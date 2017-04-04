Старт продаж новой версии модели Mitsubishi — Outlander XXXL*

Mitsubishi

ООО «ММС Рус» объявляет о начале продаж новой версии модели Mitsubishi — Outlander XXXL. Эта модель предназначена для обслуживания свадеб, выпускных балов и региональных звёзд шоу-бизнеса.

Начиная с 1 апреля 2017 года новая версия модели Mitsubishi — Outlander XXXL доступна в дилерских центрах по всей России и будет представлена в двух комплектациях:

«Vagabond Edition» — модификация рассчитана на 12 посадочных и 9 стоячих мест, адресована в первую очередь таксопаркам, для использования в качестве маршрутных такси. «Vagabond Edition» отличается следующими особенностями оснащения:

Автономный отопитель салона «Емельян», работающий в зависимости от региона поставки на берёзовых бруньках или кедровых шишках. Отопитель поможет поддерживать комфортную температуру внутри салона силами пассажиров. (Для тех кому будет жарко, в задней части салона предусмотрена форточка, для тех кому дует, дублирующее управление форточкой на руле)

Новые лавки с древесно-стружечным каркасом, обтянутые желтой эко-кожей для снижения риска заноз и аллергии на пчёл. Для увеличения пространства салона лавки лишены спинок, проход между лавками уменьшен до 12 см.

Монетоприёмник, размещённый на подголовнике кресла водителя с функцией подоргева\охлаждения сдачи.

Сдвижная дверь с ременным приводом и встроенной масленкой для салазок, для комфортной посадки и высадки, и удобного обслуживания.

«Celestial Edition» — особенная, роскошная модификация Mitsubishi Outlander XXXL. На отделку каждого автомобиля уходит до 6 шкур тончайшей кожи лосося, 2 доски сороковки редчайшего канадского ясеня, 17000 светодиодов, 4 коробки сухариков с холодцом и восемь 2-х литровых бутылок Темного.

Mitsubishi Outlander XXXL «Celestial Edition» будет иметь ряд следующих особенностей опционального оснащения, существенно выделяющих данную версию среди других представительских автомобилей:

Длинный диван вдоль левого борта, отделанный кожей лосося и оснащенный боксом для хранения саквояжей и сундуков со скарбом, с подогревом, ионизатором и встроенными таблетками от моли.

Холодильником «Бирюса-2», объемом 210 литров с белой винтажной дверцей. В качестве комплимента, при выдаче клиенту, холодильник заполнят специально выпущенными к данному событию четырьмя бутылками антифриза

Отделка потолка светодиодами с эффектом «Ночь в Туапсе»

Встроенный в дверь зонт для ВИП пассажира с инкрустированной кристаллами «Свердловски» ручкой, выполненный по специальному заказу ООО «Вятские Зонты»

Высокий уровень комфорта, предоставляемый моделью Mitsubishi Outlander XXXL «Celestial Edition», обеспечивается за счет наличия таких стандартных для данного класса автомобилей опций как: подогрев запасного колеса, подогрев педалей, датчики света и тьмы, электрический стояночный тормоз с функцией выбрасывания якоря при остановке и многое другое.

«Прекрасные характеристики с места работы, высокое качество исполнения и уровня пола, в сочетании с ценой и фазами луны, обеспечивает Mitsubishi Outlander XXXL высочайшим потенциалом в сегменте среднеразмерных маршруток и однушек в городах сателлитах. Уверен, поклонники бренда Mitsubishi, ставящие в приоритет инженерную отвагу и чувство юмора оценят данное предложение с особым цинизмом», — заявил Клининг-Менеджер в офисе компании «ММС Рус».

* Уважаемые коллеги, мы обращаем ваше внимание, что данный пресс-релиз подготовлен ко дню смеха 1 апреля 2017г., не является публичной офертой или действительным предложением ООО «ММС Рус». Любые совпадения с реальностью случайны.

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