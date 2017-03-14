Компания Volkswagen Group Rus стала обладателем премии «Российского Автомобильного Форума 2017»

Volkswagen

Москва, 16 марта 2017 года — Компания Volkswagen Group Rus стала победителем премии «Российского Автомобильного Форума 2017» в номинации «Инвестиционный проект года». Церемония награждения лауреатов премии состоялась 15 марта в Москве.

Компания Volkswagen Group Rus одержала победу в категории «Инвестиционный проект года» благодаря работе по расширению площадки компании в Калуге и организации производства нового Tiguan на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB — Modularer Querbaukasten).

MQB означает одинаковое установочное положение двигателя, унификацию соединений и систем автомобиля, небольшие габариты. Эти преимущества модульной стратегии позволяют полностью реализовать потенциал экономии, существенно повысить производственную эффективность, а также дают дизайнерам большую творческую свободу и позволяют добиться динамичных и гармоничных пропорций.

Генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович отметил: «Победа в премии „Российского Автомобильного Форума“ — заслуга всей команды Volkswagen Group Rus. Мы расширили наш завод для производства нового Tiguan, который стал первым кроссовером из Калуги, построенным на платформе MQB. Мы рады, что российское автомобильное сообщество оценило наш инвестиционный проект».

Общий объем инвестиций Volkswagen Group в производство нового Tiguan составит 180 млн. евро. Вложения уже позволили развить инфраструктуру завода, построить новый кузовной цех площадью 12 000 кв. м., а также обновить покрасочный и монтажный цеха. Расширение производственных мощностей обеспечило около 110 дополнительных рабочих мест. Группа Volkswagen также инвестировала в развитие и обучение поставщиков инструментов производства и автомобильных компонентов, чтобы их продукция соответствовала высоким стандартам концерна.

Производство нового Tiguan включает сварку кузова, покраску и сборку автомобиля. Впервые на калужском заводе Volkswagen Group Rus на локальную модель устанавливается панорамная крыша. Кроме того, в процессе производства нового Tiguan применяются лазерные технологии и инновационные системы подачи компонентов на линию, например, работающая под собственным весом система подачи днища кузова на участок автоматизированной сварки.

Премия «Российского автомобильного форума» — профессиональная награда, которой ежегодно отмечаются успехи и вклад компаний и топ-менеджеров в развитие российской автомобильной промышленности.

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