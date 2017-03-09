Концепт-Кар Bentley EXP 12 Speed 6e открывает новый сегмент: роскошные электромобили

Bentley

Динамичный, эксклюзивный и потрясающий концепт-кар Bentley EXP 12 Speed 6e привносит роскошь в сегмент электромобилей.

Мастерство изготовления и комфорт, которыми славится Bentley, в сочетании с динамикой электромобиля и возможностями класса «Гран Туризмо» удовлетворят даже самых требовательных покупателей роскошных автомобилей.

Среди прочего инженеры Bentley предусмотрели высокоскоростную беспроводную зарядку и встроенные консьерж-сервисы.

EXP 12 Speed 6e призван привлечь внимание широкой публики и сформировать стратегию будущего развития компании Bentley.

Концепт-кар показывает, в каком направлении будет развиваться дизайн экстерьера и интерьера Bentley.

EXP 12 Speed 6e будет демонстрироваться на автосалоне в Женеве до 19 марта.

Сегодня Bentley Motors обнародует свои амбициозные планы по формированию нового сегмента роскошных электромобилей, представляя концепт-кар EXP 12 Speed 6e на Женевском международном автосалоне 2017 года.

Вольфганг Дюрхаймер (Wolfgang Durheimer), председатель правления и глава Bentley Motors, по этому поводу отметил: «EXP 12 Speed 6e — концепт, призванный продемонстрировать новые стандарты электромобильности, которые компания Bentley устанавливает в сегменте роскошных автомобилей: современные технологии, высококачественные материалы и уровень комфорта, ожидаемый от истинного Bentley. Этот концепт-кар, несомненно, вызовет интерес у покупателей роскошных автомобилей, и мы узнаем их мнение по поводу нашего видения».

«Bentley собирается включить электромобили в свой будущий модельный ряд, поэтому нам очень интересно получить отзывы клиентов по этому концепту», — заключил г-н Дюрхаймер.

Роскошный электромобиль: динамичный, эксклюзивный и потрясающий

Электрический Bentley ни на миллиметр не опускает планку качества, комфорта и динамики, ожидаемых от роскошной марки. Традиционные характеристики Bentley — мгновенный и легкий разгон, а также большой запас хода — дополнены новыми высокими технологиями, такими как ускоренная беспроводная зарядка и современные встроенные консьерж-сервисы, облегчающие жизнь автовладельца.

Среди преимуществ стоит отметить высокоскоростную беспроводную зарядку и запас хода, отвечающий требованиям автомобиля класса «Гран Туризмо». Например, электромобиль Bentley сможет без подзарядки проделать путь от Лондона до Парижа или от Милана до Монако, а его водитель и пассажиры приятно проведут время в салоне, оснащенном самыми современными системами.

Сразу бросается в глаза, что автомобиль сделан с душой: передовые технологии сочетаются с великолепными материалами, используемыми для отделки роскошного салона EXP 12 Speed 6e.

Центральная консоль целиком выполнена из сплошного элегантно изогнутого стекла, в которое встроен OLED-дисплей высокой четкости.

С этого дисплея можно управлять всеми основными системами автомобиля, включая навигацию, информационно-развлекательную систему и климат-контроль.

Выполненные вручную из граненого стекла секции на рулевом колесе содержат органы управления мультимедийной системой, связью, навигацией и настройками автомобиля. В верхней части разрезного рулевого колеса расположены две кнопки: нажатие одной из них обеспечивает мгновенный разгон, а другая позволяет ограничивать скорость, например при движении в городе.

В распоряжении пассажира переднего сиденья имеется собственная панель управления с доступом к социальным сетям, электронной почте и информационно-развлекательной системе. Эксклюзивные медные элементы вокруг селектора КПП, ручка регулятора системы Bentley Dynamic Drive и вставки из шпона в дверных панелях подчеркивают динамический потенциал автомобиля с инновационной электрической. Интеллектуальная информационно-развлекательная система включает в себя индивидуального цифрового консьержа — виртуального помощника, способного подключаться к реальным услугам. Этот цифровой помощник может, например, зарезервировать столик в вашем любимом ресторане или забронировать авиабилеты для командировки — все это с помощью голосовых команд.

Дизайн роскоши будущего

Легендарная решетка радиатора Bentley имеет сложную трехмерную геометрию и затемненное покрытие с медными акцентами, подчеркивающими полностью электрическую природу Bentley EXP 12 Speed 6e. Когда автомобиль движется, логотип «6e» эффектно светится ярко-белым светом.

«Мускулистые» и атлетичные поверхности кузова вызывают ассоциации с современной архитектурой и природой, а обтекаемый силуэт напоминает фюзеляж самолета. Это настоящая эволюция ДНК Bentley, показывающая, в каком направлении будет развиваться дизайн марки. Знаменитая силовая линия и корма подчеркивают внушительность задней стойки.

Превосходную динамику автомобиля также подчеркивают «мускулистые» пропорции и атлетичный силуэт, сформированный благодаря короткому переднему свесу, длинному капоту, низко расположенной решетке радиатора и расширенной задней части кузова с удлиненными задними стойками.

Воздухозаборники разделенного гранью на две половинки капота интенсивно отводят тепло, обеспечивая дополнительное охлаждение аккумуляторной батарее и силовому агрегату. Обтекаемые корпуса наружных зеркал напоминают скульптурные формы фюзеляжа самолета-невидимки, а сами зеркала представляют собой скорее камеры заднего вида, чем традиционные отражающие поверхности.

При отсутствии высокоскоростной беспроводной зарядки, EXP 12 Speed 6e можно подключить к электросети через дополнительную точку подзарядки, скрытую за задним номерным знаком.

Электрическое будущее

В компании Bentley считают, что концепт поможет найти общий язык с покупателями автомобилей будущего — современной молодежью, «подключенным» поколением, а также с растущим числом состоятельных людей в развивающихся странах — чтобы понять их потребности и ожидания от роскошного электромобиля.

В стратегических планах марки на ближайшие несколько лет — выпуск гибридных модификаций всех моделей Bentley, начиная с Bentayga в 2018 году.

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