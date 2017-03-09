Мировая премьера компактного кроссовера Subaru XV
- Новая техническая платформа — значительное улучшение комфорта, безопасности и маневренности.
- 2-хлитровый горизонтально-оппозитный двигатель с непосредственным впрыском топлива и система симметричного полного привода во всех комплектациях.
- Добавлена система помощи при движении по бездорожью X-Mode для лучшей управляемости и внедорожных способностей.
- Новый динамичный силуэт кроссовера и повышение качества материалов интерьера.
Сегодня, компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), производитель Subaru, показала новое поколение компактного кроссовера Subaru XV на Международном Автомобильном салоне в Женеве 2017.
Сочетание компактного кузова и внедорожных характеристик, основанных на оригинальной технологии полного привода Subaru (Symmetrical AWD System), делает модель идеальным спутником как в городе, так и в условиях бездорожья. Это первое масштабное обновление модели с 2012 года. Subaru XV нового поколения отличается ярким, динамичным дизайном и улучшенными внедорожными характеристиками: благодаря внедрению новой технической платформы (The all-new Subaru Global Platform) автомобиль станет лидером в безопасности при столкновениях и их предотвращении, а также обладает значительным преимуществом в ездовом комфорте и управляемости.
Состав комплектаций для всех рынков будет анонсирован позднее, ближе к старту продаж. В апреле, на Международном автосалоне в Нью-Йорке, состоится премьера Subaru XV для североамериканского рынка.
Основные особенности нового поколения Subaru XV
- Новый динамичный дизайн, оставаясь верным идентичности Subaru
Выверенные линии подчеркивают динамичный силуэт кроссовера. Современный дизайн естественным образом сочетается с практичностью кроссовера: кузов разрабатывался с учетом достижения незаурядных показателей аэродинамики, достаточного дорожного просвета и вместительности салона.
Новая концепция дизайна Subaru носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, новая Subaru XV воплощает идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности. Особое внимание было уделено качеству внутренней и наружной отделки.
Экстерьер
- Широкий кузов с выразительными линиями, которые напоминают о спортивной истории бренда, шестиугольная решетка радиатора и фары в форме соколиного глаза. Мощная форма решетки радиатора и матово-черные защитные элементы по периметру кузова выражают функциональность кроссовера, подчеркивая надежность Subaru XV.
- Выразительные изгибы линий, проходящих от переднего крыла к заднему и от нижней части двери к задней части кузова, подчеркивают динамику автомобиля. Широкие и объемные колесные арки визуализируют надежность системы полного привода Subaru.
- Дизайн задней части кузова гармонично завершает облик автомобиля. Задние фонари выполнены в едином стиле с передними, а выразительные выступы над задними крыльями, подчеркивают широкий профиль и надежность кузова.
- Колесные диски 18 радиуса из алюминиевого сплава в новом дизайне подчеркивают динамичный характер Subaru XV.
- Появились новые цвета экстерьера: стальной Cool Gray Khaki и оранжевый Sunshine Orange.
Интерьер
- Стильные и продуманные детали оформления салона.
- Просторный салон при внешней компактности автомобиля.
- Новые сидения с продуманной эргономикой для удобства водителя и каждого пассажира.
- Новый 8-дюймовый сенсорный дисплей на центральной консоли.
- Большой цветной информационный дисплей, на который наглядно выводятся данные бортового компьютера и другая полезная информация.
- Оранжевая прострочка приборной панели подчеркивает качество отделки и динамичный характер кроссовера.
- Также улучшен круговой обзор, салон и багажное отделение стали просторнее.
- Новое рулевое колесо меньшего диаметра обеспечивает легкое управление.
- Управляемость: сочетание внедорожных возможностей и выразительной динамики
Subaru XV получил ряд усовершенствований для большего ощущения динамики, безопасности и комфорта. На основе тщательного анализа рулевого управления и обратной связи педали газа, поведения автомобиля, уровня вибрации и шума, а также других элементов, удалось реализовать качественно новое ощущение динамики. В то же время, расширение внедорожных возможностей удовлетворяет противоречивые требования современных водителей.
Кузов и шасси
- Новая платформа позволила увеличить жесткость кузова и шасси более чем на 70 % (до 100% на некоторые элементы, по сравнению с предыдущим поколением), добиться значительных изменений в системе подвески и более низкого центра тяжести. Более острое рулевое управление дает водителю ощущение полного контроля над автомобилем.
- Устранение избыточной поворачиваемости автомобиля обеспечивает превосходную стабильность и сцепление с дорогой при движении по прямой и в поворотах при достаточном (220 мм) дорожном просвете, необходимом для кроссовера.
- Оптимизированная структура рамы и усиленные швы между частями кузова позволяют добиться повышения общей жесткости на кручение на 70% в сравнении с предыдущим поколением. Это распределяет резонанс и искажения по всему кузову, что значительно снижает вибрации на органы управления, пол и сидения. Благодаря чему улучшен акустический комфорт.
- Увеличена жесткость крепления подвески, улучшены характеристики демпфирования, за счет чего движение по неровным поверхностям стало плавнее, повысилась устойчивость автомобиля благодаря уменьшению поперечной раскачки. Крепление заднего стабилизатора осуществляется непосредственно к кузову, что позволило уменьшить крены на 50% по сравнению с предыдущим поколением модели.
- Передаточное число рулевого управления уменьшено с 14:1 до 13:1 для лучшей управляемости.
- Система управления вектором тяги (ATV) улучшает характеристики рулевого управления.
- Электронный стояночный тормоз повышает удобство использования автомобиля.
Система полного привода
- В дополнение к уникальной системе постоянного полного привода Subaru, Symmetrical AWD system, новый Subaru XV оснащается системой X-MODE. Система разработана для улучшения ходовых качеств автомобиля на бездорожье и на участках с низким коэффициентом сцепления. Система позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации. Это позволяет даже неподготовленному водителю максимально эффективно использовать внедорожный потенциал автомобиля. Кроме того, Х-Mode включает в себя систему помощи при спуске (Hill Descent Control), которая поддерживает скорость автомобиля постоянной, обеспечивая безопасное движение по склону большой крутизны.
Двигатель
- Новый 2-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (обновлено порядка 80% деталей) отличается меньшим весом (легче на 12 кг), большей мощностью и эффективностью сгорания топлива.
- В улучшенной бесступенчатой трансмиссии Lineartronic увеличено передаточное отношение (от 6,28 до 7,03), вес трансмиссии стал на 7,8 кг легче, чем в предыдущей модели, чтобы повысить ускорение и экономию топлива. При помощи подрулевых лепестков переключения передач можно выбрать одну из семи виртуальных передач, не снимая рук с рулевого колеса, даже во время резкого торможения или ускорения.
- Значительно снижен уровень шума и вибраций со стороны двигателя и трансмиссии для большего акустического комфорта.
- Выдающаяся безопасность
Благодаря своей маневренности и комплексной системе безопасности Subaru XV удостоен высших оценок в рейтингах безопасности по всему миру. Новое поколение модели получило ряд технологий, которые обеспечивают еще большую активную, пассивную и превентивную безопасность.
Активная безопасность
Благодаря внедрению новой технической платформы удалось добиться более низкого центра тяжести (на 5 мм ниже по сравнению с предыдущей моделью). Сочетание более жесткой подвески и низкого центра тяжести дает выдающиеся возможности по предотвращению несчастных случаев.
Пассивная безопасность
Уникальная конструкция усиленного каркаса кузова кольцеобразного профиля эффективно поглощает энергию удара в случае столкновения. Для изготовления элементов силового каркаса кузова используется горячештампованная сталь, что позволяет облегчить конструкцию наряду с повышением жесткости и уровня безопасности. Поглощение энергии удара улучшено на 40% по сравнению с предыдущим поколением.
Превентивная безопасность
- Система помощи водителю EyeSight — инновационная система безопасности Subaru — включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения для предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.
- Новая функция High Beam Assist использует монокулярную камеру, встроенную в зеркало заднего вида. Она обнаруживает приближающиеся транспортные средства и автоматически меняет ближний свет фар на дальний и наоборот в зависимости от обстановки перед автомобилем. Автоматическая антибликовая функция в зеркале заднего вида использует датчик для обнаружения яркого света других транспортных средств и автоматически регулирует отражательную способность, чтобы уменьшить блики и сделать ночное вождение более безопасным.
- Новая функция Steering Responsive Headlight меняет направление света фар при движении в повороте, улучшая видимость в ночное время суток
- Предусмотрена функция обнаружения объектов в «слепых» зонах и предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом (Subaru Rear Vehicle Detection) и помощи при смене полосы движения.
Технические характеристики экспоната *1
|Габариты (Длинна / ширина / высота)
|4,465 (+15) × 1,800 (+20) × 1,615*2 мм
|Колесная база
|2,665 (+ 30) мм
|Минимальный дорожный просвет
|220 мм
|Двигатель
|Горизонтально-оппозитный бензиновый двигатель, 2-литровый, 4-цилиндровый, DOHC, с непосредственным впрыском топлива (серия FB20)
|Рабочий объем
|1,995 куб. см
|Диаметр цилиндра × ход поршня
|84×90 мм
|Максимальная мощность
|115 кВт (+5) / 156 л.с. (+6)
|Максимальный крутящий момент
|196 Н•м / 20.0 кгс•м
|Трансмиссия
|Бесступенчатая, Lineartronic
|Тип привода
|Постоянный полный, Symmetrical AWD
|Размер колесных дисков
|225/55 R18
|Число мест для сидения
|5
- *1: В скобках указана разница по сравнению с предыдущим поколением
- *2: Высота без учета рейлингов крыши: 1,595 мм
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