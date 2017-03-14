Infiniti покажет легендарный гоночный автомобиль Prince R380 на фестивале Concours D’Elegance 2017 во Флориде

Infiniti

Prince R380, один из первых японских гоночных автомобилей, стал победителем гран-при Японии в 1966 году.

Этот исторический автомобиль впервые будет показан в Северной Америке в рамках фестиваля Concours d’Elegance на острове Амелия.

Наследие Prince Motor Company, первого производителя автомобилей премиум-класса в Японии, продолжает текущий модельный ряд Infiniti.

Гонконг — Компания Infiniti Motor 12 марта покажет гоночный автомобиль Prince R380 класса «японский прототип» на фестивале Concours d’Elegance, который пройдет на острове Амелия во Флориде, США. Это будет первая демонстрация исторического автомобиля на Американском континенте.

Установив несколько рекордов скорости на земле в 1965 году, R380 оставил позади трио Porsche 906, став победителем Гран-при Японии в 1966 году. Публике фестиваля покажут оригинальный автомобиль победитель, который, по всей вероятности, остается единственным сохранившимся R380.

Альфонсо Албайса, Исполнительный директор по дизайну Infiniti: «Prince R380 — очень важный гоночный автомобиль, и мы будем рады показать его поклонникам скорости со всего мира на фестивале во Флориде. За короткий период своего существования компания Prince Motor Company успела войти в историю, и ее инженерное и дизайнерское наследие живет и по сей день».

Рассвет Prince 380

Компания Prince Motor Company оказалась в одном шаге от победы в своем первом Гран-при Японии в 1964 году, заняв второе место после Porsche 904. Автомобилем компании был модифицированный Prince Skyline GT с рядным 6-цилиндровым двигателем от более крупного и мощного седана премиум-класса Prince Gloria.

Опираясь на этот успех и стремление быть первыми, инженеры компании создали один из первых специальных гоночных автомобилей в Японии Prince R380. Разработанный на базе шасси Brabham BT8 с центральным расположением двигателя, R380 отличался уникальным дизайном кузова и механическим наполнением. Шиничиро Сакурай, старший инженер Prince Motors, разработал новый двигатель на базе силового агрегата Skyline GT и седана Gloria. Шестицилиндровый рядный мотор GR-8 объемом 1996 см³ генерировал мощность 200 л.с. и агрегатировался с 5-ступенчатой гоночной трансмиссией.

В связи с отсутствием Гран-при Японии в 1965 году, компания использовала все три R380 для аэродинамических испытаний, что позволило автомобилю установить несколько рекордов скорости на земле. Гран-при 1966 года на треке Fuji Speedway стал дебютом для Prince R380: в состязании с тремя Porsche 906 гоночный автомобиль показал отличный результат. Йошиказу Сунако пришел первым, и сразу вслед за ним финишировал Хидео Ойши, заняв второе место. В первом официальном соревновании Prince R380 стал победителем, войдя в историю автомобильного спорта.

Эволюция Prince Motor Company

Компания Prince Motor Company родилась из Tachikawa Aircraft Company, основанной в начале 1920-х годов и занимавшейся производством военной и гражданской авиации на протяжении десятилетий. Опираясь на свой инженерный опыт, Tachikawa создала подразделение по производству электромобилей, которое со временем стало выпускать спортивные и премиальные модели с двигателем внутреннего сгорания — так компания Prince Motor Company и появилась в 1952 году.

Первый автомобиль Prince, названный просто Sedan, был традиционным автомобилем представительского класса. Наследник этой модели открыл для компании совершенно новый путь. В 1957 году на рынке был представлен Prince Skyline в двух вариантах кузова — четырехдверный седан и пятидверный универсал. Используя свои аэродинамические разработки, инженеры компании сделали Skyline легким и динамичным — даже с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 60 л.с. автомобиль развивал высокую скорость. Skyline также оснащался технологичной задней подвеской Dion.

Роскошная версия Skyline, получившая название Prince Gloria, появилась в 1959 году, после чего имя Skyline распространилось на несколько спортивных купе, среди которых был Skyline Sport 1962 года. Корпус модели был создан вручную итальянским дизайнером Джованни Микелотти. Это был первый японский автомобиль с шестицилиндровым двигателем типа SOHC (конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами). Он появился на рынке в 1963 году. Такой же двигатель был доступен и для седана Gloria.

В 1964 году инженеры Prince Motor модифицировали Skyline, увеличив его длину на несколько дюймов, и установили на него 127-сильный 6-цилиндровый двигатель с Gloria, вслед за которым появился и R380, одержавший победу в Гран-при Японии с первого раза в 1966 году.

В том же году произошло слияние Prince Motor Company и Nissan Motor Company, и модели Prince вошли в линейку Nissan. Skyline и Gloria вступили в новую эру своего успеха и стали настоящими легендами.

На пути к Infiniti

В середине 1980-х годов компания Nissan Motor стала формулировать планы создания совершенно нового производителя премиальных автомобилей — таких, на которых бы хотелось ездить бесконечно. Именно отсюда родилось название Infiniti и логотип бренда, символизирующий дорогу без конца.

Первый Infiniti, спортивный седан премиум-класса Q45, поступил в продажу в 1989 году. На протяжении лет линейка бренда расширилась за счет купе, спортивных и представительских седанов, кроссоверов и внедорожников.

Многие автомобили Infiniti берут начало в разработках Prince Motor. Например, линейка G-Line, включающая в себя купе, седаны и кабриолеты, выпускавшаяся с 2002 по 2014 года, была прямым наследником Prince Skyline, как и сегодняшний седан Q50 и купе Q60.

Prince Gloria спустя многие годы превратилась в Infiniti M45, который сегодня нашел воплощение в роскошном спортивном седане Q70.

Prince R380: американский дебют

Фестиваль Concours d’Elegance на острове Амелия станет площадкой для американского дебюта легендарной исторической модели.

Билл Уорнер, основатель и председатель фестиваля Concours d’Elegance: «Prince R380 стал одним из первых гоночных автомобилей в Японии, он указал направление развития для японских компаний, понимая, что автомобильный спорт — это важный ингредиент успешного бренда. Я очень взволнован и рад, что один из первых успешных гоночных автомобилей в истории сегодня с нами в Америке и на Амелии».

Характеристики Prince R380

Длина / Ширина / Высота: 3,930/1,580/1,035 мм

Колесная база: 2,360 мм

Колея (передняя/задняя): 1,280/1,260 мм

Снаряженная масса: 660 кг

Двигатель: GR8 (6-цил, рядный, DOHC), 1,996 см³

Макс мощность двигателя: более147кВт(200л.с.)/8,000 об/мин

Карбюраторы: Weber 42 DCOE (x3)

Трансмиссия: Hewland 5-ступенчатая

Тормоза: дисковые

Шины (передние, задние): 5.00L-15, 6.50L-15 (Dunlop F5)

Краткая информация о фестивале: Amelia Island Concours d’Elegance:

Более двух десятилетий Amelia Island Concours d’Elegance остается одним из главных автомобильных событий в мире. Более 250 редких автомобилей со всего мира собираются во второй уик-энд марта на территории гольф-клуба Амелии при отеле The Ritz-Carlton Amelia Island. С 1996 года шоу позволило собрать более 3 миллионов долларов для общественного хосписа Северо-Восточной Флориды для больных с расщеплением позвоночника в Джексонвилле, Общества помощи военно-морским ветераном, Shop with Cops, и других благотворительных организаций. 22-й ежегодный Amelia Island Concours d’Elegance состоится 10–12 марта.

Более подробная информация доступна на сайте www.ameliaconcours.org .

Новости от Redtram.com Загрузка ...