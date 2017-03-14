Citroen Origins — виртуальный музей легендарных автомобилей марки Citroen

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Citroën запускает Citroën Origins www.citroenorigins.ru веб-сайт, посвященный историческому наследию Марки. Сайт знакомит посетителей с легендарными моделями Citroën: обзор автомобиля 360°, специальные звуковые эффекты (звук работающего двигателя, клаксон и т. д.), брошюры, интересные факты. Этот виртуальный музей доступен с любого цифрового устройства (компьютер, планшет и смартфон).

Каждая эпоха отмечена какой-либо легендарной моделью Citroën: Type A, Traction Avant, 2 CV и Ami 6, GS и XM, Xsara Picasso и новый C3. Знаковые автомобили сформировали историю бренда. Теперь это богатейшее наследие представлено на сайте Citroën Origins: www.citroenorigins.ru

Виртуальный музей Citroën Origins предлагает всем желающим открыть для себя легендарные автомобили Citroën, выпущенные с 1919 года до наших дней: это не только серийные модели, но и спортивные автомобили и концепт-кары. Посидеть в салоне автомобиля ZX Rallye Raid, послушать звук работающего двигателя 2 CV или погрузиться в чтение брошюры Méhari — все это предлагается испытать посетителям Citroën Origins. Для представления каждой модели используются:

виртуальный салон: как и на сайте www.citroen.ru каждую модель можно осмотреть в панораме (с углом обзора 360°) снаружи и изнутри;

специальные звуковые эффекты для каждой модели: помимо звука запускаемого двигателя, для каждой модели предлагаются до 3-х аудиозаписей (звук клаксона, указателя поворота, стояночного тормоза и т. д.);

музыкальное сопровождение: каждому десятилетию соответствует свой музыкальный стиль (50-е, 70-е, 80-е годы и т. д.), создающий подлинную атмосферу эпохи, к которой относится представленная модель автомобиля;

выдержки из брошюр, фотографии и видео, интересные истории или технические характеристики: все для подробного знакомства с каждой моделью!

В настоящее время на сайте Citroën Origins www.citroenorigins.ru представлено около пятидесяти моделей.

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