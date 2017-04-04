Porsche представляет в Монце 919 Hybrid и команду

Porsche

Штуттгарт. После тестовых заездов на гоночных трассах Валенсия (Испания), Арагон (Испания), Валлелунга (Италия) и Поль Рикар (Франция) Porsche представит теперь новый 919 Hybrid публике 31 марта в 14:00 часов. Место действия — высокоскоростная трасса в Королевском парке Монцы (Италия). Здесь участники чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship (WEC) 2017 впервые собираются для проведения совместных тестовых заездов 1 и 2 апреля — официального пролога чемпионата WEC.

Оба предыдущих года — 2015 и 2016 — Porsche с инновационным ле-мановским прототипом 919 Hybrid был победителем как в гонке 24 часа Ле-Мана, так и в чемпионате, завоевав титулы в зачете производителей и в зачете пилотов. Первого публичного выступления усовершенствованного болида, которому предстоит отстаивать свой чемпионский титул, ждут с нетерпением.

Первые фотографии нового состава пилотов

После трех лет неизменного состава пилотов команда Porsche LMP 2017 выходит на старт с двумя заново укомплектованными экипажами. Управление гибридным гоночным болидом со стартовым номером 1 берут на себя Нил Яни (33 года, Швейцария), Андре Лоттерер (35 лет, Германия) и Ник Тэнди (32 года, Ве-ликобритания). Яни является действующим чемпионом мира и победителем Ле-Мана 2016 года. Выступавший за Audi Лоттерер был чемпионом мира в 2012 году и имеет за плечами опыт трех побед в общем зачете в Ле-Мане. Тэнди в 2015 году был в составе победоносной команды Porsche в Ле-Мане. Кокпит второго автомобиля Porsche со стартовым номером 2 поделят между собой Тимо Бернхард (36 лет, Германия), чемпион мира 2015 года, и два новозеландца — Эрл Бамбер (26 лет) и Брендон Хартли (27 лет). Бамбер в 2015 году вместе с Тэнди победил в Ле-Мане, Хартли в том же году вместе с Бернхардом стал чемпионом WEC.

График мероприятий и встречи с прессой в пятницу, 31 марта

13:30-14:00 часов:

Встреча с командой в секторе для пресс-конференций пресс-центра,

возможности для интервью с гонщиками и топ-менеджерами команды Porsche LMP.

14:00-15:00 часов:

Снятие покрывала с Porsche 919 Hybrid на прямой старт/финиш,

фотосессия с гонщиками и гибридными гоночными болидами.

С 14.30 часов специально выделенное время для фотосессии с 911 RSR ко-манды Porsche GT.

Счет очков: fiawec.com/courses/classification.html

Все результаты: fiawec.alkamelsystems.com

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