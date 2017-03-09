Opel/Vauxhall станет частью Группы PSA

В результате сделки Группа PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе. Сильная и сбалансированная позиция на домашних рынках послужит базой для дальнейшего прибыльного роста на мировом рынке.

Совместное финансовое предприятие с BNP Paribas поддержит развитие брендов Opel/Vauxhall.

Полученные в результате сделки 2,2 млрд евро будут использованы GM для трансформации бизнеса и повышения биржевой стоимости компании благодаря рациональному управлению капиталом.

Детройт и Париж, 6 марта 2017 — General Motors Co. (NYSE:GM) и Группа PSA (Paris:UG) сегодня объявили о достижении соглашения по переходу Opel/Vauxhall и европейского подразделения GM Financial под контроль Группы PSA за 1,3 млрд евро и 0,9 млрд евро соответственно.

Вхождение Opel/Vauxhall (оборот в 2016 г. — 17,7 млрд евро ) в состав Группы PSA сделает ее второй по величине автомобильной компанией Европы, с долей рынка 17%.

Устойчивое положение в Европе как основа для международного развития

«Мы с гордостью объединяем усилия с Opel/Vauxhall, чтобы продолжить развитие и ускорить возвращение этой выдающейся компании к финансовой устойчивости», — заявил Карлос Таварес, Президент Группы PSA. «Мы относимся с уважением к тому, чего достигла талантливая команда Opel/Vauxhall, к сильным брендам и историческому наследию Opel/Vauxhall. Мы намерены управлять PSA и Opel/Vauxhall, опираясь на сильные качества каждого из брендов. Имея опыт совместной разработки успешных продуктов для европейского рынка, мы не сомневаемся в партнерстве с Opel/Vauxhall и готовы перейти на новую ступень».

«Мы уверены, что финансовое оздоровление Opel/Vauxhall произойдет быстрее благодаря нашей поддержке. Одновременно мы будем соблюдать договоренности GM в отношении сотрудников Opel/Vauxhall», — продолжил К.Таварес.

Ускорение трансформации GM и повышение стоимости компании

«Мы рады тому, что в рамках кооперации между GM, Opel/Vauxhall и PSA мы вместе нашли новые возможности, интересные для бизнеса каждой из компаний в долгосрочной перспективе», — сообщила Мэри Т. Барра, Председатель совета директоров и исполнительный директор GM.

«Для GM это еще один шаг в непрерывном процессе улучшения эффективности компании. Мы перестраиваем компанию и добиваемся рекордных и стабильных результатов для акционеров благодаря рациональному распределению инвестиций в наши основные автомобильные направления и в развитие технологий будущего.

«Мы полагаем, что это новая глава в истории Opel и Vauxhall, которая обеспечит этим брендам более сильное положение в долгосрочной перспективе. Мы намерены продолжать сотрудничество с PSA по текущим и будущим проектам», заключила М.Барра.

Усиление долгосрочного потенциала каждой компании

Сделка позволит добиться существенной экономии в закупках, производственной деятельности, исследованиях и разработках. Ожидаемый синергетический эффект к 2026 году оценивается в 1,7 млрд евро; значительная его часть будет получена уже к 2020 г. и позволит ускорить восстановление Opel/Vauxhall. В рамках успешного партнерства с GM, PSA рассчитывает довести операционную маржу Opel/Vauxhall до уровня 2% к 2020 г. и 6% к 2026 г., а также генерировать положительный денежный поток к 2020 г.

PSA совместно с BNP Paribas также приобретет европейский бизнес GM Financial. Совместное предприятие с равнодолевым участием партнеров сохранит текущую европейскую платформу GM и команду подразделения. BNP полностью консолидирует GM Financial, PSA включит подразделение в структуру компании по методу долевого участия.

Сделка станет новым шагом в проводимой GM трансформации компании. Проведенная работа принесла компании рекордную прибыль в течение последних трех лет с положительным прогнозом на 2017 год и обеспечила доходность акционерного капитала. Сделка усилит основные бизнес-направления GM, поддержит развитие перспективных проектов и технологий будущего и повысит стоимость компании.

Сделка улучшит маржу EBIT, увеличит свободный денежный поток и уменьшит балансовые риски. Сделка позволит GM снизить потребность в ликвидности на 2 млрд долларов, что позволит компании ускорить выкуп акций в соответствии с условиями рынка.

GM будет также участвовать в будущем развитии альянса через варрант на покупку акций PSA. GM и PSA планируют сотрудничество в развитии технологий для электро-транспорта. Продолжится сотрудничество по закупкам Holden и ряда моделей Buick. PSA может рассмотреть возможность использования топливных элементов СП GM/Honda.

Дополнительная информация

Условия соглашения

PSA выкупит европейский бизнес Opel/Vauxhall за 1,3 млрд евро. Европейское подразделение GM Financial будет приобретено совместно Группой PSA и BNP Paribas за 0,8 стоимости pro forma на момент завершения сделки, что составит около 0,9 млрд евро.

Общая цена сделки — 2,2 млрд евро — включает автомобильный бизнес Opel/Vauxhall и 100% европейского финансового подразделения GM Financial.

Для Группы PSA, которая получит контроль над Opel/Vauxhall и 50% капитала европейского подразделения GM Financial, сумма сделки будет равняться 1,8 млрд евро.

В рамках сделки, GM или аффилированные структуры компании получают варрант на акции PSA на сумму 0,65 млрд евро. Варрант предоставляется на 9 лет без фиксированного момента исполнения и допускает полное или частичное исполнение после истечения пяти лет с даты выпуска по цене исполнения 1 евро. Из расчетной цены за акцию 17,34 евро этот варрант соответствует 39,7 млн акций PSA или 4,2% разводненного капитала. Варрант не дает GM права в управлении PSA и не предоставляет права голоса. Акции PSA должны быть проданы в течение 35 дней после исполнения варранта.

Сделка затрагивает весь автомобильный бизнес Opel/Vauxhall, включая бренды Opel и Vauxhall, шесть автомобильных заводов и пять предприятий-производителей комплектующих, инженерный центр в Рюссельхайме (Германия) и около 40 000 сотрудников. GM оставит за собой инженерный центр в Турине (Италия).

Opel/Vauxhall продолжит использовать интеллектуальную собственность GM до тех пор, пока автомобили компании постепенно не перейдут на платформы PSA в течение следующих лет.

В связи со сделкой, GM проведет списание в размере 4-4,5 млрд долларов.

Позиция по действующим обязательствам перед пенсионными фондами

Все пенсионные программы Opel/Vauxhall в Европе и Великобритании, с обеспечением или без, за исключением «German Actives Plan» и ряда небольших программ будут поддерживаться концерном GM. «German Actives Plan» и ряд небольших программ перейдет под сопровождение PSA. GM выплатит PSA 3 млрд евро в рамках передачи пенсионных обязательств.

Условия закрытия сделки

Сделка подпадает под ряд условий и требует, в том числе, одобрения регуляторов. Сделка планируется к закрытию до конца 2017 года.

Варрант

Собрание акционеров PSA проведет голосование по варранту для GM 10 мая 2017 г. Три основных акционера Группы (Правительство Франции, семья Peugeot и DongFeng), совместно владеющие 36,6% капитала и 51,5% голосующих акций, одобрили варрант. В случае его отклонения общим собранием акционеров, PSA уплатит GM 0,65 млрд евро в денежной форме в течение пяти лет.

Контактная информация:

Группа PSA

+33 1 40 66 42 00

psa-presse@mpsa.com

General Motors

Joanne Krell

+1 313-316-0940

joanne.krell@gm.com

Pat Morrissey

+1 313-407-4548

patrick.e.morrissey@gm.com

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