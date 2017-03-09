Мировая премьера в Женеве: более мощный атмосферный двигатель и заимствованная из автоспорта ходовая часть. «Девятьсот одиннадцатый» для дорог и гоночных трасс — новый Porsche 911 GT3

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Штуттгарт. Динамика, как в автоспорте, последовательно облегченная конструкция и «нефильтрованное» ощущение от управления — так можно кратко сформулировать идею Porsche 911 GT3. Мировая премьера нового поколения экстремального «девятьсот одиннадцатого» пройдет на 87-м Международном автомобильном салоне в Женеве (с 7 по 19 марта). Новое поколение Porsche 911 GT3 предлагает еще более тесную связь между повседневной эксплуатацией и гоночной трассой. Главный результат модернизации — новый четырехлитровый оппозитный двигатель. Высокооборотный атмосферный силовой агрегат мощностью 368 кВт (500 л.с.) почти без изменений взят с чистокровного гоночного 911 GT3 Cup. Переработанная ходовая часть с системой управления задними колесами и последовательно облегченная конструкция автомобиля нацелены на то, чтобы мощность двигателя была преобразована в выдающийся динамический потенциал. Разработанный на той же испытательной трассе и построенный на том же сборочном конвейере, что и гоночные автомобили, это очередной пример перехода гоночных технологий Porsche в спорткар с допуском для дорог общего пользования.

Подавляющее число спорткаров GT от Porsche эксплуатируются их водителями на гоночных трассах. Здесь новый 911 GT3 благодаря своей удельной массе 3,88 кг/кВт (2,86 кг/л.с.) имеет все козыри. В комплектации с серийной семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK), которая была специально адаптирована для использования в GT, двухместный автомобиль, весящий с полным баком 1430 килограммов, разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды. Его максимальная скорость составляет 318 км/ч. Любителям вождения в чистом виде Porsche предлагает 911 GT3 на выбор в комплектации с шестиступенчатой спортивной механической коробкой передач. В этом случае суперспортивный 911-й разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды и имеет максимальную скорость 320 км/ч.

Быстрый в поворотах, стабильный на прямых: жесткая подвеска и система управления задними колесами

Ходовая часть нового 911 GT3, в которой широко используется гоночный опыт Porsche, была переработана в своей настройке для достижения еще более высокой динамики. По сравнению с 911 Carrera S новый двухместный спорткар занижен на 25 миллиметров. Кроме дополнительно отточенных ходовых качеств автомобиль впечатляет своей управляемостью. Существенный вклад в это вносит активная система управления задними колесами. В зависимости от скорости движения она поворачивает задние колеса либо в одну сторону с передними, либо в противофазе с ними, тем самым улучшая маневренность и курсовую устойчивость. Другие слагаемые высокой динамики — динамические опоры двигателя и блокируемый дифференциал задней оси.

Внешний облик 911 GT3 не оставляет сомнений в его предназначении.

Доминирующее в задней части антикрыло из карбона подчеркивает, что форму спортивного автомобиля определяет аэродинамика. Облегченная облицовка передней части кузова и передний спойлер оптимизированы для лучшей обтекаемости. Следы аэродинамической оптимизации заметны и на облегченной облицовке задней части кузова с отверстиями для выхода воздуха и новым диффузором.

Интерьер: подходящая атмосфера для исключительной динамики

Интерьер нового супер спорткара ориентирован на максимальное удовольствие от вождения. Спортивное рулевое колесо GT диаметром 360 миллиметров происходит от 918 Spyder. Спортивные сиденья водителя и пассажира Porsche Plus с завышенными боковыми валиками и ручной регулировкой в продольном направлении позволяют наслаждаться динамикой. Регулировка наклона спинок и высоты сидений производится при помощи электропривода. Поскольку 911 GT3 традиционно является двухместным автомобилем, углубления для задних сидений закрыты.

В качестве опции Porsche предлагает для 911 GT3 три варианта сидений.

Адаптивные спортивные сиденья Plus с электрорегулировкой всех функций (18-позиционная регулировка). Вторая опция — спортивные ковшеобразные сиденья со складывающимися спинками, встроенными подушками безопасности для защиты грудной клетки и ручной регулировкой в продольном направлении.

Третий вариант — цельные сиденья-ковши из легкого углепластика (карбона) с характерной текстурой.

Приложение Porsche Track Precision App в базовой комплектации

Наряду с коммуникационным центром Porsche Communication Management (PCM), включая навигационный модуль с онлайн-навигацией и информацией о дорожном движении в режиме реального времени, в базовую комплектацию автомобиля входят также модуль Connect Plus и приложение Porsche Track Precision App. Данное приложение позволяет водителю Porsche 911 GT3 отображать, фиксировать и анализировать детальные параметры заезда на своем смартфоне.

Вывод на рынок и цены

911 GT3 можно заказать уже сейчас. Выход на рынок в России последует с середины июня, стоимость нового суперспортивного 911-го от 10 318 000 руб., включая НДС.

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