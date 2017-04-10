Lexus и Марк Ронсон объявили о сотрудничестве в рамках запуска Lexus LC

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Бренд Lexus и музыкальный продюсер Марк Ронсон объявили о сотрудничестве в рамках кампании «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас».

Сегодня бренд Lexus объявил о старте творческого сотрудничества с лауреатом множества престижных наград, музыкальным продюсером Марком Ронсоном в рамках кампании по выводу на рынок новой модели LC. Роскошное флагманское купе Lexus отражает начало новой эры в развитии премиального бренда, и именно этому посвящена кампания «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас».

Сотрудничество с Ронсоном является продолжением стратегии Lexus по созданию впечатляющих проектов в области музыки, искусства и технологий. Кампания «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас» — это логическое продолжение осуществленной в 2015 году кампании «Живите в стиле RX», в которой принял участие Джуд Лоу. Этот проект предоставил участникам захватывающего театрального события шанс почувствовать себя кинозвездой за рулем премиального кроссовера RX.

Представляя проект, Марк Ронсон отметил: «Мне всегда нравилось работать с талантливыми людьми, с новаторами — как в студии, так и за ее пределами. Когда Lexus предложил мне концепцию этой кампании, и я увидел новый LC, это было свежо и волнующе. Я был захвачен идеей использовать музыку, чтобы вдохновить и создать должное впечатление от этого роскошного автомобиля».

Модель LC унаследовала смелый дизайн концепт-кара LF-LC, который был отмечен престижной наградой EyesOn Design Award, как и серийный автомобиль. Lexus LC — настоящий символ развития самой культуры создания автомобилей бренда, процесса, при котором в сотрудничестве дизайнеров и инженеров рождается потрясающий автомобиль, превосходящий все возможные ожидания.

Комментируя начало сотрудничества между Lexus и Марком Ронсоном, глава Lexus Europe Ален Уттенховен отметил: «Марк Ронсон — культовый музыкальный продюсер, стоявший за появлением нескольких величайших хитов десятилетия. Трудно представить лучшего партнера для реализации проекта. Lexus LC — это символ начала новой эпохи для бренда Lexus, сутью которой становится создание большей синергии между инженерными решениями и дизайном. Кто может справиться с подобной кампанией лучше Марка, человека, внесшего важнейший вклад в мировую музыкальную культуру своими невероятными выступлениями и партнерскими проектами?».

Более подробная информация о проекте и все новости кампании «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас», будут доступны на официальном сайте www.lexus.ru с 11 апреля.

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