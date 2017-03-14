Renault в России запускает весеннюю сервисную кампанию

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Renault в России объявляет о запуске весенней сервисной кампании, которая пройдет в официальных дилерских центрах Renault с 15 марта по 30 апреля 2017 года.

Специальное сервисное предложение предоставляет клиентам возможность с максимальной выгодой привести автомобиль в порядок после эксплуатации в холодный зимний период. В рамках акции клиенты смогут продиагностировать наиболее важные системы автомобиля по фиксированной цене 299 рублей, а также воспользоваться выгодным предложением на шиномонтаж со скидкой 500 рублей 1 .

. В рамках кампании для автомобилей Renault доступны предложения Комплекс-Сервис «Тормозная система» c выгодой до 10% и щетки стеклоочистителя с выгодой до 15%, а владельцы автомобилей Renault старше 4-х лет смогут пройти Комплекс-Сервис «ЭКОНОМ: Тормозная система» с выгодой до 10% и приобрести щетки по особенно выгодным ценам.

При прохождении весенней диагностики в период акции всего за 299 рублей клиенты, зарегистрированные в интернет-кабинете MY RENAULT, смогут провести профессиональную диагностику подвески2, тормозной системы, проверку уровня зарядки АКБ, плотности охлаждающей жидкости и уровня рабочих жидкостей, стеклоомывателей и стеклоочистителей, приборов внешней световой сигнализации и шин.

Владельцам автомобилей Renault предусмотрены также особые условия на:

запасные части с выгодой до 30%;

прохождение Комплекс-Сервиса «Замена стекол» с выгодой до 30% на модели Logan, Sandero, Duster в старом кузове;

а также особые условия на покупку пакетов аксессуаров и прохождение Комплекс-Сервиса «Сигнализации».

Более подробную информацию о весенней сервисной кампании Renault можно получить на сайте renault.ru/services/offers.html . Владельцы автомобилей Renault любого возраста могут подобрать программу «Комплекс-Сервис» именно для своего автомобиля на сайте: renault.ru/services/maintenance.html

Еще больше предложений доступно для пользователей MY RENAULT. Сервис MY RENAULT — это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля. Сервис доступен к использованию как на сайте www.renault.ru , так и в мобильных приложениях на платформах Android и iOS. Данная программа была запущена в России в декабре 2011 года и насчитывает уже более 620 000 зарегистрированных клиентов.

Получить более подробную информацию о всех предложениях Renault Service, а также уточнить условия участия конкретного дилера в акции можно на сайте Renault c 15 марта 2017 г.

1 Предложение ограниченно и действительно только для модельного ряда Renault. Цены являются максимально рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС и действуют только в период проведения акции с 15 марта по 30 апреля 2017 г. Цены у дилера могут отличаться. Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в условия акции. Предложение не является публичной офертой. Уточняйте участие дилера в акции на www.renault.ru и у сотрудников официального дилерского центра.

2 При наличии у дилера амортизационного стенда

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