Мировая премьера компактного кроссовера Subaru XV

Мировая премьера компактного кроссовера Subaru XV

Subaru

  • Новая техническая платформа — значительное улучшение комфорта, безопасности и маневренности.
  • 2-хлитровый горизонтально-оппозитный двигатель с непосредственным впрыском топлива и система симметричного полного привода во всех комплектациях.
  • Добавлена система помощи при движении по бездорожью X-Mode для лучшей управляемости и внедорожных способностей.
  • Новый динамичный силуэт кроссовера и повышение качества материалов интерьера.

Сегодня, компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), производитель Subaru, показала новое поколение компактного кроссовера Subaru XV на Международном Автомобильном салоне в Женеве 2017.

Сочетание компактного кузова и внедорожных характеристик, основанных на оригинальной технологии полного привода Subaru (Symmetrical AWD System), делает модель идеальным спутником как в городе, так и в условиях бездорожья. Это первое масштабное обновление модели с 2012 года. Subaru XV нового поколения отличается ярким, динамичным дизайном и улучшенными внедорожными характеристиками: благодаря внедрению новой технической платформы (The all-new Subaru Global Platform) автомобиль станет лидером в безопасности при столкновениях и их предотвращении, а также обладает значительным преимуществом в ездовом комфорте и управляемости.

Состав комплектаций для всех рынков будет анонсирован позднее, ближе к старту продаж. В апреле, на Международном автосалоне в Нью-Йорке, состоится премьера Subaru XV для североамериканского рынка.

Основные особенности нового поколения Subaru XV

  • Новый динамичный дизайн, оставаясь верным идентичности Subaru

Выверенные линии подчеркивают динамичный силуэт кроссовера. Современный дизайн естественным образом сочетается с практичностью кроссовера: кузов разрабатывался с учетом достижения незаурядных показателей аэродинамики, достаточного дорожного просвета и вместительности салона.

Новая концепция дизайна Subaru носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, новая Subaru XV воплощает идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности. Особое внимание было уделено качеству внутренней и наружной отделки.

Экстерьер

  • Широкий кузов с выразительными линиями, которые напоминают о спортивной истории бренда, шестиугольная решетка радиатора и фары в форме соколиного глаза. Мощная форма решетки радиатора и матово-черные защитные элементы по периметру кузова выражают функциональность кроссовера, подчеркивая надежность Subaru XV.
  • Выразительные изгибы линий, проходящих от переднего крыла к заднему и от нижней части двери к задней части кузова, подчеркивают динамику автомобиля. Широкие и объемные колесные арки визуализируют надежность системы полного привода Subaru.
  • Дизайн задней части кузова гармонично завершает облик автомобиля. Задние фонари выполнены в едином стиле с передними, а выразительные выступы над задними крыльями, подчеркивают широкий профиль и надежность кузова.
  • Колесные диски 18 радиуса из алюминиевого сплава в новом дизайне подчеркивают динамичный характер Subaru XV.
  • Появились новые цвета экстерьера: стальной Cool Gray Khaki и оранжевый Sunshine Orange.

Интерьер

  • Стильные и продуманные детали оформления салона.
  • Просторный салон при внешней компактности автомобиля.
  • Новые сидения с продуманной эргономикой для удобства водителя и каждого пассажира.
  • Новый 8-дюймовый сенсорный дисплей на центральной консоли.
  • Большой цветной информационный дисплей, на который наглядно выводятся данные бортового компьютера и другая полезная информация.
  • Оранжевая прострочка приборной панели подчеркивает качество отделки и динамичный характер кроссовера.
  • Также улучшен круговой обзор, салон и багажное отделение стали просторнее.
  • Новое рулевое колесо меньшего диаметра обеспечивает легкое управление.
  • Управляемость: сочетание внедорожных возможностей и выразительной динамики

Subaru XV получил ряд усовершенствований для большего ощущения динамики, безопасности и комфорта. На основе тщательного анализа рулевого управления и обратной связи педали газа, поведения автомобиля, уровня вибрации и шума, а также других элементов, удалось реализовать качественно новое ощущение динамики. В то же время, расширение внедорожных возможностей удовлетворяет противоречивые требования современных водителей.

Кузов и шасси

  • Новая платформа позволила увеличить жесткость кузова и шасси более чем на 70 % (до 100% на некоторые элементы, по сравнению с предыдущим поколением), добиться значительных изменений в системе подвески и более низкого центра тяжести. Более острое рулевое управление дает водителю ощущение полного контроля над автомобилем.
  • Устранение избыточной поворачиваемости автомобиля обеспечивает превосходную стабильность и сцепление с дорогой при движении по прямой и в поворотах при достаточном (220 мм) дорожном просвете, необходимом для кроссовера.
  • Оптимизированная структура рамы и усиленные швы между частями кузова позволяют добиться повышения общей жесткости на кручение на 70% в сравнении с предыдущим поколением. Это распределяет резонанс и искажения по всему кузову, что значительно снижает вибрации на органы управления, пол и сидения. Благодаря чему улучшен акустический комфорт.
  • Увеличена жесткость крепления подвески, улучшены характеристики демпфирования, за счет чего движение по неровным поверхностям стало плавнее, повысилась устойчивость автомобиля благодаря уменьшению поперечной раскачки. Крепление заднего стабилизатора осуществляется непосредственно к кузову, что позволило уменьшить крены на 50% по сравнению с предыдущим поколением модели.
  • Передаточное число рулевого управления уменьшено с 14:1 до 13:1 для лучшей управляемости.
  • Система управления вектором тяги (ATV) улучшает характеристики рулевого управления.
  • Электронный стояночный тормоз повышает удобство использования автомобиля.

Система полного привода

  • В дополнение к уникальной системе постоянного полного привода Subaru, Symmetrical AWD system, новый Subaru XV оснащается системой X-MODE. Система разработана для улучшения ходовых качеств автомобиля на бездорожье и на участках с низким коэффициентом сцепления. Система позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации. Это позволяет даже неподготовленному водителю максимально эффективно использовать внедорожный потенциал автомобиля. Кроме того, Х-Mode включает в себя систему помощи при спуске (Hill Descent Control), которая поддерживает скорость автомобиля постоянной, обеспечивая безопасное движение по склону большой крутизны.

Двигатель

  • Новый 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (обновлено порядка 80% деталей) отличается меньшим весом (легче на 12 кг), большей мощностью и эффективностью сгорания топлива.
  • В улучшенной бесступенчатой трансмиссии Lineartronic увеличено передаточное отношение (от 6,28 до 7,03), вес трансмиссии стал на 7,8 кг легче, чем в предыдущей модели, чтобы повысить ускорение и экономию топлива. При помощи подрулевых лепестков переключения передач можно выбрать одну из семи виртуальных передач, не снимая рук с рулевого колеса, даже во время резкого торможения или ускорения.
  • Значительно снижен уровень шума и вибраций со стороны двигателя и трансмиссии для большего акустического комфорта.
  • Выдающаяся безопасность

Благодаря своей маневренности и комплексной системе безопасности Subaru XV удостоен высших оценок в рейтингах безопасности по всему миру. Новое поколение модели получило ряд технологий, которые обеспечивают еще большую активную, пассивную и превентивную безопасность.

Активная безопасность

Благодаря внедрению новой технической платформы удалось добиться более низкого центра тяжести (на 5 мм ниже по сравнению с предыдущей моделью). Сочетание более жесткой подвески и низкого центра тяжести дает выдающиеся возможности по предотвращению несчастных случаев.

Пассивная безопасность

Уникальная конструкция усиленного каркаса кузова кольцеобразного профиля эффективно поглощает энергию удара в случае столкновения. Для изготовления элементов силового каркаса кузова используется горячештампованная сталь, что позволяет облегчить конструкцию наряду с повышением жесткости и уровня безопасности. Поглощение энергии удара улучшено на 40% по сравнению с предыдущим поколением.

Превентивная безопасность

  • Система помощи водителю EyeSight — инновационная система безопасности Subaru — включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения для предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.
  • Новая функция High Beam Assist использует монокулярную камеру, встроенную в зеркало заднего вида. Она обнаруживает приближающиеся транспортные средства и автоматически меняет ближний свет фар на дальний и наоборот в зависимости от обстановки перед автомобилем. Автоматическая антибликовая функция в зеркале заднего вида использует датчик для обнаружения яркого света других транспортных средств и автоматически регулирует отражательную способность, чтобы уменьшить блики и сделать ночное вождение более безопасным.
  • Новая функция Steering Responsive Headlight меняет направление света фар при движении в повороте, улучшая видимость в ночное время суток
  • Предусмотрена функция обнаружения объектов в «слепых» зонах и предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом (Subaru Rear Vehicle Detection) и помощи при смене полосы движения.

Технические характеристики экспоната *1

Габариты (Длинна / ширина / высота) 4,465 (+15) × 1,800 (+20) × 1,615*2 мм
Колесная база 2,665 (+ 30) мм
Минимальный дорожный просвет 220 мм
Двигатель Горизонтально-оппозитный бензиновый двигатель, 2-литровый, 4-цилиндровый, DOHC, с непосредственным впрыском топлива (серия FB20)
Рабочий объем 1,995 куб. см
Диаметр цилиндра × ход поршня 84×90 мм
Максимальная мощность 115 кВт (+5) / 156 л.с. (+6)
Максимальный крутящий момент 196 Н•м / 20.0 кгс•м
Трансмиссия Бесступенчатая, Lineartronic
Тип привода Постоянный полный, Symmetrical AWD
Размер колесных дисков 225/55 R18
Число мест для сидения 5
  • *1: В скобках указана разница по сравнению с предыдущим поколением
  • *2: Высота без учета рейлингов крыши: 1,595 мм
  • Мировая премьера компактного кроссовера Subaru XV
Источник:
Субару Мотор
Дата:
12 марта 2017 г.
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