Специальные предложения KIA в марте 2017 года

KIA

В марте 2017 года действуют максимально привлекательные условия покупки бестселлера KIA Rio с выгодой до 140 000 рублей, а также кредит со ставкой от 6,7% годовых и полис КАСКО в комплекте.

Максимально возможная выгода при покупке кроссоверов KIA Sorento Prime 1 в марте составит до 150 000 рублей, KIA Sportage — до 125 000 рублей.

в марте составит до 150 000 рублей, KIA Sportage — до 125 000 рублей. Актуальные новинки — обновленные KIA Cerato и KIA Soul — в первый месяц весны доступны по программе кредитования «KIA Легко!» с гарантированной банком остаточной стоимостью и низкими ежемесячными платежами.

На обновленные KIA Cerato и KIA Soul, а также на бестселлеры KIA Rio и KIA cee’d распространяется предложение «КАСКО в комплекте» при покупке в кредит по любой из программ KIA Finance.

«Русфинанс Банк» в марте снизил и унифицировал кредитные ставки по всем программам KIA Finance.

Москва, 15 марта 2017 года — В марте 2017 года KIA предлагает целый ряд специальных предложений для клиентов.

KIA Rio

В первый месяц весны на покупку бестселлера марки — KIA Rio — действуют привлекательные условия покупки с максимально возможной выгодой до 140 000 рублей. При покупке автомобиля KIA Rio по системе trade-in выгода составит 30 000 рублей для автомобилей 2017 модельного года и 40 000 рублей для автомобилей 2016 модельного года. При предъявлении акта об утилизации автомобиля с пробегом покупатель получит скидку на новый KIA Rio в размере 50 000 рублей. В марте 2017 года для выпускников российских ВУЗов и молодых специалистов в возрасте до 25 лет дополнительная выгода на покупку KIA Rio увеличена до 50 000 рублей. Если клиент приобретает седан или хэтчбек KIA Rio в лизинг, он получит скидку 20 000 рублей. Дополнительная выгода от KIA Motors Rus в марте 2017 года составит 20 000 рублей для автомобилей Rio с автоматической трансмиссией и 40 000 рублей для автомобилей с механической коробкой передач. Кроме этого, купить самую востребованную на российском рынке модель можно в кредит с низкой ставкой от 6,7% годовых и получить полис КАСКО с покрытием рисков угон и полная гибель в комплекте.

Другие модели KIA

На кроссоверы KIA в марте также распространяется целый ряд специальных предложений. Максимально возможная выгода с учетом всех действующих программ при покупке KIA Sorento Prime может составить до 150 000 рублей, KIA Sportage — до 125 000 рублей, KIA Soul — до 60 000 рублей.

KIA Cerato в марте 2017 года доступен с выгодой до 70 000 рублей, KIA cee’d — до 60 000 рублей, KIA Picanto — до 48 900 рублей.

В частности, покупателям автомобилей KIA предоставляются скидки при покупке ряда моделей по системе trade-in и в лизинг. KIA также продолжает поддерживать молодых дипломированных специалистов в возрасте до 25 лет: в марте предоставляется дополнительная выгода в размере 18 000 — 19 990 рублей при приобретении автомобилей KIA Picanto, cee’d, Cerato и Soul.

KIA Finance

В марте 2017 года партнер KIA «Русфинанс Банк» снизил и унифицировал ставки по всем кредитным программам KIA Finance, включая кредит с гарантированной банком остаточной стоимостью автомобиля «KIA Легко!»2. Теперь минимальная ставка по кредиту на все модели KIA — 6,7% годовых при первоначальном взносе от 30%.

Последние новинки KIA на российском рынке — обновленные Cerato и Soul, включая версию Soul GT, — доступны в кредит по программе «KIA Легко!». Данный кредит предусматривает 3 основных преимущества по сравнению с обычным автокредитованием: низкий первоначальный взнос (от 20% стоимости автомобиля), минимальный ежемесячный платеж (платеж на 50% ниже, чем при обычном автокредитовании) и гарантию остаточной стоимости автомобиля, предоставляемую банком. Программа «KIA Легко!» доступна для покупателей 5 популярных моделей KIA: Rio — от 250 рублей в день, cee’d — от 300 рублей в день, обновленный Soul — от 350 рублей в день, обновленный Cerato — от 400 рублей в день и Sportage — от 500 рублей в день.

Обновленные KIA Soul и KIA Cerato, KIA Rio, KIA cee’d, KIA Optima и KIA Sportage3 в марте также можно приобрести по стандартной программе KIA Start с привлекательной кредитной ставкой от 6,7% годовых.

В этом месяце при приобретении обновленных KIA Cerato и KIA Soul, KIA Rio, KIA cee’d и KIA Sportage4 по любой из кредитных программ KIA Finance клиенты получают полис автострахования «КАСКО в комплекте»5.

«Лизинг KIA Finance» для физических лиц позволяет осуществить покупку автомобилей KIA c нулевым авансовым платежом. При приобретении в марте автомобилей KIA Rio, KIA cee’d, KIA Soul, KIA Cerato в лизинг физические лица получают дополнительную выгоду в размере 20 000 рублей, а покупатели KIA Sportage6 — 25 000 рублей.

Более подробная информация о специальных предложениях KIA в марте 2017 года, включая детальные условия программ, доступна по ссылке www.kia.ru , а также у официальных дилеров KIA в России.

1 KIA Sorento Prime — уникальное название модели на российском рынке. В других странах мира данный продукт называется KIA Sorento третьего поколения.

2 Ранее кредитная ставка по программе «KIA Легко!» составляла от 8,9% годовых

3 Ставка 6,7% годовых по программе KIA Start распространяется только на автомобили KIA Sportage 2016 модельного года в комплектации Classic.

4 2017 модельного года

5 Выгода предоставляется путем предоставления скидки, эквивалентной стоимости полиса КАСКО от KIA Insurance с покрытием рисков угон и полная гибель.

6 KIA Sportage 2016 модельного года

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