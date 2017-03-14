Infiniti продолжает уверенный рост с рекордной долей рынка в России в феврале

Infiniti

Доля рынка в феврале в России составила 5,4%, продано 562 автомобиля.

Мировые продажи Infiniti в феврале составили 20 114 автомобилей.

Абсолютный рекорд глобальных продаж с начала года — 38 961 автомобиль, рост на 21%.

Infiniti выходит на рынок Новой Зеландии.

Москва — Infiniti продолжает уверенный рост в России и демонстрирует новые превосходные результаты во второй раз за 2017 год. Доля рынка в феврале составила 5,4% — это второй (вслед за январским) рекордный показатель на российском рынке за последние два года.

В феврале в России было реализовано 562 автомобиля Infiniti, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

На глобальном уровне Infiniti также демонстрирует свой лучший результат февраля за всю историю компании с ростом продаж на 21%, до 20 114 автомобилей. Из отдельных рынков самые высокие показатели продаж продемонстрировали США, Мексика, Западная Европа, Китай и Австралия.

Роланд Крюгер, Президент компании Infiniti: "Вслед за рекордным результатом 2016 года, когда мы реализовали более 231 000 автомобилей, мы с удовольствием отмечаем, что покупатели по всему миру выбирают дизайн, динамику и качество Infiniti. Наш рост обусловлен новыми моделями, такими как QX30 и Q60, которые доступны сегодня на глобальных рынках. Мы рады объявить продолжение нашей географической экспансии — с этого года Infiniti начинает продажи в Новой Зеландии.

С начала года Infiniti демонстрирует свой лучший результат в следующих регионах:

В России продажи за февраль составили 562 автомобиля, что на 34% больше чем за аналогичный период прошлого года. С начала года было реализован 941 автомобиль, что на 29% больше, чем за первые два месяца 2016 года.

В США продажи с начала года составили 25 295 автомобилей, что на 34% больше, чем год назад.

В Западной Европе продажи выросли на 16%, до 2437 единиц с начала года.

В Китае продажи Infiniti за февраль составили 2401 автомобиль, что на 8% больше, чем за февраль 2016 года. А с начала года компания реализовала 5991 автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Азии и Океании продажи Infiniti выросли до 1028 единиц, в одной только Австралии рост составил 138%, до 119 автомобилей, проданных в феврале. Тайвань также устанавливает рекорд — с начала года в стране было реализовано 477 автомобилей, что на 109% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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