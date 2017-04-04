Дизельный Mitsubishi Pajero Sport от 2 399 000 рублей

Mitsubishi

С 1 апреля, во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors по всей России стартуют продажи дизельной версии Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения. Стартовая комплектация (Invite) дизельного Mitsubishi Pajero Sport1 стоит 2 399 000 рублей.

Значительный набор опций уже представлен в базовой комплектация (Invite) дизельной версии Mitsubishi Pajero Sport:

Система полного привода Super Select II 4WD

Система активной безопасности — ABS с Brake Assist и EBD

Система курсовой устойчивости ASC и система стабилизации прицепа TSA

Система помощи при старте в гору HSA (Hill Start Assist)

Боковые подножки

Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом

Передние противотуманные фары

Рулевое колесо с кожаной отделкой и с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой

Подогрев передних сидений

Климат-контроль

Индикатор уровня омывающей жидкости

Легкосплавные 18-дюймовые колесные диски

Российская государственная система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»

Цены и комплектации дизельного Mitsubishi Pajero Sport:

Комплектация (объем двигателя, тип трансмиссии, тип привода) Цена руб. Pajero Sport 2.4 DID Invite 4WD MT 2 399 000 Pajero Sport 2.4 DID Intense 4WD AT 2 649 990 Pajero Sport 2.4 DID Instyle 4WD AT 2 849 990 Pajero Sport 2.4 DID Ultimate 4WD AT 3 049 990

На новый Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения доступно специальное кредитное предложение — 7,9% годовых на 3 года2 при покупке через АО МС Банк Рус.

«Мы рады представить новый флагман модельной линейки бренда — Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Рамный и бескомпромиссный внедорожник помимо привлекательной стоимости получил значительные усовершенствования и обширный перечень дополнительных опций. Мы уверены, что долгожданная дизельная версия новой модели выйдет на лидирующие позиции в своем классе», — заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус».

1 новая модель Mitsubishi Pajero Sport, в 2016 году получила высший рейтинг — 5 звезд стандарта безопасности ASEAN NCAP за защиту взрослых Adult Occupancy Protection (AOP) и 4 звезды за защиту детей Child Occupant Protection (COP). Комплектация автомобиля, проходившего испытание может отличаться от комплектации автомобилей, предназначенных для продажи в России. Организация ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian) оценивает уровень безопасности новых автомобилей"

2 Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ № 2789). Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Pajero Sport: мин./макс.сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., ставка действует при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость а/м, выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

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