Toyota представила беспилотный автомобиль с новым поколением алгоритмов управления

Toyota

Toyota Research Institute представил беспилотный автомобиль с новым алгоритмом ориентирования в пространстве и функцией самообучения.

Одна из базовых систем беспилотных технологий управления — Automatic Emergency Braking — к концу 2017 года станет серийным оборудованием почти всех моделей Toyota на рынке США.

Toyota является лидером автомобильной отрасли по числу патентов в сфере автономного вождения.

ООО «Тойота Мотор», 14 марта 2017 года — Исследовательский институт Toyota (Toyota Research Institute, TRI) представил новое поколение беспилотного автомобиля, построенного на базе Lexus LS. Задачей, поставленной перед новым беспилотником Toyota, является детальное изучение возможностей управления автомобилем без вмешательства водителя.

Особый упор программы сделан на возможности самообучения и улучшения «зрения» автомобиля — его способности ориентироваться в дорожной инфраструктуре и связываться с другими участниками движения. Применение лидара (системы светового обнаружения и определения дальности), радара и сенсорных камер позволило уменьшить зависимость системы от высокоточных навигационных карт.

Основу системы составляют два исполнительных алгоритма, разрабатываемых TRI, известных под именами Chauffeur («Водитель») и Guardian («Хранитель»).

Chauffeur — режим полностью беспилотного вождения. Он соответствует 5-му и 4-му уровням классификации SAE — авторитетного стандартизирующего органа «Сообщества автомобильных инженеров».

Guardian — высокотехнологичный алгоритм помощи при вождении, который постоянно мониторит дорожную ситуацию и действия водителя. При возникновении потенциальных угроз «Хранитель» предупреждает и при необходимости принимает необходимые меры, чтобы избежать ДТП.

«Это умный автомобиль, который становится еще умнее с течением времени, — говорит управляющий директор TRI Джилл Прэтт. — Он изучает индивидуальные водительские привычки и предпочтения человека за рулем, а также пополняет багаж знаний благодаря обмену данными с другими автомобилями и объектами инфраструктуры. Мы рассчитываем, что алгоритм „Хранитель“ может уже в ближайшем времени получить широкое распространение на серийных моделях, помогая водителям в сложных ситуациях, снижая риск аварии и в конечном счете спасая жизни».

Ощутимый прогресс новой автономной программы, на дальнейшее развитие которой только с 2016 года Toyota выделила 1 миллиард долларов, уже начинает приносить практические результаты. Система Automatic Emergency Braking, самостоятельно замедляющая автомобиль при риске столкновения, станет серийным оборудованием почти всех моделей Toyota и Lexus, представленных на рынке Северной Америки, уже к концу 2017 года. Это произойдет на пять лет раньше, чем того требует NHTSA (National Highway Traffic Safety Assoсiation) — главный регламентирующий орган по дорожной безопасности в США.

Toyota начала исследования в области автономного вождения еще в 2005 году, а первые патенты были получены уже в 2006-м. На данный момент, согласно отчету Департамента интеллектуальной собственности и науки агентства Thomson Reuters, Toyota располагает наибольшим среди всех конкурентов числом патентов в этой области.

«Новый экспериментальный автомобиль — это первая тестовая платформа системы автономного вождения, целиком разработанная силами TRI. Ее развитие отражает стремительный прогресс всей нашей беспилотной программы», — подчеркнул Прэтт (Gill Pratt).

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