Старт продаж Mitsubishi L200 2017-го модельного года

Mitsubishi

ООО «ММС Рус» объявляет о старте продаж пикапа Mitsubishi L200 2017-го модельного года.

Легендарный пикап 5-го поколения приобрел дополнительные опции, а также некоторые изменения в дизайне интерьера и экстерьера. Обновленная модель будет доступна для предварительного заказа во всех официальных дилерских центрах в России с 15 марта 2017 года.

Все комплектации обновленной модели получили новые опции:

ЭРА-ГЛОНАСС — система экстренного реагирования при авариях.

Индикатор уровня омывающей жидкости.

Обновления в экстерьере и интерьере доступны в следующих версиях:

рулевое колесо нового дизайна с кожаной отделкой и новый дизайн решетки радиатора, кроме комплектации Invite;

новый дизайн боковых подножек, AM/FM тюнер и CD/MP3 плейер обновленного дизайна, начиная с комплектации Intense;

задний бампер с подножкой и камерой заднего вида доступны для топовой версии Instyle.

Цены и комплектации на модель Mitsubishi L200 2017-го модельного года:

Комплектация (объем двигателя, тип трансмиссии, тип привода) Цена руб. L200 2.4 DID Invite MT 4WD 1 779 000 L200 2.4 DID Invite+ MT 4WD 1 909 990 L200 2.4 DID Intense MT 4WD 2 099 990 L200 2.4 DID Intense AT 4WD 2 199 990 L200 2.4 DID Instyle AT 4WD 2 399 990

Следует отметить, что второй год подряд, по итогам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», модель входит в ТОП-3 в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля»1.

Производство обновленной модели Mitsubishi L200 2017-го модельного года осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Тайланде.

«Безупречное качество, надежность и безопасность являются ключевыми показателями легендарного пикапа Mitsubishi L200. Мы надеемся, что бескомпромиссные внедорожные характеристики, обновленный дизайн экстерьера и интерьера позволят увеличить интерес потребителей к модели в данном сегменте», — заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус».

1 Модель Mitsubishi L200 вошла в ТОП-3 по итогам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Итоги исследования были оглашены 1 марта в рамках ежегодной конференции «Автомобильный рынок — 2017. Итоги и прогнозы»."

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