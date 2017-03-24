Рынок подержанных автомобилей в России

Не смотря на кризис и падение автомобильного рынка, рынок подержанных автомобилей продолжает жить своей насыщенной жизнью. Тем более, что часть спроса на новые автомобили переместилась в сторону секонд-хенда. Аналитическое агентство Автостат подсчитало количество проданных автомобилей на вторичном рынке по регионам России.

Самым активным рынком подержанных автомобилей в феврале 2017 года стала Москва. На втором месте с минимальным отрывом от столицы — Подмосковье. На третьем месте Краснодарский край, за которым следует Санкт-Петербург и Ростовская область.

Кроме них, в ТОП-10 рынков легковых автомобилей с пробегом в феврале 2017 года также попали: Свердловская область, Новосибирская область, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область.

Общий объем проданных подержанных автомобилей в России в феврале 2017 года составил 360 тысяч единиц.

Покупка подержанного автомобиля может потребовать некоторых вложений в его ремонт и обслуживание. Так если потребовался ремонт дизельного двигателя, то в некоторых случаях можно ограничиться ремонтом форсунок. А эту операцию можно поручить сделать профессионалам, которые много лет специализируются именно в этой сфере.

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