Jeep на Неделе дизайна в Милане 2017 года

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Показ новой модели Jeep ® Compass на Неделе дизайна в Милане

Compass на Неделе дизайна в Милане Возможность познакомиться с оригинальным дизайном Jeep ® и выразительным, безошибочно узнаваемым стилем легендарной американской марки

и выразительным, безошибочно узнаваемым стилем легендарной американской марки Эксклюзивная презентация состоится 6 апреля в демонстрационном зале Tortona 15

С 4 по 9 апреля дизайнеры со всего мира соберутся в Милане, чтобы принять участие в выставке Fuori Salone и 56-м Международном автомобильном салоне. На этой неделе Jeep® представит модель Jeep Compass — новый компактный внедорожник, который выполнен в современном оригинальном дизайне Jeep, сохраняющим верность традициям этой легендарной марки.

Премьера новой модели Jeep Compass, существенно дополняющей модельный ряд выпускаемых в Европе автомобилей бренда, запланирована на 6 апреля — она пройдет в рамках эксклюзивного мероприятия в демонстрационном зале Tortona 15. Выставленная модель позволит посетителям ближе познакомиться с особенностями нового компактного автомобиля Jeep® класса SUV, который отличается гармоничным сочетанием характера, дизайна, технологий и превосходных функциональных возможностей.

С моделью Jeep Compass можно будет познакомиться в демонстрационном зале Tortona 15 в течение всей выставки. Как и все автомобили Jeep® класса SUV, новая модель получила особые дизайнерские черты. По ним безошибочно можно определить принадлежность к марке Jeep. Они олицетворяют собой незаурядные внедорожные качества, функциональность и дорожную динамику. К таким дизайнерским элементам относится, например, решетка радиатора с 7 прорезями, которая является частью легендарного фирменного облика передней части, характерного для всех моделей Jeep. Трапециевидная форма колесных арок идеально подходит для проезда по камням и препятствиям при движении по бездорожью, а вертикальное ветровое стекло придает модели самобытный облик. Короткие свесы способствуют увеличению углов въезда и съезда; выразительный дизайн боковой части кузова создает ощущение защищенности и уверенности в преодолении любых сложностей, встречающихся на пути. Дизайн передних и задних световых приборов расставляет дополнительные яркие акценты.

Интерьер автомобиля также наделен характерными чертами марки. Среди них стоит упомянуть практичную компоновку и различные отсеки для хранения вещей, соответствующие активному стилю жизни. Дополнительного внимания заслуживают акцентированный дизайн центральной консоли, четкие линии, очерчивающие прилегающие поверхности, и цветовая палитра, вдохновение при составлении которой черпали по всему миру.

Посетители выставки Fuori Salone 2017 первыми в Италии увидят новую модель Jeep Compass и познакомятся с ее оригинальным дизайном. В российских дилерских центрах она появится в конце 2017 года.

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