Определены лучшие российские дилеры Тойота и Лексус 2016 года

Toyota / Lexus

8 апреля 2017 года прошла 3-я ежегодная церемония награждения лучших официальных дилеров Тойота и Лексус в России.

Наградой были отмечены дилерские центры с лучшими показателями эффективности бизнеса и результатами в области качества обслуживания клиентов, а также внедрения современных методик работы.

Обладателями главной премии «Лучший дилер» стали Тойота Центр Тольятти, Тойота Центр Киров, Тойота Центр Краснодар Север, Лексус — Левобережный, Лексус — Самара и Лексус — Лосиный Остров.

9 дилерских центров Тойота и 8 дилерских центров Лексус получили награды в тематических номинациях: «Рекомендация клиентов», «Продажи автомобилей Toyota/Lexus», «Сервисное обслуживание», «Продажи автомобилей с пробегом», «Корпоративные продажи», «Финансовый менеджмент» и «KAIZEN» (Прорыв года).

Церемония вручения наград состоялась на острове Корсика, где прошел очередной этап чемпионата мира по ралли, в рамках которого лучшие дилеры смогли лично пообщаться с гоночной командой TOYOTA GAZOO Racing.

ООО «Тойота Мотор», 11 апреля 2017 года — 8 апреля 2017 года на острове Корсика состоялась 3-я ежегодная церемония награждения лучших официальных дилеров Тойота и Лексус.

В церемонии приняли участие владельцы и руководители дилерских центров Тойота и Лексус, показавшие лучшие результаты в 2016 году.

Отбор лучших дилерских центров Тойота и Лексус происходит по итогам комплексной оценки работы официальных дилеров, разработанной ООО «Тойота Мотор» в строгом соответствии с высокими стандартами «Тойота Мотор Корпорэйшн». В системе оценки важное место занимают такие факторы как стабильность бизнес-показателей, качество обслуживания клиентов, внедрение современных методик работы с клиентами, работа с финансовыми и страховыми продуктами, соответствие уровня обслуживания высоким мировым стандартам «Тойота Мотор Корпорэйшн». Всего по итогам отбора на церемонии за 2016 год было представлено 8 номинаций.

Официальные дилеры, показавшие лучшие результаты сразу по нескольким направлениям, удостоились награды в главной номинации, учрежденной Президентом ООО «Тойота Мотор», — «Лучший дилер». Лауреатами премии стали три официальных дилера Тойота: Тойота Центр Тольятти, Тойота Центр Киров и Тойота Центр Краснодар Север; и три дилера Лексус: Лексус — Левобережный, Лексус — Самара, Лексус — Лосиный Остров. Победителей в номинации «Лучший дилер» поздравил лично Президент компании Тойота в России Хидэнори Одзаки.

«Я рад поздравить с победой наших надежных партнеров — официальных дилеров Тойота и Лексус в России — и выразить благодарность за их усилия. В этом году компания отмечает 15 лет работы на российском рынке, и одной из важнейших составляющих успеха Тойота в России стала эффективная работа дилерских сетей. В сотрудничестве с дилерами мы продолжим предлагать клиентам лучший продукт и лучший клиентский сервис на российском автомобильном рынке», — прокомментировал Президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.

Лучшими дилерами в номинации «Сервисное обслуживание» признаны Тойота Центр Воронеж и Лексус — Нижний Новгород.

В номинации «Продажи автомобилей с пробегом» награды получили Тойота Центр Приморский и Лексус — Волгоград.

Наивысший результат в номинации «Корпоративные продажи» продемонстрировал Тойота Центр Ясенево.

В номинации «Продажи автомобилей Тойота» награду получил Тойота Центр Тольятти, в номинации «Продажи автомобилей Лексус» победителем стал Лексус — Тюмень.

Наибольшего успеха в номинации «Рекомендация клиентов» добились сразу три официальных дилера Тойота: Тойота Центр Орел, Тойота Центр Оренбург и Тойота Центр Краснодар Север — и три официальных дилера Лексус: Лексус — Саратов, Лексус — Воронеж и Лексус — Минеральные Воды.

Наградой в номинации «Финансовый менеджмент» были удостоены Тойота Центр Калининград и Лексус — Уфа.

Победителем в номинации «KAIZEN» (Прорыв года) стал Тойота Центр Пулково, добившийся стремительного роста по всем ключевым показателям в сравнении с 2015 годом. Прорывом года, сумевшим достичь значительного роста бизнеса в прошлом году, стал дилерский центр Лексус — Набережные Челны.

Местом проведения 3-й ежегодной церемонии «Награда Президента» был выбран остров Корсика, где в начале апреля прошел четвертый этап чемпионата мира по ралли. История выступления Toyota на Tour de Corse насчитывает 3 победы и помнит имена таких легенд как Карлос Сайнс (Carlos Sainz) и Дидье Ориоль (Didier Auriol).

Гости смогли лично поддержать выступавших в Ралли Корсика пилотов Toyota GAZOO Racing и убедиться в том, что высокий результат в равной степени зависит как от индивидуального стремления быть первым во всем, так и от сплоченности и профессионализма команды.

Полный список победителей Тойота с указанием номинаций

№ Номинация Победитель 1 Лучший дилер Тойота Центр Тольятти

Тойота Центр Киров

Тойота Центр Краснодар Север 2 Прорыв года Тойота Центр Пулково 3 Рекомендация клиентов Тойота Центр Орел

Тойота Центр Оренбург

Тойота Центр Краснодар Север 4 Продажи Тойота Тойота Центр Тольятти 5 Сервисное обслуживание Тойота Центр Воронеж 6 Продажи автомобилей с пробегом Тойота Центр Приморский 7 Корпоративные продажи Тойота Центр Ясенево 8 Финансовый менеджмент Тойота Центр Калининград

Полный список победителей Лексус с указанием номинаций

№ Номинация Победитель 1 Лучший дилер Лексус — Левобережный

Лексус — Самара

Лексус — Лосиный Остров 2 Прорыв года Лексус — Набережные Челны 3 Рекомендация клиентов Лексус — Саратов

Лексус — Воронеж

Лексус — Минеральные Воды 4 Продажи Лексус Лексус — Тюмень 5 Сервисное обслуживание Лексус — Нижний Новгород 6 Продажи автомобилей с пробегом Лексус — Волгоград 7 Финансовый менеджмент Лексус — Уфа

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