждого

С 1 по 22 апреля 2017 года в официальных дилерских центрах KIA в России среди клиентов, прошедших тест-драйв любой модели марки, будут разыграны около 600 билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA-2017. 22 апреля по всей России состоятся дилерские мероприятия с награждением победителей розыгрыша.

Клиенты, которые отправят заявку с сайта www.kia.ru и пройдут тест-драйв на любом автомобиле KIA с 10 апреля по 10 мая 2017 года, примут участие в розыгрыше поездки на двоих на матч открытия Кубка конфедераций FIFA-2017. Первой игрой турнира станет матч «Россия — Новая Зеландия», который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит-Арена» («Крестовский») 17 июня текущего года. Эта поездка совпадает со знаменитыми белыми ночами Санкт-Петербурга, а, значит, для победителей она станет по-настоящему особенной. Счастливчик будет выбран при помощи генератора случайных чисел среди всех участников.

Помимо этого, в апреле-мае KIA Motors Rus разыгрывает билеты на турнир и официальные мячи Кубка конфедераций FIFA-2017 в эфире популярных радиостанций и спортивных СМИ.

Детский конкурс «Юный арбитр KIA»

В преддверии Кубка конфедераций FIFA—2017 KIA приглашает юных поклонников футбола продемонстрировать свои таланты и принять участие в конкурсе «Юный арбитр-2017». Этот творческий конкурс для детей — неизменный спутник крупных футбольных соревнований по всему миру, спонсором и партнёром которых выступает KIA.

В этом году хозяйкой Кубка конфедераций FIFA станет Россия, поэтому основой конкурса «Юный арбитр KIA» будет именно российский этап. Если в 2016 году, в преддверии Чемпионата Европы по футболу, удача в этом конкурсе улыбнулась только одному участнику из России, то в 2017 году на 11 матчах турнира из 16 «юными арбитрами» станут дети из России. На остальных 5 матчах мячи вынесут ребята, победившие в конкурсе «Юный арбитр KIA » в Германии, Испании, Чили, Малайзии и на Багамских островах. Победители выйдут на поле в составе судейской бригады вместе с футболистами и арбитрами самой высокой категории. «Юные арбитры KIA» вынесут мячи на поле перед матчами Кубка конфедераций FIFA-2017 в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

Творческие работы на конкурс «Юный арбитр KIA-2017» в России принимаются с 7 по 30 апреля. В конкурсе принимают участие мальчики и девочки от 10 до 14 лет. Участник или его взрослый представитель должен опубликовать на личной странице пользователя Facebook или ВКонтакте оригинальную работу в формате фото, видео или эссе и сопроводить её хештегами #ЮныйАрбитр2017 и #KiaOMBC. Список из 11 победителей будет опубликован на сайте kia.ru и в официальных сообществах конкурса в социальных сетях 12 мая 2017 года.

Финалисты будут определены закрытым голосованием членов конкурсной комиссии. В состав жюри российского этапа конкурса «Юный арбитр» в 2017 году вошли национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Федорова, советский футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, прославленный российский вратарь, основатель детской школы голкиперов Руслан Нигматуллин, главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов, а также управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов и директор по маркетингу KIA в России Валерий Тараканов.

В прошлом году победителем российского этапа конкурса «Юный арбитр» стал 11-летний Михаил Андрюшков из Подмосковья, правый защитник детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Химки». Он вместе с мамой побывал во Франции на Чемпионате Европы по футболу-2016 и вынес мяч на поле стадиона «Пьер Моруа» перед матчем Россия — Словакия, где стоял плечом к плечу с главным арбитром матча и звёздами мирового футбола.

На глобальном уровне штаб-квартира KIA Motors проводит конкурс «Юный арбитр» с 2008 года. KIA Motors Rus присоединилась к проекту в 2012 году. Этот конкурс дает возможность юным болельщикам осуществить свою мечту и оказаться на одном поле с лучшими футболистами нашего времени. Для многих ребят подобное переживание становится очень волнующим, и, оказавшись в центре поля среди звёзд мировой величины, они решают не просто заниматься спортом, а посвятить этому жизнь. Это вдохновляет KIA проводить подобные детские конкурсы по всему миру, ведь они меняют судьбу и открывают дорогу в большой спорт обычным мальчишкам и девчонкам.

KIA в игре: чемпионат среди любительских команд России KIA Champ

В преддверии Кубка конфедераций FIFA-2017 в России пройдёт чемпионат любительских команд по мини-футболу KIA Champ. Он состоится в Москве 19-20 мая 2017 года. В ходе российского этапа турнира будут определены 2 команды.

Подобные любительские турниры KIA Motors проводит во многих странах мира. Победители состязаний из разных стран встречаются на финальном этапе KIA Champ в стране, которая принимает крупнейшее футбольное событие года. В этом году заключительный этап международного чемпионата среди любителей состоится с 27 по 30 июня 2017 года в Сочи. В нем примут участие 12 команд из разных стран, включая 2 из России. Все участники финального этапа KIA Champ получат пригласительные билеты на полуфинальный матч Кубка конфедераций FIFA, который состоится 29 июня 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи.

Онлайн-конкурс «Битва прогнозов»

С 12 июня по 2 июля 2017 года на сайте football.kia.ru пройдет конкурс «Битва прогнозов». Любой посетитель сайта сможет оставить свой прогноз относительно результатов одной или нескольких игр и выиграть различные футбольные аксессуары, а также побороться за главный приз — пригласительные билеты на Чемпионат мира по футболу-2018.

3. Кубок конфедераций FIFA: история и факты

Кубок конфедераций FIFA в этом году — восьмой по счёту. Он пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Кубок конфедераций проходит 1 раз в 4 года, и местом проведения становится страна, которая через год принимает Чемпионат мира по футболу. Таким образом, Кубок конфедераций-2017 — своего рода репетиция перед Чемпионатом мира, который состоится в России в 2018 году. Игры Кубка конфедераций FIFA-2017 пройдут на стадионах «Открытие Арена» (г. Москва), «Зенит-Арена», известный также как «Крестовский» (г. Санкт-Петербург), «Фишт» (г. Сочи) и «Казань-Арена» (г. Казань).

В Кубке конфедераций принимают участие 8 команд: команда страны, в которой пройдет Чемпионат мира, победитель предыдущего Чемпионата мира, а также команды, победившие в каждом из шести континентальных чемпионатов в Европе, Азии, Северной Америке, Южной Америке, Океании и Африке. В Кубке конфедераций FIFA-2017 примут участие следующие страны: Россия (хозяйка турнира), Германия (Чемпион мира-2014), а также победители континентальных чемпионатов — Португалия, Австралия, Мексика, Чили, Новая Зеландия и Камерун. Россия, Португалия и Чили участвуют в Кубке конфедераций впервые. Действующим и самым титулованным участником Кубка является национальная сборная Бразилии, которая в 2017 году не попала на данный турнир.

Призовой фонд Кубка конфедераций FIFA в 2017 году составит $20 млн. Победитель турнира получит $4,1 млн, серебряный призер — $3,6 млн, бронзовый — $3 млн.

Слоган Кубка конфедераций FIFA — «Футбол чемпионов. Мечта болельщиков».

Официальной эмблемой турнира стал орнаментальный логотип, основанный на узнаваемом национальном образе жар-птицы, которая сочетает в себе традиционную русскую фантазийность и в то же время олицетворяет движение, силу и динамику, присущие футболу.

1 FCC 2017 - FIFA Confederations Cup 2017 (Кубок конфедераций FIFA-2017)

2 На глобальном уровне конкурс «Юный арбитр» называется KIA Official Match Ball Carrier.

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