Audi AG: итоги 2016 года и ключевые направления будущего развития

Audi

Рекордный рост продаж в 2016 году: более 1,8 млн автомобилей реализовано в мире.

Развитие модельной линейки: к 2018 году будут обновлены наиболее важные семейства моделей, к 2019 году появятся два новых кроссовера, к 2020 — три совершенно новых электромобиля.

Новое дочернее подразделение: компания Autonomous Intelligent Driving GmbH занимается разработкой технологий для роботизированных автомобилей.

Москва, 17 марта 2017 — В ближайшие годы Audi проведет значительное обновление модельного ряда, начнет производство нескольких моделей электромобилей и войдет в новые направления бизнеса, связанные с цифровыми технологиями. Устойчивость основного бизнеса — основа для инвестиций, ориентированных на будущее. Выручка Audi Group в 2016 году возросла до 59,3 млрд евро, операционная рентабельность продаж без учета специальных статей расходов составила 8,2%. С учетом специальных статей расходов операционная прибыль составила 3,1 млрд евро, а операционная рентабельность продаж — 5,1%.

«2016 год стал очень непростым для нашей компании, — заявил председатель Правления AUDI AG Руперт Штадлер (Rupert Stadler) на ежегодной пресс-конференции в среду, — но мы смогли завершить его с устойчивой прибылью от нашего основного направления деятельности и заложить ключевые направления будущего развития». К 2020 году бренд планирует начать производство трех совершенно новых моделей, использующих энергию аккумуляторных батарей. Автомобили, использующие электрическую тягу, появятся и в существующих линейках моделей Audi. В качестве одной из мер реализации инициативы по развитию направления электромобилей Audi за последние три года уже провела подготовку более чем 6000 сотрудников для работы с высоковольтным оборудованием и технологиями высокого напряжения. Также Audi участвует в деятельности по развитию общественной инфраструктуры станций быстрой зарядки.

Как ведущий разработчик новых технологий в рамках концерна Volkswagen компания Audi ускоренными темпами работает и над развитием технологий автомобилей с автономным управлением. Недавно учрежденное в Мюнхене дочернее подразделение Autonomous Intelligent Driving GmbH занимается разработкой системы для автономных автомобилей в городских условиях. Технология будет применима в моделях различных производителей, также будет являться ключевым компонентом сервисов мобильности в будущем (к примеру, роботизированных такси). Компания открыта для сотрудничества с новыми важными партнерами в автомобильной отрасли и отрасли информационных технологий.

В то же время Audi ведет дальнейшие разработки систем помощи водителю и систем автопилотирования в других условиях дорожного движения — в частности, на автомагистралях и дорогах в сельской местности. В новом поколении модели Audi A8 клиенты впервые смогут использовать автоматизированные функции управления третьего уровня при движении в условиях транспортных пробок на скорости до 60 км/ч.

В ближайшие годы Audi проведет существенное обновление модельного ряда. Помимо нового Audi A8, в 2017 году ожидается успешный выход на рынок новых поколений таких важных массовых моделей, как Audi Q5 и Audi A5. Также на ряде международных рынков начнутся продажи Audi Q2. В 2018 году Audi усилит линейку наиболее дорогих моделей благодаря выходу второго поколения Audi A7. В том же году успешная линейка кроссоверов будет дополнена моделью Audi Q8. На 2019 год запланировано появление еще одной новой модели — спортивного компактного кроссовера Audi Q4.

В минувшем году мировые продажи Audi возросли на 3,6%, достигнув нового рекордного объема 1 867 738 автомобилей (в 2015 году объем продаж составлял 1 803 246 единиц). В наибольшей степени на увеличение объемов продаж повлиял значительный спрос на модели Audi Q7 и Audi A4. Несмотря на неблагоприятные изменения курсов валют, выручка Audi Group в 2016 году также увеличилась на 1,5% и достигла 59 317 млн евро (в 2015 году она составляла 58 420 млн евро).

«Устойчивость нашей текущей деятельности отчетливо отслеживается по операционной прибыли с продаж до вычета расходов по специальным статьям, — заявил член Правления AUDI AG, ответственный за финансы и информационные технологии, Аксель Штротбек (Axel Strotbek). — С результатом 8,2% мы находимся в нашем плановом коридоре 8—10% даже в существующих непростых условиях и при увеличении доли инвестиций в будущее развитие». В прошлом году данный показатель составлял 8,8%. Также в 2016 году операционная прибыль без учета специальных статей затрат составила 4846 млн евро (в 2015 году данный показатель составлял 5134 млн евро).

Audi Group за счет своих собственных ресурсов осуществляет инвестиции в будущее развитие. В 2016 году вложения капитала компании составили 3,4 млрд евро (в 2015 данный объем составлял 3,5 млрд евро), при этом добилась значительного позитивного баланса чистых денежных потоков — 2,1 млрд евро (в 2015 году — 1,6 млрд евро). Чистая ликвидность на 31 декабря 2016 года составила 17,2 млрд евро (на 31 декабря 2015 года — 16,4 млрд евро), что является дополнительным подтверждением высокого потенциала компании в отношении способности производить инвестиции собственными силами.

В качестве одной из мер поддержки новой корпоративной стратегии, провозглашенной минувшим летом, Audi также запустила в 2016 году пакет мер под общим названием SPEED UP! «Именно таким образом мы продолжим в 2017 году систематическое увеличения эффективности нашего производства и снижение затрат, — сообщил г-н Штротбек. — Это поможет нам достигнуть поставленных целей в плане доходности и обеспечить фонды, которые потребуются для обеспечения нашего пути инноваций и инвестиций».

В текущем году Audi Group планирует осуществить капитальные инвестиции в объеме, эквивалентном 5,0—5,5% общей годовой выручки. Ожидается, что соотношение затрат на направление исследований и разработок и полученных от данной деятельности доходов будет несколько выше стратегического целевого коридора, установленного компанией на уровне 6,0—6,5%. Чистый поток оборотных средств вновь должен оказаться на положительном уровне, однако, скорее всего, он будет существенно ниже показателя предыдущего года из-за финансовых потоков, ожидаемых в связи с последствиями расследования о занижении показателей выброса дизельных двигателей. Audi Group также ожидает в этом году рост объемов поставок автомобилей и выручки. В плане операционной рентабельности продаж компания вновь планирует продемонстрировать результат в коридоре 8—10%. Прогнозируемая рентабельность инвестиций составляет 15—18%.

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