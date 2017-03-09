Audi на международном автосалоне в Женеве: будущее со спортивным акцентом

Audi

Audi Q8 sport concept: динамичный облик и инновационная силовая установка.

Флагманские спортивные модели: Audi RS 5 Coupe, Audi RS 3 Sportback и Audi SQ5 TFSI.

Audi A5 Sportback g-tron: экологичность без компромиссов.

Москва, 7 марта 2017 — На международном автосалоне в Женеве Audi представляет шесть новых моделей. Здесь состоялись мировые премьеры Audi Q8 sport concept с двигателем 3.0 TFSI V6 и гибридным приводом mild hybrid, а также нового Audi RS 5 Coupe — модели класса «гран-туризмо» в линейке RS. Модель из мира автоспорта — Audi RS 5 DTM — к новому сезону получила двигатель мощностью более 500 л. с. Презентацию спортивных моделей марки на предстоящем автосалоне дополнят еще два дебютанта: Audi RS 3 Sportback и Audi SQ5 TFSI. Представляя новый Audi A5 Sportback g-tron, компания из Ингольштадта иллюстрирует одну из концепций, призванных обеспечить бренду устойчивое развитие в будущем. Модель, использующая в качестве топлива природный газ при невысоком уровне выбросов СО2 сочетает динамику, мощность, удобство в повседневном использовании и элегантный дизайн.

Высокоэффективный двигатель: Audi Q8 sport concept

Сочетание подчеркнутой спортивности, исключительной динамики и роскоши позволит Audi Q8 sport concept великолепно проявить себя в сегменте полноразмерных кроссоверов. Автомобиль отличается исключительно представительным обликом, уверенной спортивностью и высочайшим уровнем технологий. Одним из наиболее впечатляющих решений стала концепция высокоэффективной силовой установки концепт-кара. Впервые в мире шестицилиндровый двигатель 3.0 TFSI, оснащенный компрессором с электрическим приводом, сочетается с «мягкой» гибридной системой (mild hybrid). В результате Audi Q8 sport concept стал по-настоящему универсальным автомобилем. Мощность 476 л. с. и крутящий момент 700 Н•м обеспечивают этому автомобилю разгон до 100 км/ч всего за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 275 км/ч. При этом запас хода концепт-кара — более 1200 км, что делает модель идеальной для дальних поездок. При взгляде на Audi Q8 sport concept внимание обращают на себя характерные воздушные дефлекторы. В эффектном дизайне передней части доминирует внушительная восьмиугольная решетка радиатора Singleframe с текстурой вставки в виде сот. По ее краям располагаются два крупных воздухозаборника.

По сравнению с моделью Q8 concept, представленной Audi в Детройте, колесные арки нового концепт-кара расширены на 12 мм. Спортивный характер автомобиля подчеркивают длинный спойлер на задней кромке крыши, алюминиевый диффузор и акцентированные овальные патрубки системы выпуска. В интерьере Audi Q8 sport concept царит атмосфера истинной роскоши, линии его дизайна выразительны, материалы отделки — изысканы, а простор — внушителен. В новой концепции управления широко используются большие сенсорные экраны, при этом эффектные акценты расставляют расширенная виртуальная панель приборов Audi virtual cockpit и аналоговый проекционный дисплей. Последний использует интеллектуальную технологию дополненной реальности, совмещающую реальные и виртуальные данные.

Новая дизайнерская концепция RS и исключительная мощность: Audi RS 5 Coupe

Новый Audi RS 5 Coupe — автомобиль класса гран-туризмо в линейке моделей RS — сочетает элегантную внешность и высочайшую практичность в повседневном использовании. Модель оснащается полностью переработанным двигателем 2.9 TFSI V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л. с., развивающим 600 Н•м крутящего момента — на 170 Н•м больше предшествующей модели. Новый флагман семейства А5 разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, с опциональным пакетом RS dynamic его максимальная скорость достигает 280 км/ч. Поток мощности от двигателя V6 передается через восьмиступенчатую коробку передач tiptronic со спортивными настройками к системе постоянного полного привода quattro. Система полного привода распределяет тягу в ассиметричной пропорции 40:60 в пользу задней оси. Дизайнеры Audi RS 5 Coupe черпали вдохновение в характерных гоночных элементах, применявшихся на автомобиле Audi 90 quattro IMSA GTO. В передней части характер автомобиля подчеркнут широкой и низкой решеткой радиатора Singleframe в сочетании с развитыми воздухозаборниками. Эмблемы quattro на боковых поверхностях акцентируют внимание на выраженных рельефных элементах над колесными арками, которые стали шире на 15 мм. Дополняют динамичный облик оригинальный диффузор дизайна RS, овальные наконечники выхлопных труб системы выпуска отработавших газов RS и антикрыло с фиксированным углом атаки. В интерьере динамичный характер этого мощного купе подчеркивают спортивные сиденья RS, руль RS с кожаной отделкой и усеченным нижним сегментом, специальный экран режима RS на виртуальной панели приборов Audi virtual cockpit, а также эмблемы RS. Другие передовые технологические решения, среди которых — проекционный дисплей, матрично-светодиодные фары Matrix LED и многочисленные системы помощи водителю — обеспечивают дополнительную безопасность, комфорт и эффективность.

Более 500 л. с. мощности и превосходная аэродинамика: Audi RS 5 DTM

Вместе с серийной моделью Audi Sport представляет ее гоночную версию Audi RS 5 DTM, созданную для участия в серии DTM. Помимо множества изменений в конструкции, обусловленных требованиями регламента, внешность автомобиля выполнена в новом дизайнерском ключе RS. В результате Audi RS 5 DTM третьего поколения заметно отличается от своих предшественников не только с точки зрения технологий, но и по своему внешнему виду. В целом модель выглядит гораздо более прогрессивно, что особенно хорошо заметно по форме передних и задних колесных арок. A Audi вновь удалось повысить точность подгонки отдельных деталей кузова и общую аэродинамическую эффективность модели. Четырехлитровый двигатель V8 нового Audi RS 5 DTM развивает мощность более 500 л. с. Также к сезону 2017 года официальный поставщик шин для этой гоночной серии, компания Hankook, подготовила более мягкий состав резины, который позволяет улучшить время круга. Этап в Хоккенхайме, традиционно открывающий сезон DTM, пройдет с 5 по 7 мая.

Новый пятицилиндровый двигатель и высокотехнологичная подвеска: Audi RS 3 Sportback

На автосалоне в Женеве Audi представляет еще одну эффектную новинку — Audi RS 3 Sportback. Модель оснащается новым пятицилиндровым двигателем 2.5 TFSI, мощность которого составляет 400 л. с., а максимальный крутящий момент — 480 Н•м. Этот силовой агрегат обеспечивает компактной спортивной модели разгон до 100 км/ч всего за 4,1 секунды. Выдающуюся мощность Audi RS 3 Sportback подчеркивает эффектная решетка радиатора Singleframe, украшенная эмблемой quattro, развитые боковые воздухозаборники, а также акцентированно-угловатый дизайн накладок порогов. Стильный спойлер RS на кромке крыши, вставка диффузора и крупные овальные патрубки системы выпуска RS производят самое яркое впечатление при взгляде на этот автомобиль сзади. Имея расширенную по сравнению с базовой моделью колею, рулевое управление с переменным передаточным отношением, четырехрычажую конструкцию задней подвески и более жесткие настройки подвески в целом, Audi RS 3 Sportback сочетает великолепную динамику с превосходной стабильностью в движении. В стандартное оснащение входит система управления полным приводом quattro, интегрированная в систему настройки динамики Audi drive select. Система Audi drive select также регулирует параметры рулевого управления, коробки передач S tronic, системы управления двигателя и заслонок в системе выпуска, а также параметры опциональной спортивной подвески RS sport suspension plus с адаптивными амортизаторами. Водитель может настроить работу всех этих систем, выбрав один из трех режимов — «comfort», «auto» или «dynamic». Дополнительную управляемость придает электронная система контроля курсовой устойчивости ESC с перераспределением тяги между отдельными колесами, имеющая особый спортивный режим, специально настроенный для модели RS. Яркость эмоций, возникающих при управлении этим автомобилем, дополнят оригинальные детали RS в отделке интерьера и неповторимый звук пятицилиндрового двигателя.

Мощность двигателя V6 и превосходная динамика: Audi SQ5 TFSI

После недавней мировой премьеры на автосалоне в Детройте — новый Audi SQ5 TFSI готов к европейской премьере в Женеве. Флагманская модель в семействе Q5 оснащается трехлитровым турбированным двигателем V6 мощностью 354 л. с. Этот силовой агрегат развивает 500 Н•м крутящего момента уже при 1370 об/мин, что обеспечивает кроссоверу разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды. Свой вклад в динамичный характер автомобиля вносят система постоянного полного привода quattro и молниеносные переключения передач восьмиступенчатой трансмиссии tiptronic. Дополнительную маневренность обеспечивают предлагаемый в качестве опции спортивный дифференциал, активно распределяющий тягу между задними колесами, а также доступное на заказ динамическое рулевое управление с переменным передаточным отношением. Помимо этих двух компонентов, система управления динамикой Audi drive select также позволяет менять настройки двигателя, коробки передач tiptronic и стандартно устанавливаемых амортизаторов с регулируемыми характеристиками. Это позволяет водителям настраивать характеристики своего Audi SQ5 для разных режимов вождения. Доступная в качестве опции пневмоподвеска позволяет регулировать дорожный просвет в соответствии с каждой конкретной ситуацией. Audi SQ5 TFSI отличается от базовой модели как снаружи, так и внутри за счет оригинальных элементов дизайна и расширенного списка стандартного оснащения, эксклюзивного для моделей линейки S. Помимо прочего, в базовое оснащение входят спортивные сиденья с отделкой из кожи или материала Alcantara, светодиодные фары и 20-дюймовые литые алюминиевые диски дизайна «5 сдвоенных спиц Star».

Спортивная элегантность и работа на природном газе: Audi A5 Sportback g-tron

Следом за Audi A3 Sportback g-tron и Audi A4 Avant g-tron Audi A5 Sportback g-tron стала третьей моделью Audi, способной работать на природном газе. Силовой агрегат 2.0 TFSI развивает мощность 170 л. с. и крутящий момент 270 Н•м. Топливный модуль, в котором содержится запас газа, состоит из четырех легких, но при этом исключительно прочных баллонов, вмещающих в общей сложности 19 кг газа. Запас хода при движении только на КПГ (компримированный природный газ) превышает 500 км. 25-литровый бензобак модели увеличивает пробег на одной заправке до 950 км. В цикле NEDC Audi A5 Sportback g-tron с коробкой передач S tronic потребляет всего 3,8 килограмма КПГ на 100 км пути, что эквивалентно выбросам 100 г СО2 на 1 км пробега. Таким образом, Audi является первым производителем автомобилей премиум-класса, предлагающим в сегменте «В» бензиновый двигатель с меньшими по сравнению с эквивалентным дизельным силовым агрегатом показателями выброса. Низкий уровень выбросов и высокая эффективность системы привода позволяют уменьшить затраты на эксплуатацию автомобиля. По сравнению с аналогичным бензиновым двигателем — существенно снижены затраты на топливо, а малый уровень выбросов СО2 обеспечивает более низкую налоговую ставку. Кроме этого, при использовании технологии Audi e-gas Audi A5 Sportback g-tron становится еще экологичнее.

Новости от Redtram.com Загрузка ...