В Москве пройдет ралли классических автомобилей «Ингосстрах Exclusive Classic Day»

Ретро-ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day» пройдет в столице 23 апреля 2017 года. Организатором мероприятия выступает «Ингосстрах Exclusive»* совместно с Ралли клубом классических автомобилей (РККА).

В этом году ралли поддержит Главное управление ГИБДД по городу Москве, его начальник Виктор Коваленко примет участие в заезде. Кроме того, на мероприятии будут представлены автомобили и техника мотобатальона ДПС. Гостями гонки и ее участниками станут известные люди: музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев; советский космонавт, ученый Виктор Савиных; пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Амина Зарипова. Также в ралли примет участие генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.

«Ингосстрах Exclusive» проводит ретро-ралли уже второй год подряд. Такой формат позволяет объединить на одной площадке всех любителей классических автомобилей, которых в нашей стране не мало, и в очередной раз привлечь внимание к необходимости страхования автомобилей, — отметил Михаил Волков. — Кроме того, ралли — это стильное светское мероприятие, которое станет замечательным развлечением для всех жителей и гостей столицы: в течение дня на улицах Москвы можно будет полюбоваться классическими автомобилями 40-70-х годов».

Маршрут ралли проложен по центральным улицам столицы и составляет около 70 км, общее время заезда займет более трех часов. Задача водителей и штурманов будет состоять в том, чтобы расшифровать маршрут по дорожной книге. Победителем гонки станет экипаж, сумевший наиболее точно проследовать по маршруту, уложиться в заданное время и не нарушить при этом ПДД. Торжественный старт заезда будет дан у гостиницы «Метрополь» в 13:00.

Все автомобили ралли предварительно пройдут техническую инспекцию и проверку на соответствие требованиям ПДД. Автогражданскую ответственность водителей застрахует «Ингосстрах Exclusive». Кроме того, «Ингосстрах Exclusive» предлагает владельцам коллекционных автомобилей специально разработанный продукт «Ретромобиль», который обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту и профессиональные консультации.

Подать заявку на участие в ралли владельцы раритетных автомобилей могут на сайте РККА (classic-rally.ru ) до 15 апреля 2017 года.

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

* Направление деятельности компании «Ингосстрах» в области страхования собственности высшего ценового сегмента

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