Кредитная ставка на автомобили Mitsubishi с пробегом снижена до 9,9%*

Mitsubishi

Компания ООО «ММС Рус» при поддержке АО МС Банк Рус начиная с 3 апреля 2017 года объявляет о специальном кредитном предложении на приобретение автомобилей Mitsubishi с пробегом по программе Diamond Car — 9,9% годовых1 при первоначальном взносе от 20% и сроке кредита до 5 лет.

Впервые программа продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом — Diamond Car значительно снижает кредитную ставку: с 16,9% до 9,9% годовых.

На данный момент предложение действует в следующих официальных дилерских центрах Mitsubishi:

г. Санкт-Петербург, ООО Максимум

г. Санкт-Петербург, Галант на Выборгском

г. Санкт-Петербург, Галант на Жукова

г. Мурманск, Галант Авто

г. Уфа, ООО ТТС УФА

г. Казань, ТрансТехСервис на проспекте Победы

г. Казань, ТрансТехСервис на проспекте Ибрагимова

г. Чебоксары, ТТС в Чебоксарах

г. Йошкар-Ола, ТТС В ЙОШКАР ОЛЕ

г. Тула, ООО «Автокласс плюс»

г. Челябинск, ООО Регинас

Актуальный список дилерских центров, участвующих в программе можно найти на сайте компании по ссылке: mitsubishi-motors.ru/for-byers/used/9_9/

Планируется, что данное кредитное предложение будет доступно по всей дилерской сети бренда Mitsubishi к концу этого года.

Ключевыми условиями получения данной кредитной ставки является:

Минимальная/максимальная сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости автомобиля Срок кредита — 24-60 месяцев Первоначальный взнос от 20% от цены автомобиля Обязательное страхование КАСКО Оформление услуги «Защита платежей»

К примеру, при приобретении автомобиля Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска стоимостью 1 129 000 рублей, первоначальном взносе — 50% от стоимости автомобиля и сроком кредита на 5 лет, ежемесячный платеж может составить 14 6292 рублей.

«Интерес к автомобилям Mitsubishi на вторичном рынке показывает значительный рост. Принимая во внимание данный факт, мы разработали данное предложение для наших потребителей, которое сделает покупку подержанных автомобилей Mitsubishi значительно доступнее, и позволит еще большему количеству поклонников бренда оценить по достоинству непревзойдённые технические преимущества автомобилей японского бренда Mitsubishi», — сказал Илья Никоноров, Директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус».

Более подробно с программой «Diamond Car» вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке: mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/lending_terms/

1 Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ № 2789). Условия кредитования на покупку а/м Митсубиши с пробегом: мин./макс.сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 24-60 мес., ставка действует при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни, здоровья и страхование от потери работы) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля, выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует при оформлении в предприятиях-партнерах Банка, официальных дилерах Mitsubishi: ООО «ПАРТНЕР-ТЦ» (г. Набережные Челны, г. Ижевск), ООО «ПАРТНЕР — ЖУКОВА» (г. Уфа), ООО «Партнер-Победы» (г. Казань), ООО «Партнер-Чебоксары» (г. Чебоксары), ООО «Партнер-Южный 1» (г. Казань), ООО «Партнер-112» (г. Йошкар-Ола), ООО «Максимум Кредит» (г. Санкт-Петербург), ООО «Галант-Авто» (г. Санкт-Петербург, г. Мурманск), ООО «Автокласс плюс» (г. Тула). Предложение действует с 15.03.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

2 Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Пример расчета произведен на 20.03.2017 г., исходя из следующих условий кредитования: а/м Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска, цена 1 129 000 руб., первоначальный взнос 50% от цены а/м, процентная ставка 9,9% годовых, срок кредита — 5 лет, валюта кредита — рубли РФ, обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля; при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля, выгодоприобретатель — Банк по рискам угон и утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности; при включении в сумму кредита услуги «Защита платежей» (страхование жизни, здоровья и страхование от потери работы), стоимость 0,208% в мес. от суммы кредита. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

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