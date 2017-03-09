Мировая премьера компактного кроссовера Subaru XV

Subaru

Новая техническая платформа — значительное улучшение комфорта, безопасности и маневренности.

2-хлитровый горизонтально-оппозитный двигатель с непосредственным впрыском топлива и система симметричного полного привода во всех комплектациях.

Добавлена система помощи при движении по бездорожью X-Mode для лучшей управляемости и внедорожных способностей.

Новый динамичный силуэт кроссовера и повышение качества материалов интерьера.

Сегодня, компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), производитель Subaru, показала новое поколение компактного кроссовера Subaru XV на Международном Автомобильном салоне в Женеве 2017.

Сочетание компактного кузова и внедорожных характеристик, основанных на оригинальной технологии полного привода Subaru (Symmetrical AWD System), делает модель идеальным спутником как в городе, так и в условиях бездорожья. Это первое масштабное обновление модели с 2012 года. Subaru XV нового поколения отличается ярким, динамичным дизайном и улучшенными внедорожными характеристиками: благодаря внедрению новой технической платформы (The all-new Subaru Global Platform) автомобиль станет лидером в безопасности при столкновениях и их предотвращении, а также обладает значительным преимуществом в ездовом комфорте и управляемости.

Состав комплектаций для всех рынков будет анонсирован позднее, ближе к старту продаж. В апреле, на Международном автосалоне в Нью-Йорке, состоится премьера Subaru XV для североамериканского рынка.

Основные особенности нового поколения Subaru XV

Новый динамичный дизайн, оставаясь верным идентичности Subaru

Выверенные линии подчеркивают динамичный силуэт кроссовера. Современный дизайн естественным образом сочетается с практичностью кроссовера: кузов разрабатывался с учетом достижения незаурядных показателей аэродинамики, достаточного дорожного просвета и вместительности салона.

Новая концепция дизайна Subaru носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, новая Subaru XV воплощает идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности. Особое внимание было уделено качеству внутренней и наружной отделки.

Экстерьер

Широкий кузов с выразительными линиями, которые напоминают о спортивной истории бренда, шестиугольная решетка радиатора и фары в форме соколиного глаза. Мощная форма решетки радиатора и матово-черные защитные элементы по периметру кузова выражают функциональность кроссовера, подчеркивая надежность Subaru XV.

Выразительные изгибы линий, проходящих от переднего крыла к заднему и от нижней части двери к задней части кузова, подчеркивают динамику автомобиля. Широкие и объемные колесные арки визуализируют надежность системы полного привода Subaru.

Дизайн задней части кузова гармонично завершает облик автомобиля. Задние фонари выполнены в едином стиле с передними, а выразительные выступы над задними крыльями, подчеркивают широкий профиль и надежность кузова.

Колесные диски 18 радиуса из алюминиевого сплава в новом дизайне подчеркивают динамичный характер Subaru XV.

Появились новые цвета экстерьера: стальной Cool Gray Khaki и оранжевый Sunshine Orange.

Интерьер

Стильные и продуманные детали оформления салона.

Просторный салон при внешней компактности автомобиля.

Новые сидения с продуманной эргономикой для удобства водителя и каждого пассажира.

Новый 8-дюймовый сенсорный дисплей на центральной консоли.

Большой цветной информационный дисплей, на который наглядно выводятся данные бортового компьютера и другая полезная информация.

Оранжевая прострочка приборной панели подчеркивает качество отделки и динамичный характер кроссовера.

Также улучшен круговой обзор, салон и багажное отделение стали просторнее.

Новое рулевое колесо меньшего диаметра обеспечивает легкое управление.

Управляемость: сочетание внедорожных возможностей и выразительной динамики

Subaru XV получил ряд усовершенствований для большего ощущения динамики, безопасности и комфорта. На основе тщательного анализа рулевого управления и обратной связи педали газа, поведения автомобиля, уровня вибрации и шума, а также других элементов, удалось реализовать качественно новое ощущение динамики. В то же время, расширение внедорожных возможностей удовлетворяет противоречивые требования современных водителей.

Кузов и шасси

Новая платформа позволила увеличить жесткость кузова и шасси более чем на 70 % (до 100% на некоторые элементы, по сравнению с предыдущим поколением), добиться значительных изменений в системе подвески и более низкого центра тяжести. Более острое рулевое управление дает водителю ощущение полного контроля над автомобилем.

Устранение избыточной поворачиваемости автомобиля обеспечивает превосходную стабильность и сцепление с дорогой при движении по прямой и в поворотах при достаточном (220 мм) дорожном просвете, необходимом для кроссовера.

Оптимизированная структура рамы и усиленные швы между частями кузова позволяют добиться повышения общей жесткости на кручение на 70% в сравнении с предыдущим поколением. Это распределяет резонанс и искажения по всему кузову, что значительно снижает вибрации на органы управления, пол и сидения. Благодаря чему улучшен акустический комфорт.

Увеличена жесткость крепления подвески, улучшены характеристики демпфирования, за счет чего движение по неровным поверхностям стало плавнее, повысилась устойчивость автомобиля благодаря уменьшению поперечной раскачки. Крепление заднего стабилизатора осуществляется непосредственно к кузову, что позволило уменьшить крены на 50% по сравнению с предыдущим поколением модели.

Передаточное число рулевого управления уменьшено с 14:1 до 13:1 для лучшей управляемости.

Система управления вектором тяги (ATV) улучшает характеристики рулевого управления.

Электронный стояночный тормоз повышает удобство использования автомобиля.

Система полного привода

В дополнение к уникальной системе постоянного полного привода Subaru, Symmetrical AWD system, новый Subaru XV оснащается системой X-MODE. Система разработана для улучшения ходовых качеств автомобиля на бездорожье и на участках с низким коэффициентом сцепления. Система позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации. Это позволяет даже неподготовленному водителю максимально эффективно использовать внедорожный потенциал автомобиля. Кроме того, Х-Mode включает в себя систему помощи при спуске (Hill Descent Control), которая поддерживает скорость автомобиля постоянной, обеспечивая безопасное движение по склону большой крутизны.

Двигатель

Новый 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (обновлено порядка 80% деталей) отличается меньшим весом (легче на 12 кг), большей мощностью и эффективностью сгорания топлива.

В улучшенной бесступенчатой трансмиссии Lineartronic увеличено передаточное отношение (от 6,28 до 7,03), вес трансмиссии стал на 7,8 кг легче, чем в предыдущей модели, чтобы повысить ускорение и экономию топлива. При помощи подрулевых лепестков переключения передач можно выбрать одну из семи виртуальных передач, не снимая рук с рулевого колеса, даже во время резкого торможения или ускорения.

Значительно снижен уровень шума и вибраций со стороны двигателя и трансмиссии для большего акустического комфорта.

Выдающаяся безопасность

Благодаря своей маневренности и комплексной системе безопасности Subaru XV удостоен высших оценок в рейтингах безопасности по всему миру. Новое поколение модели получило ряд технологий, которые обеспечивают еще большую активную, пассивную и превентивную безопасность.

Активная безопасность

Благодаря внедрению новой технической платформы удалось добиться более низкого центра тяжести (на 5 мм ниже по сравнению с предыдущей моделью). Сочетание более жесткой подвески и низкого центра тяжести дает выдающиеся возможности по предотвращению несчастных случаев.

Пассивная безопасность

Уникальная конструкция усиленного каркаса кузова кольцеобразного профиля эффективно поглощает энергию удара в случае столкновения. Для изготовления элементов силового каркаса кузова используется горячештампованная сталь, что позволяет облегчить конструкцию наряду с повышением жесткости и уровня безопасности. Поглощение энергии удара улучшено на 40% по сравнению с предыдущим поколением.

Превентивная безопасность

Система помощи водителю EyeSight — инновационная система безопасности Subaru — включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения для предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.

Новая функция High Beam Assist использует монокулярную камеру, встроенную в зеркало заднего вида. Она обнаруживает приближающиеся транспортные средства и автоматически меняет ближний свет фар на дальний и наоборот в зависимости от обстановки перед автомобилем. Автоматическая антибликовая функция в зеркале заднего вида использует датчик для обнаружения яркого света других транспортных средств и автоматически регулирует отражательную способность, чтобы уменьшить блики и сделать ночное вождение более безопасным.

Новая функция Steering Responsive Headlight меняет направление света фар при движении в повороте, улучшая видимость в ночное время суток

Предусмотрена функция обнаружения объектов в «слепых» зонах и предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом (Subaru Rear Vehicle Detection) и помощи при смене полосы движения.

Технические характеристики экспоната *1

Габариты (Длинна / ширина / высота) 4,465 (+15) × 1,800 (+20) × 1,615*2 мм Колесная база 2,665 (+ 30) мм Минимальный дорожный просвет 220 мм Двигатель Горизонтально-оппозитный бензиновый двигатель, 2-литровый, 4-цилиндровый, DOHC, с непосредственным впрыском топлива (серия FB20) Рабочий объем 1,995 куб. см Диаметр цилиндра × ход поршня 84×90 мм Максимальная мощность 115 кВт (+5) / 156 л.с. (+6) Максимальный крутящий момент 196 Н•м / 20.0 кгс•м Трансмиссия Бесступенчатая, Lineartronic Тип привода Постоянный полный, Symmetrical AWD Размер колесных дисков 225/55 R18 Число мест для сидения 5

*1 : В скобках указана разница по сравнению с предыдущим поколением

*2: Высота без учета рейлингов крыши: 1,595 мм

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