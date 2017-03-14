Старт продаж Mitsubishi L200 2017-го модельного года
ООО «ММС Рус» объявляет о старте продаж пикапа Mitsubishi L200 2017-го модельного года.
Легендарный пикап 5-го поколения приобрел дополнительные опции, а также некоторые изменения в дизайне интерьера и экстерьера. Обновленная модель будет доступна для предварительного заказа во всех официальных дилерских центрах в России с 15 марта 2017 года.
Все комплектации обновленной модели получили новые опции:
- ЭРА-ГЛОНАСС — система экстренного реагирования при авариях.
- Индикатор уровня омывающей жидкости.
Обновления в экстерьере и интерьере доступны в следующих версиях:
- рулевое колесо нового дизайна с кожаной отделкой и новый дизайн решетки радиатора, кроме комплектации Invite;
- новый дизайн боковых подножек, AM/FM тюнер и CD/MP3 плейер обновленного дизайна, начиная с комплектации Intense;
- задний бампер с подножкой и камерой заднего вида доступны для топовой версии Instyle.
Цены и комплектации на модель Mitsubishi L200 2017-го модельного года:
|Комплектация (объем двигателя, тип трансмиссии, тип привода)
|Цена руб.
|L200 2.4 DID Invite MT 4WD
|1 779 000
|L200 2.4 DID Invite+ MT 4WD
|1 909 990
|L200 2.4 DID Intense MT 4WD
|2 099 990
|L200 2.4 DID Intense AT 4WD
|2 199 990
|L200 2.4 DID Instyle AT 4WD
|2 399 990
Следует отметить, что второй год подряд, по итогам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», модель входит в ТОП-3 в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля»1.
Производство обновленной модели Mitsubishi L200 2017-го модельного года осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Тайланде.
«Безупречное качество, надежность и безопасность являются ключевыми показателями легендарного пикапа Mitsubishi L200. Мы надеемся, что бескомпромиссные внедорожные характеристики, обновленный дизайн экстерьера и интерьера позволят увеличить интерес потребителей к модели в данном сегменте», — заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус».
- 1 Модель Mitsubishi L200 вошла в ТОП-3 по итогам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Итоги исследования были оглашены 1 марта в рамках ежегодной конференции «Автомобильный рынок — 2017. Итоги и прогнозы»."
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