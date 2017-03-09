Новый Land Rover Discovery получил 5 звезд в рейтинге Euro NCAP

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Россия, Москва, 6 марта 2017 года — Совершенно новый Land Rover Discovery, полноразмерный семиместный внедорожник для всей семьи, получил максимальный рейтинг безопасности «5 звезд» по итогам независимых испытаний Euro NCAP.

Новый Discovery оснащен целым рядом современных технологий активной безопасности, одной из которых является система автономного экстренного торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов. Технология, получившая максимальные 6 баллов в испытаниях Euro NCAP, применяет экстренное торможение вплоть до полной остановки в случае риска столкновения с пешеходом.

Внедорожник Discovery оснащен пятью креплениями ISOFIX, что делает его комфортным и безопасным не только для взрослых, но и для детей. Крепления расположены на переднем пассажирском кресле, на двух боковых местах второго ряда и на обоих сиденьях третьего ряда.

Ник Роджерс (Nick Rogers), старший инженер Jaguar Land Rover: «Discovery всегда отличался широким спектром передовых технологий, которые делают каждую поездку комфортной для всей семьи. Безопасность и широта возможностей — основа ДНК Discovery. Они остаются ключевыми приоритетами, а также источником мотивации для наших инженеров.

С самого начала Discovery отличался высочайшим уровнем надежности и безопасности: так, например, еще в 1989 году внедорожник впервые получил систему ABS. Новый Discovery остается лидером технологического прогресса, не просто соответствуя, но и зачастую опережая требования международных стандартов. Наш приоритет заключается в защите как водителя и пассажиров, так и других участников движения, что является основой спокойствия и уверенности наших клиентов».

Одновременно с высочайшим уровнем защиты при столкновениях Land Rover Discovery отличается новейшими технологиями активной безопасности. За нее отвечают такие передовые технологии, как фронтальная стереокамера, которая лежит в основе работы системы автономного экстренного торможения. Эта система определяет объекты на пути следования автомобиля при скорости движения от 5 до 80 км/ч, после чего рассчитывает дистанцию и в случае потенциальной возможности столкновения предупреждает водителя серией визуальных и звуковых сигналов. Если избежать столкновения не удается, система активирует экстренное торможение.

Автомобили, оснащенные адаптивным круиз-контролем, также оборудованы системой помощи при экстренном торможении Advanced Emergency Brake Assist, которая постоянно отслеживает положение автомобилей, двигающихся в том же направлении, с помощью фронтального радара. Если автомобиль впереди внезапно тормозит, система предупреждает водителя и применяет экстренное торможение в том случае, если водитель не успевает отреагировать.

Новый Discovery получил арсенал средств помощи водителю, таких как:

Адаптивные светодиодные (LED) фары с функцией автоматического переключения дальнего света и 5-ю режимами для различных дорожных условий.

с функцией автоматического переключения дальнего света и 5-ю режимами для различных дорожных условий. Система контроля степени усталости водителя , анализирующая движения рулевого колеса, нажатия на педаль тормоза и акселератора. В случае явных признаков усталости система предупреждает водителя о том, что необходимо остановиться и отдохнуть.

, анализирующая движения рулевого колеса, нажатия на педаль тормоза и акселератора. В случае явных признаков усталости система предупреждает водителя о том, что необходимо остановиться и отдохнуть. Интеллектуальный ограничитель скорости , управляющий скоростным режимом автомобиля с учетом требований той или иной зоны.

, управляющий скоростным режимом автомобиля с учетом требований той или иной зоны. Система камер кругового обзора , помогающая водителю на перекрестках с ограниченной видимостью и при выполнении маневров на низкой скорости.

, помогающая водителю на перекрестках с ограниченной видимостью и при выполнении маневров на низкой скорости. Система удержания полосы движения , определяющая непреднамеренное смещение траектории и использующая подруливание для возвращения автомобиля в свой ряд.

, определяющая непреднамеренное смещение траектории и использующая подруливание для возвращения автомобиля в свой ряд. Система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке , использующая парковочные датчики и изображение с камер, помогая припарковать автомобиль. Функция Parking Exit помогает выехать из параллельного парковочного места.

, использующая парковочные датчики и изображение с камер, помогая припарковать автомобиль. Функция Parking Exit помогает выехать из параллельного парковочного места. Система распознавания дорожных знаков сообщает водителю о действующих ограничениях скорости с помощью изображения на центральной приборной панели.

Результаты испытаний Euro NCAP доступны по ссылке: www.euroncap.com

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