Премьеры KIA на Женевском автосалоне-2017

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7 марта 2017 года на международном автосалоне в Женеве состоялась мировая премьера нового поколения KIA Picanto.

Впервые в истории модели новый KIA Picanto получил стильную GT Line версию.

На российском рынке третье поколение KIA Picanto будет представлено с двумя модернизированными бензиновыми двигателями 1.0 MPI (67 л.с.) и 1.2 MPI (84 л.с.). Старт продаж новинки в России запланирован на середину 2017 года.

На Женевском автосалоне-2017 состоялась европейская премьера новой модели KIA Stinger, которая призвана стать новым глобальным флагманом марки и в корне изменить представление потребителей о бренде.

KIA Stinger — динамичный и яркий автомобиль класса Gran Turismo — выйдет на российский рынок в конце 2017 или начале 2018 года. KIA Stinger будет представлен в России с двумя типами бензиновых двигателей: турбонаддувным 2.0 T-GDI и 6-цилиндровым c двойным турбонаддувом объемом 3.3 л (для версии GT).

Также на автосалоне в Женеве впервые в мире были представлены 2 новые гибридные модели KIA с возможностью зарядки от электросети: кроссовер Niro Plug-in Hybrid и универсал Optima Sportswagon Plug-in Hybrid.

Женева, 7 марта 2017 года — Сегодня на Женевском международном автосалоне-2017 KIA Motors представила 4 новинки. Cостоялась мировая премьера нового поколения субкомпактного городского автомобиля KIA Picanto, а также европейская премьера нового спортивного фастбека KIA Stinger. Эти новые модели обязательно появятся и на российских дорогах. Две другие новинки призваны продемонстрировать самые современные экотехнологии. Широкой публике впервые представлены кроссовер KIA Niro Plug-in Hybrid и универсал KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid, имеющие гибридную систему с возможностью подзарядки от внешнего источника питания.

Исполнительный директор KIA Motors Europe Майкл Коул отметил: «Разнообразие новинок KIA, представленных на автосалоне в Женеве, говорит об амбициозности наших планов по обновлению модельного ряда. KIA привлекает все больше клиентов по всему миру за счет качества, дизайна, безопасности и оснащения новых моделей. Stinger — самый динамичный серийный автомобиль за всю историю бренда, а новое поколение Picanto — это воплощение смелых дизайнерских решений и удачное сочетание новых технологий и функциональности. Представленные впервые KIA Niro Plug-in Hybrid и KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid помогут нам улучшить показатели топливной экономичности модельного ряда KIA на 25% к 2020 году по сравнению с показателями 2014 года».

Мировая премьера нового поколения KIA Picanto

На Женевском международном автосалоне-2017 состоялась мировая премьера третьего поколения KIA Picanto.

Впервые в истории модели KIA Picanto будет предлагаться в спортивной версии GT Line.

Новое поколение автомобиля A-сегмента Picanto создано совместными усилиями дизайн-центров KIA в Намьянге (Южная Корея) и Франфурте-на-Майне (Германия). Автомобиль отличается стильным обликом. Его новые пропорции, рельефные поверхности и смелые линии кузова создают более уверенный, чем прежде, образ. Палитра цветов кузова расширена до 11 вариантов, увеличилось и разнообразие выбора цветов салона.

Интерьер новой модели отличается высоким качеством отделки. Новый Picanto имеет один из самых просторных салонов в классе, а объем его багажника составляет внушительные для A-сегмента 255 л (по классификации VDA).

Третье поколение KIA Picanto предложит покупателям самые современные решения с точки зрения оснащения. Мультимедийная система оснащена сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов. Система поддерживает работу с платформами Android Auto™ и Apple CarPlay™ для интеграции со смартфонами. В новом KIA Picanto также предусмотрено наличие модуля беспроводной зарядки для мобильных устройств.

Благодаря мерам, предпринятым для снижения шума и вибраций, новинка отличается высоким уровнем ездового комфорта. Повысился уровень безопасности, в частности, благодаря более прочному кузову, доля сверхвысокопрочной стали в конструкции которого удвоилась по сравнению с предшественником. Новый KIA Picanto — первый автомобиль в своем классе, оснащенный системой распределения тяги при помощи тормозной системы (torque vectoring system). Эта новая для данного сегмента технология позволит обеспечить более высокий уровень стабильности и безопасности управления в поворотах, при этом компенсируя недостаточную поворачиваемость при агрессивном прохождении виражей.

В России новое поколение KIA Picanto поступит в продажу в середине 2017 года. В линейке двигателей в РФ будет два варианта: 1,0 MPI мощностью 67 л. с. и 1,2 MPI мощностью 84 л. с. Оба бензиновых двигателя подверглись модернизации по сравнению с текущим поколением модели. Автомобили с двигателем объемом 1.0 л будут доступны с 5-ступенчатой механической трансмиссией, а более мощные версии с двигателем 1,2 л будут оснащены 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Европейская премьера KIA Stinger

В Женеве впервые представлена европейская версия новой модели KIA Stinger, мировая премьера которой состоялась на Североамериканском международном автосалоне в Детройте в январе 2017 года.

Новый мощный спортивный фастбек KIA Stinger — это воплощение автомобилей класса Gran Turismo, которые отличаются потрясающей динамикой и удовольствием от вождения. Автомобиль имеет динамичный внешний облик, стабильный ездовой комфорт и отточенную управляемость. Распределение тяги с преимущественной ее передачей на задние колеса обеспечивает автомобилю спортивный и дерзкий характер. В салоне KIA Stinger с комфортом могут путешествовать и удобно разместить свой багаж 5 человек.

KIA Stinger будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода. Новинка будет оснащена пакетом систем активной безопасности DRiVE WISE, электронно-регулируемой адаптивной подвеской (DSDC — Dynamic Stability Damping Control) и системой выбора режимов движения Drive Mode Select, предлагающей выбор из пяти вариантов.

Stinger — плод многолетнего труда дизайнеров и инженеров KIA Motors. Серийное производство модели на глобальном уровне начнется во второй половине 2017 года — через 6 лет после того, как бренд KIA обозначил свои намерения создать подобный автомобиль, представив концепт-кар GT Concept в 2011 году.

В Европе для KIA Stinger будет предлагаться линейка из 3 двигателей: 2-литрового бензинового с турбонаддувом (максимальная мощность 255 л. с., максимальный крутящий момент 353 Нм), турбодизельного с рабочим объемом 2,2 л (200 л. с., 440 Н*м) и бензинового 3,3 V6 с двойным турбонаддувом. Мощность двигателя 3,3 V6 составляет 370 л. с., а его максимальный крутящий момент — 510 Нм, он обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 5,1 с. Stinger GT с двигателем с двойным турбонаддувом станет самым динамичным серийным автомобилем в истории бренда KIA.

В России продажи KIA Stinger начнутся в конце 2017 или в начале 2018 года. Линейка двигателей будет представлена двумя бензиновыми вариантами: 2,0 T-GDI и 3,3 V6 с двойным турбонаддувом. Все версии KIA Stinger будут оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивающей быстрые и плавные переключения передач.

Мировая премьера KIA Niro Plug-in Hybrid

Новый KIA Niro Plug-in Hybrid впервые представлен широкой публике на автосалоне в Женеве-2017. Он предлагает оптимальное сочетание функциональности кроссовера с максимально эффективным потреблением топлива благодаря современной гибридной силовой установке с возможностью зарядки от электросети. Niro Plug-in Hybrid станет первым автомобилем в модельном ряду KIA, который отвечает сразу двум веяниям времени: росту спроса на экологичные модели и увеличению мировой популярности компактных кроссоверов. По оценкам аналитиков, объем продаж гибридных автомобилей с возможностью зарядки от внешнего источника питания в мире к 2023 году составит 600 тысяч единиц в год.

Силовая установка KIA Niro Plug-in Hybrid представляет собой сочетание бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива 1,6 GDI и батареи литий-полимерных аккумуляторов высокой емкости, обеспечивающей запас энергии 8,9 кВт/ч. Новинка имеет более низкий уровень вредных выбросов, чем обычный гибридный кроссовер KIA Niro. Инженеры ставят своей целью добиться уровня выбросов CO2 ниже 30 г/км, а запас хода исключительно на электрической тяге должен составить 55 км.

Применение новой гибридной силовой установки с возможностью зарядки от электросети практически не повлияло на оснащение и универсальность KIA Niro. Аккумуляторная батарея эргономично расположена под полом багажника, объем которого составляет 324 л (замеры по методике VDA) и под сиденьем заднего ряда. Благодаря этому пространство салона KIA Niro Plug-in Hybrid осталось неизменным по сравнению с обычным гибридным Niro. Автомобиль способен осуществлять буксировку прицепов, оснащенных собственной тормозной системой, массой до 1300 кг, что является большой редкостью для гибридных автомобилей с возможностью зарядки от электросети.

KIA Niro Plug-in Hybrid использует технологию рекуперативного торможения. Кинетическая энергия преобразуется в электрическую, что позволяет подзаряжать батарею аккумуляторов при замедлении или торможении. Новая система EcoDAS (Eco Driving Assistant System — Система экологичного вождения) дает водителю подсказки о том, как управлять автомобилем для максимальной экономии топлива в разных дорожных ситуациях. Речь идет об автоматических рекомендациях затормозить или начать двигаться быстрее или медленнее, чтобы использовать или накопить энергию рекуперации в зависимости от профиля дороги. Сенсорный экран мультимедийной системы автомобиля отображает уровень заряда батареи и расположение ближайших зарядных станций.

Продажи KIA Niro Plug-in Hybrid начнутся в Европе в третьем квартале 2017 года. В настоящее время KIA не планирует вывод моделей Niro или Niro Plug-in Hybrid на российский рынок. В России пока не развита соответствующая инфраструктура и отсутствуют меры государственной поддержки, которые стимулировали бы развитие спроса на гибридные автомобили с возможностью внешней подзарядки.

Мировая премьера KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid

Помимо Niro, второй экологичной моделью, впервые в мире представленной в Женеве, стал новый универсал KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid. Новая модель создана исключительно для европейских рынков. Новинка объединяет в себе практичность универсала и высокоэффективный гибридный силовой агрегат, впервые примененный на седане KIA Optima Plug-in Hybrid, который с 2016 года предложен в некоторых странах мира.

Емкость багажного отделения составляет 440 л (измерения по методике VDA) — на 133 литра больше, чем у седана KIA Optima Plug-in Hybrid, что обеспечивает универсалу максимальную практичность и привлекательность для больших семей. Силовая установка KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid объединяет экономичный двухлитровый двигатель семейства Nu с непосредственным впрыском топлива GDI и 50-киловаттный электродвигатель с литий-ионной полимерной аккумуляторной батареей с запасом энергии 11,26 кВт/ч. Суммарная мощность силовой установки составляет 205 л. с., а крутящий момент — 375 Нм. При этом, KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid имеет запас хода исключительно на электрической тяге более 60 км. Расчетный уровень выбросов CO2 в комбинированном цикле составляет всего 34 г/км. Низкие эксплуатационные расходы и максимальная практичность позволят привлечь новых европейских клиентов, прежде всего, корпоративных.

Автомобиль оснащается мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, совместимой с Android Auto™ и Apple CarPlay™. Навигация с обновлением информации о дорожной ситуации в режиме реального времени разработана TomTomTM. В салоне KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid предлагается модуль беспроводной зарядки мобильных устройств. Комплекс систем пассивной и активной безопасности поможет водителям избежать столкновений или минимизировать тяжесть их последствий.

Продажи KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid в Европе стартуют в третьем квартале 2017 года. В настоящее время у KIA Motors Rus нет планов по выводу универсалов Optima Sportswagon или Optima Sportswagon Plug-in Hybrid на российский рынок, ввиду сравнительно низкого спроса на автомобили с таким типом кузова в D-сегменте в России.

Примечания:

Все параметры и технические характеристики, описанные в данном документе, относятся к европейским спецификациям указанных моделей KIA. Российские спецификации нового поколения KIA Picanto и KIA Stinger будут объявлены позже, ближе к дате начала продаж моделей в России. Все технические характеристики — плановые значения, в настоящее время продолжается процесс окончательной доводки и сертификации автомобилей, все значения могут измениться.

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