Новая кредитная программа «Поехали!» на покупку Renault Kaptur

Renault

Renault Россия запускает новую кредитную программу «Поехали!», которая будет действовать для Renault Kaptur и сделает его покупку еще более простой и выгодной.

Программа «Поехали!» — это доступный кредит с остаточным платежом, низким первоначальным взносом (от 20%), а также c доступными ежемесячными платежами, которые в два раза ниже стандартных кредитных предложений.

«Поехали!» — это новый формат кредитного предложения, которое ориентировано на современную энергичную аудиторию и призвано сделать покупку автомобиля в кредит максимально легкой и комфортной. Поэтому первой моделью, выбранной для запуска программы, стал флагман внедорожной линейки Renault — стильный кроссовер Renault Kaptur.

Программа «Поехали!» рассчитана на 3 года и предусматривает низкий первоначальный взнос — от 20% стоимости Renault Kaptur, комфортные ежемесячные платежи, которые клиент выплачивает в течение срока кредита. При этом ежемесячный платеж почти в 2 раза ниже, чем для классического кредитного предложения.

Такое предожение стало возможным благодаря специальной кредитной программе, в рамках которой погашение 40% от стоимости автомобиля откладывается на 3 года. Это позволяет значительно экономить на покупке автомобиля, а к моменту погашения кредита клиент может реализовать остаточный платеж тремя способами:

оставить себе автомобиль, выплатив остаточный платеж;

продлить кредитный договор на 2 года;

продать автомобиль официальному дилеру Renault в счет погашения кредита, при этом Renault гарантирует минимальную выкупную стоимость автомобиля.

Например, для клиентов, желающих приобрести яркий и стильный кроссовер Renault Kaptur в версиях с двигателем 1,6 л и трансмиссией CVT X-Tronic, действует специальное условие в рамках кредитной программы «Поехали!», при которых сумма ежемесячного платежа составит всего 5 900 рублей1 (равно как для версий модели с механической коробкой передач).

В дополнение к действующему кредитному предложению, до 31 марта при покупке в trade-in версий Kaptur с двигателем 1,6 л и трансмиссией CVT X-Tronic 2017 года выпуска выгода для клиентов будет достигать 70 000 рублей.

Также продолжает действовать акция — зимние шины в подарок — при покупке новых автомобилей Renault 2016 года выпуска в онлайн-шоуруме Renault2.

1 Ежемесячный платеж рассчитан исходя из рекомендованной цены 1 049 990 рублей на Renault Kaptur в комплектации Style (Стайл) 1,6 л., CVT X-Tronic. Аванс — 525 620 руб., срок кредита 3 года, ставка в кредитном договоре 8,9% годовых. Сумма кредита — 503 183 руб., сумма последнего платежа ? 40% стоимости автомобиля. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах») на 1 год, «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК КАРДИФ», тариф — 0,15% в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Разница между рекламируемой ставкой 2,3% и ставкой в кредитном договоре 8,9% годовых компенсируется соразмерным снижением цены автомобиля. Не является офертой и действительно до 31.03.2017 года на новые автомобили 2016/2017 года выпуска. Количество автомобилей ограничено.

2 Количество автомобилей, принимающих участие в акции, ограничено.

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