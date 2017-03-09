Новинки от Toyota в Женеве: автомобиль будущего и спортивный хэтчбек

Toyota

На стенде Toyota на Международном автомобильном салоне в Женеве представлены концепт автомобиля будущего i-TRIL и спортивный хэтчбек Toyota Yaris GRMN.

Концепт i-TRIL демонстрирует глобальное видение Toyota городского транспорта будущего: управление джойстиками, 3 посадочных места и уникальная технология наклона кузова в повороте.

Дебютировавший в Женеве серийный спортивный хэтчбек Yaris GRMN оснащен двигателем 1,8 литра с компрессором мощностью 210 лошадиных сил, доработанной подвеской и тормозными механизмами.

Испытания инновационных разработок в условиях реальных гонок наряду с непрерывными исследованиями в области мобильности будущего подчеркивают стремление Toyota делать еще более совершенные автомобили.

ООО «Тойота Мотор», 7 марта 2016 года — На Международном автомобильном салоне в Женеве с 9 по 19 марта 2017 года Toyota представит автомобили ближайшего будущего, наиболее яркие технологические разработки, перешедшие в серийное производство из мира автоспорта, а также беспрецедентную по масштабу программу участия в ключевых спортивных событиях.

Мировая премьера автомобиля будущего

В Женеве состоялась мировая премьера концепта i-TRIL, представляющего видение Toyota легковых автомобилей нового поколения. Созданный Toyota Motor Europe в сотрудничестве с французским дизайн-центром ED2 концепт сочетает многообразие разработок Toyota в области автономного управления автомобилем, инновационные шасси и трансмиссии с организацией интерьера.

I-TRIL — абсолютно новая концепция личного транспорта, представляющая альтернативу одновременно автомобилю субкомпактного или компактного класса, современному электромобилю, общественному транспорту и мотоциклу. Концепт разработан на основе детального изучения предпочтений активных жителей небольших городов.

Технические решения концепта i-TRIL нацелены на получение водителем удовольствия от вождения. Так, система Active Lean регулирует угол наклона автомобиля в зависимости от дорожной ситуации и угла поворота, который проходит автомобиль.

Другой важной характеристикой личного транспорта на примере i-TRIL стал комфорт: уникальная компоновка кресел и компактные двери-бабочки обеспечивают удобный доступ в салон и не требуют много места для открывания в условиях тесного города.

Концепт оснащен тремя посадочными местами. Передний ряд предназначен для водителя. Пассажирские сиденья заднего ряда расположены справа и слева от водительского кресла, что позволяет пассажирам наряду с водителем пользоваться преимуществом отличного обзора.

Задние кресла не только обеспечивают максимальное пространство для ног, но и поворачиваются на 90 градусов в момент запуска и остановки двигателя, «впуская и выпуская» пассажиров. Единственное кресло в первом ряду позволяет водителю беспрепятственно занимать свое место или покидать автомобиль.

Приводит в движение концепт весом 600 кг компактный и мощный электродвигатель. Длина автомобиля составляет всего 2830 мм при высоте 1460 мм. В инновационном концепте реализованы все новейшие достижения Toyota в области интерфейса общения между водителем и автомобилем. В i-TRIL отсутствует традиционный педальный блок и рулевое управление. Все команды передаются с помощью технологий drive-by-wire. Единственные органы управления i-TRIL — джойстики под каждой из рук. Интерфейс обмена с мультимедийным устройством основан на технологии голосового управления.

Спортивные технологии в серийном производстве

Среди новинок Toyota на Женевском автосалоне — новый Yaris GRMN (Gazoo Racing Masters of Nurburgring). Спортивный хэтчбек оснащается бензиновым двигателем объемом 1,8 литра с механическим нагнетателем мощностью 210 л. с., что позволяет достичь моментального отклика педали газа и избавиться от турбоямы на низких оборотах. Новый двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Тандем обеспечивает лучшее в классе время разгона от нуля до 100 км/ч и динамику разгона от 80 до 120 км/ч на четвертой передаче.

Для отточенной управляемости и настоящего драйва Yaris GRMN получил особую усиленную подвеску. Пристальное внимание уделено элементам, повышающим жесткость кузова, — в частности, в подвеске использованы дополнительные распорки, установленные между верхними точками ее крепления.

В дополнение к спортивной подвеске Yaris GRMN получил межколесный дифференциал повышенного трения Torsen и передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличенного диаметра. Укороченные пружины и специальные амортизаторы были разработаны в партнерстве с ведущим немецким производителем спортивных компонентов подвески.

Для эффективного торможения Yaris GRMN оснащен высокоэффективными четырехпоршневыми передними тормозными механизмами с вентилируемыми дисками большого диаметра.

Toyota в ключевых гоночных сериях мира

На Международном автосалоне в Женеве Toyota представляет беспрецедентную по масштабу и насыщенности программу участия заводской команды Toyota GAZOO Racing в важнейших автоспортивных соревнованиях планеты. Одно из главных событий — долгожданное возвращение Toyota в чемпионат мира по ралли. Команда Toyota Gazoo Racing на прототипе Yarus WRC ярко заявила о себе с самой первой гонки текущего сезона, легендарного Ралли Монте-Карло. Финский пилот Яри-Матти Латвала продемонстрировал огромный потенциал автомобиля, заняв второе место в абсолютном зачете.

В Ралли Швеции команда пилотов Toyota добилась еще более внушительных результатов. Пилот Яри-Матти Латвала завоевал первую победу для Toyota GAZOO Racing в сезоне. Успехи его партнера по команде Юхо Ханнинена вывели Toyota на второе место в зачете производителей.

Toyota GAZOO Racing активно готовится к новому этапу чемпионата мира — Ралли Мексики. Гонка в Латинской Америке позволит команде раскрыть богатые возможности Yaris WRC на гравийном покрытии.

Обширная программа кольцевых гонок сезона 2017 года включает участие Toyota GAZOO Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и всемирно известной 24-часовой гонке в Нюрбургринге. К очередному сезону Toyota подготовила усовершенствованную версию спортпрототипа Toyota TS050 Hybrid. Дебют обновленного прототипа состоится на втором этапе чемпионата в Спа-Франкоршам.

Прекрасным началом сезона внедорожных гонок 2017 года стала победа команды Toyota Auto Body Co., Ltd в сложнейшем и самом престижном ралли-рейде мира «Дакар». Внедорожники Toyota Land Cruiser 200 вновь стали лучшими среди серийных автомобилей, заняв весь подиум в категории Production/T2. Примечательно, что из 79 автомобилей, вышедших на старт, 36 были внедорожниками Toyota. Помимо победы в классе серийных автомобилей стоит также отметить участие испанца Нани Рома и южноафриканца Жиниэля де Вильерса на специально подготовленных полноприводных пикапах Toyota Hilux категории Superproduction/T1, которые заняли 4-е и 5-е места в абсолютном зачете.

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