KIA объявляет цены и комплектации обновленного Mohave

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3 апреля 2017 года во всех дилерских центрах KIA в России стартуют продажи обновленного внедорожника KIA Mohave.

Обновленный KIA Mohave предлагается с дизельным двигателем V6 3.0 л мощностью 250 л. с., автоматической 8-ступенчатой коробкой передач и системой полного привода.

Клиентам предоставлен выбор между тремя комплектациями KIA Mohave, цены на новинку стартуют от 2 419 900 рублей.

Уже в базовой комплектации обновленный KIA Mohave предлагает высокий уровень оснащения, делающий его одним из самых привлекательных предложений в сегменте полноразмерных внедорожников.

Для максимальной комплектации также предусмотрен выбор цвета отделки салона.

Москва, 3 апреля 2017 года — Сегодня в салонах всех официальных дилеров KIA в России начались продажи обновленного рамного внедорожника KIA Mohave. Клиентам предложен выбор из трех комплектаций: Comfort, Luxe и Premium. Рекомендованная розничная цена стартует с отметки 2 419 900 рублей.

Обновленный KIA Mohave в России предлагается с дизельным двигателем V6 рабочим объемом 3,0 л мощностью 250 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Все версии KIA Mohave полноприводные. Автомобили в комплектации Comfort предлагаются с подключаемым полным приводом, а в вариантах исполнения Luxe и Premium — с постоянным. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 9,0 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Показатель расхода топлива в условном комбинированном цикле — 9,3 л/100 км.

Богатый уровень оснащения уже в базовой комплектации

Все комплектации обьновленного KIA Mohave имеют светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары, повторители указателей поворота в корпусах боковых зеркал и дополнительный центральный стоп-сигнал. Элегантный и мужественный облик автомобиля дополняет спойлер на задней кромке крыши, рейлинги для крепления багажного бокса или лыж и хромированная отделка молдинга двери багажного отсека.

В интерьере также присутствуют элементы с хромированной отделкой, передняя панель и обивка дверей имеют вставки под дерево. Мультифункциональный руль, селектор трансмиссии и центральный подлокотник получили кожаную отделку, для сидений заднего ряда предусмотрен подлокотник с подстаканниками. При этом, сиденья заднего ряда имеют регулировку по наклону спинки и могут быть сложены в пропорции 60/40 до уровня ровного пола. Сиденья третьего ряда также могут быть сложены в пропорции 50/50. Для удобства водителя предусмотрена регулировка поясничного подпора сиденья.

Впервые предлагаемая на автомобилях KIA Mohave аудиосистема премиального уровня JBL обеспечивает высокое качество звучания. Мультимедийная система поддерживает протокол Bluetooth для подключения мобильного телефона. Навигация с 8-дюймовым сенсорным дисплеем также является штатным оборудованием обновленного KIA Mohave.

Начиная с базовой комплектации, внедорожник оснащается 6 подушками безопасности (включая шторки по всей длине салона), антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой стабилизации курсовой устойчивости (ESC), ассистентом старта на подъеме (НАС), штатной сигнализацией и иммобилайзером, передними и задними датчиками парковки, датчиком дождя. Как и все автомобили российской модельной линейки KIA, обновленный KIA Mohave оснащается системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». Автомобиль также комплектуется полноразмерным запасным колесом.

Все комплектации KIA Mohave имеют систему раздельного климат-контроля с отдельным блоком управления для задних пассажиров, дополнительный электрический отопитель салона, круиз-контроль.

Вне зависимости от комплектации, подвеска KIA Mohave оборудована амортизаторами переменной жесткости.

Комплектация Comfort — баланс цены и качества

Стартовая комплектация Comfort предлагается по цене 2 419 900 рублей и оснащается системой подключаемого полного привода. В этой версии на обновленный KIA Mohave устанавливаются легкосплавные колесные диски диаметром 17?. Сиденья имеют черную тканевую отделку. На приборной панели установлен монохромный дисплей 3,5«. В разработанный специально для российских условий пакет «Теплые опции» включены подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, электропривод и подогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений.

Комплектация Luxe — постоянный полный привод и дополнительный комфорт

Обновленный KIA Mohave в комплектации Luxe предлагается по цене 2 619 900 рублей и оснащается системой постоянного полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой. Сиденья имеют отделку черной кожей, для более высокого уровня безопасности на передние сиденья установлены активные подголовники. Как со стороны водителя, так и со стороны переднего пассажира для стеклоподъемников предусмотрена функция Auto. Стекла задних дверей, задние боковые стекла и двери багажного отсека имеют глубокую тонировку, а салонное зеркало заднего вида — автоматическое затемнение. Пакет «Теплые опции», в дополнение к оснащению внедорожников в комплектации Comfort, подразумевает подогрев рулевого колеса и сидений второго ряда.

Комплектация Premium — постоянный полный привод с дифференциалом повышенного трения

В максимальной комплектации Premium, предлагающейся по цене 2 849 900 рублей, для обновленного KIA Mohave предусмотрены система постоянного полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой и дифференциал повышенного трения, повышающий внедорожные возможности автомобиля. Дополнительную защиту порогов и удобство входа и выхода обеспечивают боковые ступеньки. Автомобиль оснащается легкосплавными 18-дюймовыми дисками с шинами 265/60 R18. На нем устанавливается пневматическая задняя подвеска, позволяющая регулировать погрузочную высоту. Высота задней подвески регулируется автоматически и вручную в 3 режимах: обычный режим вождения (N), режим вождения по пересеченной местности (HI) и режим погрузки (LO).

В комплектации Premium обновленный KIA Mohave комплектуется ксеноновыми фарами головного света и светодиодными задними фонарями. Элегантный и мужественный облик автомобиля подчеркивает металлическая накладка на заднем бампере и отделка дверных ручек хромом.

Значительно эффектнее в автомобилях KIA Mohave комплектации Premium выглядит и интерьер. Сиденья имеют отделку из высококачественной кожи Nappa с ромбовидной прострочкой и вентиляцией, клиенту предлагается возможность выбора между черным и коричневым цветом отделки салона. Регулировки передних сидений имеют электроприводы. Водительское кресло оснащается памятью настроек, а сиденьем переднего пассажира может также управлять пассажир второго ряда. Пороги дверей получили металлические накладки, на рулевом колесе имеются элементы «под дерево», а кожаная отделка козырька панели приборов не только делает интерьер элегантнее, но и предотвращает образование бликов. Регулировка руля по наклону и вылету осуществляется при помощи электропривода, а при включении задней передачи зеркала заднего вида отклоняются вниз, что облегчает маневрирование. Автомобиль оснащен памятью настроек зеркал и рулевой колонки. Боковые зеркала также имеют электропривод складывания.

Доступ в салон облегчает система Smart Key, запуск и остановка двигателя осуществляется нажатием на кнопку. Бокс в переднем центральном подлокотнике имеет систему охлаждения. Дополнительный комфорт для водителя и пассажиров обеспечивает люк с электроприводом в крыше, а в темное время суток декоративная подсветка интерьера создает в салоне особо уютную атмосферу.

Еще удобнее управление обновленным KIA Mohave в стесненных условиях или на бездорожье делает система кругового обзора (AVM) с 4 камерами, а при перестроениях на помощь водителю приходит новая для модели система мониторинга «слепых» зон (BSD).

Приборная панель Supervision с цветным дисплеем диагональю 4.2? обеспечивает более легкое восприятие отображаемой информации.

Помимо устойчивого круга поклонников модели, ценящих KIA Mohave не только за комфорт в городе, но и за возможность выбраться на природу, за пределы асфальта, обновленный дизайн и высокотехнологичное оснащение призваны привлечь к этому надежному, выносливому рамному внедорожнику и новую аудиторию клиентов.

На обновленный KIA Mohave распространяется длительная гарантия KIA — 5 лет или 150 тысяч километров пробега, а также межсервисный интервал — 15 тысяч километров пробега.

Более подробную информацию об обновленном KIA Mohave можно получить на официальном сайте www.kia.ru , а также у авторизованных дилеров KIA в России.

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