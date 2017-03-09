Компания Jaguar Land Rover представляет Range Rover Velar — четвертый автомобиль в легендарном семействе

Новый автомобиль в семействе Range Rover займет нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Среднеразмерный роскошный внедорожник является воплощением комфорта, элегантности и самых передовых технологий.

Range Rover Velar поступит в продажу в России осенью 2017 года.

Cегмент роскошных внедорожников был открыт в 1970 году — именно тогда компания Land Rover впервые представила миру оригинальный Range Rover. Прошло почти полвека, и сегодня Jaguar Land Rover запускает уже четвертый автомобиль в легендарном семействе Range Rover.

Простота и элегантность линий в сочетании с самыми передовыми технологиями — все это новый Range Rover Velar.

Пять характерных черт Range Rover Velar:

Редукционизм: шаг в сторону от нарочитой сложности c целью подчеркнуть истинные преимущества модели. Разработан с учетом принципов редукционизма: сведение сложного к более простому. Роскошный интерьер — оазис покоя, элегантной простоты и премиальных материалов, отличающийся продуманными деталями — такими, как «невидимые» в неактивном режиме клавиши управления.

Четвертый автомобиль в семействе Range Rover: модель, ставшая новым витком эволюции дизайна внедорожников. Автомобиль занимает нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Range Rover Velar получил современный простой дизайн, задавая новые тенденции в семействе Range Rover.

Богатая родословная: верность наследию Range Rover. Почти 50 лет автомобили Range Rover вдохновляют людей на новые свершения, открывая перед ними широчайшие возможности. Основоположник современного класса премиальных внедорожников, оригинальный Range Rover, начинал свою историю с прототипов под названием Velar в 1969 году.

Задавая новые тренды: инновации Range Rover. Velar продолжает историю эволюции Range Rover, отличаясь передовыми технологиями, привлекательным дизайном и пристальным вниманием к каждой детали. Мультимедийная система Touch Pro Duo, сверхтонкие матричные светодиодные фары с использованием лазерной технологии для дальнего света, выдвигающиеся ручки дверей и элементы дизайна Burnished Copper.

Уверенность в любой ситуации: легендарная проходимость Land Rover на любом покрытии. Комфорт и непревзойденные внедорожные возможности Land Rover в любой точке планеты. Дорожная динамика, управляемость и плавность хода.



Обзор

Привлекательный дизайн с выверенными пропорциями, мощными контурами и элегантным силуэтом.

Чистота линий и простота в дизайне: светодиодные фары Matrix Laser и выдвижные дверные ручки, находящиеся на одном уровне с кузовом.

Дебют передовой мультимедийной системы Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами высокого разрешения: непревзойденная функциональность и интуитивное управление.

Легкий и прочный кузов из алюминия повышает динамику, управляемость и топливную экономичность автомобиля.

Колесная база 2 874 мм и продуманный дизайн интерьера обеспечивают большое пространство для всех пассажиров и впечатляющий объем багажника в 673 литра.

Пневматическая подвеска, входящая в стандартное оснащение версий с шестицилиндровым двигателем, и система Adaptive Dynamic, доступная для всех модификаций: непревзойденный комфорт и уверенность за рулем.

Полный привод с системой Intelligent Driveline Dynamics и активной блокировкой заднего дифференциала — залог превосходных внедорожных возможностей и отличной динамики.

Передовые технологии Terrain Response 2, All Terrain Progress Control, Low Traction Launch, Hill Descent Control и Gradient Release Control для оптимального сцепления с любым покрытием.

Способность буксировать прицеп массой до 2 500 кг и технология Advanced Tow Assist, позволяющая водителю с легкостью выполнять сложный маневр движения задним ходом с трейлером.

Шесть вариантов двигателей: от легкого и отзывчивого дизельного Ingenium объемом 2,0 л и мощностью 180 л.с. (выбросы СО2 от 142 г/км) до 3,0-литрового бензинового V6 мощностью 380 л.с.

Широкий спектр современных систем помощи водителю: от автономного экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов до системы помощи при движении задним ходом и системы мониторинга состояния водителя.

Range Rover Velar демонстрирует новый уровень привлекательности, элегантности и технологичности в семействе Range Rover. Занимая нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, Velar предлагает невероятный для сегмента среднеразмерных внедорожников комфорт в сочетании с выдающейся проходимостью. Это новый автомобиль для новой категории покупателей.

Созданный с нуля на базе легкой алюминиевой архитектуры Jaguar Land Rover, Velar открывает новую главу в истории успеха Range Rover. Облик Velar — это эволюция ДНК Range Rover и демонстрация того, какими будут следующие поколения роскошных внедорожников этого семейства.

Дизайн Velar — это баланс мощных пропорций, непрерывной поясной линии и атлетичной задней части. Большая колесная база подчеркивает элегантность модели, в то же время обеспечивая простор в салоне.

Джерри Макговерн (Gerry McGovern), директор по дизайну Land Rover: «Velar — это пример исключительного дизайна. Он получил оптимизированные пропорции, мощные линии и действительно впечатляющий силуэт».

Большие легкосплавные диски, в частности 22-дюймовые, дополняют силуэт автомобиля, подчеркивая его исключительный характер.

Помимо передового дизайна, новая модель отличается целым спектром современных технологий. Полностью светодиодные фары Velar — самые утонченные во всей линейке Land Rover. Выдвижные дверные ручки, находящиеся вровень с кузовом, подчеркивают простоту и изящество форм внедорожника, в то же время обеспечивая выдающиеся аэродинамические характеристики: коэффициент лобового сопротивления составляет всего лишь 0,32 — это лучшее значение среди автомобилей Land Rover.

Элегантность и простота форм определяют и интерьер Velar. Дизайнеры свели количество физических переключателей к минимуму, превратив салон в максимально комфортное пространство без лишних деталей.

Центральным элементом дизайна интерьера Velar стала новая мультимедийная система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами высокого разрешения. Эти тонкие и интуитивно понятные дисплеи органично вписываются в общую архитектуру салона, дополняя современный дизайн интерьера. Новый автомобиль также отличается невероятной практичностью: объем багажника Velar составляет 673 литра.

Уникальным для данного сегмента является экологичный премиальный текстильный материал в цвете Dapple Grey в качестве альтернативы коже, разработанный ведущим производителем дизайнерских тканей в Европе, компанией Kvadrat. Эту обивку дополняют вставки из искусственной замши цветов Ebony или Light Oyster.

Легкий и прочный кузов с интенсивным использованием алюминия, наряду с двухрычажной передней подвеской и задней подвеской Integral Link — залог управляемости и плавности хода нового Velar. Кроме того, этот автомобиль был разработан в соответствии с самыми строгими международными стандартами безопасности и отлично защищает пассажиров в случае возможного столкновения.

В дополнение к мерам пассивной безопасности, таким как шесть подушек безопасности, Velar получил целый арсенал продвинутых вспомогательных систем, включая автономное экстренное торможение с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, функцию помощи при движении в плотном потоке, адаптивный ограничитель скорости и многое другое.

Velar отличается современной системой полного привода, четырехконтурной пневматической подвеской и лучшим в классе дорожным просветом 251 мм (213 мм на пружинах). По допустимой глубине брода новый автомобиль также превосходит конкурентов — этот показатель составляет 650 мм (или 600 мм для автомобиля на пружинах). Velar оснащается полным спектром внедорожных технологий Land Rover, включая Terrain Response 2 и All Terrain Progress Control. Эта модель, как и все Range Rover, безупречна на любом покрытии.

Выдающаяся динамика и экономичность — это отличительные особенности шести бензиновых и дизельных двигателей, доступных для Velar, каждый из которых оснащается 8-ступенчатой трансмиссией ZF и полным приводом с системой Intelligent Driveline Dynamics.

Экологичный и тихий дизельный двигатель Ingenium доступен в двух вариантах мощности — 180 и 240 л.с. Выбросы CO2 для менее мощной версии стартуют с отметки 142 г/км, а 240-сильный мотор отличается крутящим моментом 500 Нм. Бензиновый четырехцилиндровый Ingenium имеет выходную мощность 250 л.с. и разгоняется с 0 до 100 км/ч всего лишь за 6,7 с. Еще более мощная версия — 300 л.с. — появится в линейке Velar ближе к концу года.

Дизельный двигатель V6 отличается выдающимся крутящим моментом 700 Нм, плавным ускорением и отличным поведением на бездорожье, при этом выбросы СО2 стартуют с отметки 167 г/км. Бензиновый V6 мощностью 380 л.с. сочетает в себе захватывающую динамику и потрясающий звук, разгоняя Velar до 100 км/ч всего лишь за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Модельная линейка Velar и Velar R-Dynamic состоит из версий Standard, S, SE и HSE. На выбор клиентам доступны пакеты декоративных опций Black и Luxury для создания еще более впечатляющего облика.

В течение первого модельного года покупателям также будет доступна эксклюзивная модификация First Edition. Еще более роскошная, чем HSE, эта версия предлагается только с 3,0-литровым бензиновым или дизельным V6 и отличается высоким уровнем базового оснащения, включая кожаную отделку интерьера, сиденья, обитые перфорированной кожей Windsor цветов Light Oyster и Ebony, аудиосистему Meridian Signature мощностью 1 600 Ватт, матричные светодиодные фары с использованием лазерной технологии и 22-дюймовые1 колесные диски с раздельными спицами и отделкой Diamond Turned.

1 Опционально на российском рынке

Для версии First Edition будет доступно три цветовых решения: Corris Grey, Silicon Silver и Flux Silver. Последний матовый цвет предлагается только для этой модификации — это покрытие будет наноситься вручную специалистами Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations в Великобритании.

Автомобиль Range Rover Velar был разработан в Великобритании и будет выпускаться на заводе компании в Солихалле. Модель будет доступна на более чем 100 рынках по всему миру, продажи в России стартуют осенью 2017 года.

Range rover velar

1. Премиальный дизайн

Velar — это новое измерение привлекательности и элегантности в семействе Range Rover. Созданный, чтобы заполнить нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, этот автомобиль представляет собой свежую интерпретацию традиционных ценностей Range Rover для новых клиентов.

1.1 Совершенство пропорций и мастерство исполнения

Все характерные черты Range Rover моментально узнаваемы в облике Velar, но в то же время он предлагает радикально новую трактовку ДНК бренда. Дизайн среднеразмерного роскошного внедорожника определяют четкие линии, мощные формы и прекрасно сбалансированные пропорции, в то время как большие колесные диски, до 22 дюймов в диаметре, дополняют силуэт и придают автомобилю еще более динамичный вид.

Форма крыши и конструкция капота являются отсылкой к другим автомобилям семейства, подчеркивая внедорожные возможности, которыми славится Range Rover. Колесная база 2 874 мм (Evoque: 2 660 мм; Range Rover Sport: 2 923 мм) визуально удлиняет автомобиль, а также увеличивает пространство в салоне и багажном отсеке, объем которого составляет 673 л. Непрерывная восходящая поясная линия кузова и сужающийся объем остекления придают Velar одновременно более спортивный и элегантный вид.

Короткий передний свес и сверхтонкие полностью светодиодные головные фары делают автомобиль визуально более «легким», а увеличенный задний свес подчеркивает длину автомобиля, создавая более сбалансированный облик. Двойные патрубки выхлопной системы интегрированы в задний бампер — они являются еще одним напоминанием о мощности и динамике нового члена семейства Range Rover.

Передовые технологии и потрясающий дизайн

Прямолинейный, смелый облик передней части автомобиля и удлиненный капот являются важнейшими стилистическими решениями, определяющими язык дизайна экстерьера Velar. Форма решетки радиатора дополняется утонченными светодиодными фарами, а выразительные вентиляционные отверстия и декоративные накладки на переднем бампере подчеркивают динамику и потрясающие внедорожные возможности.

Ветровое стекло отличается резким углом наклона, переходя в фирменную «парящую» крышу Range Rover, которая может быть окрашена в цвет кузова или же выполнена в цвете Narvik Black. Фиксированная или сдвижная панорамная крыша наполняет просторный салон Velar естественным светом.

Чистые и выразительные формы боковых панелей кузова были созданы благодаря богатому опыту Jaguar Land Rover в производстве легких конструкций из алюминия. Мощная плечевая линия подчеркивает простую и ровную форму боковых поверхностей автомобиля, в то время как плавная черная черта, проходящая через нижнюю часть кузова, делает облик еще более сбалансированным.

Вентиляционные отверстия на передних крыльях начинаются на одном уровне с передней осью и переходят к передним дверям, подчеркивая динамичный характер модели. Стремясь к абсолютной чистоте дизайна, специалисты Land Rover добились того, чтобы все панели кузова были максимально близко подогнаны друг к другу.

Выдвижные ручки дверей, находящиеся вровень с кузовом — это уникальное дизайнерское решение для Range Rover. Дополненные светодиодной подсветкой, они активируются при открытии автомобиля или нажатии небольшой клавиши на самой ручке.

Когда центральный замок запирается, или когда скорость превышает 8 км/ч, ручки полностью убираются в кузов автомобиля, что повышает аэродинамическую эффективность модели и снижает расход топлива.

Светодиодные фары входят в стандартное оснащение всех версий Range Rover Velar — будучи более яркими и экономичными, чем би-ксеноновые фары, светодиоды позволили дизайнерам Land Rover создать самую утонченную систему освещения в истории бренда. Визуально опоясывая переднюю часть автомобиля, новые фары с графическими элементами черного цвета подчеркивают выразительный и уверенный характер нового внедорожника.

На выбор покупателям доступно четыре разных варианта светодиодного освещения, включая первую в сегменте систему Matrix-Laser LED (матрично-лазерные светодиодные фары). Лазер обеспечивает лучшую видимость в ночное время, а дальность светового луча достигает 550 метров. Функция Adaptive Front Lighting модифицирует силу светового луча в соответствии с углом поворота колес, а матричная технология избирательно затемняет определенные светодиоды для того, чтобы дальний свет не отвлекал водителей, движущихся по встречному направлению.

Фары Matrix-Laser LED дополняются фирменным дизайном дневных ходовых огней, анимированными индикаторами поворота, а также тонкими светодиодными противотуманными фарами, находящимися на нижней линии корпуса, опоясывающей автомобиль.

Дизайн светодиодных задних фонарей перекликается с рисунком головных фар, отличаясь привлекательной «трехмерной» графикой. Их дополняет широкий и тонкий верхний стоп-сигнал, незаметный до момента активации. Микрооптическая технология позволяет создать плавный, равномерный свет. Задние противотуманные фонари интегрированы в контрастные черные графические элементы — их также видно при взгляде на Velar в профиль.

Совершенство в деталях

Широкий выбор дополнительных элементов дизайна экстерьера расширяет возможности персонализации нового Velar. Версия R-Dynamic получает уникальный передний бампер с увеличенными отверстиями — они не только несут функцию охлаждения, но и дополняют облик автомобиля.

Полированные детали с отделкой Burnished Copper украшают передний бампер и вентиляционные отверстия на крыльях, в то время как передняя решетка и эмблемы Range Rover выполнены в цвете Shadow Atlas Silver. Черная контрастная крыша, доступная в качестве опции, визуально снижает центр тяжести автомобиля и гармонирует с дисками цвета Dark Grey Satin.

Пакеты декоративных опций Black и Luxury позволяют подчеркнуть уникальный облик нового Velar. Black Pack доступен как для стандартных комплектаций, так и для модификации R-Dynamic. Решетка радиатора и ее обрамление, надпись на капоте и задней двери, вентиляционные отверстия на крыльях, крышка фаркопа и накладки на бампер выполнены в цвете Narvik Black — в версии R-Dynamic тот же цвет получают вентиляционные отверстия на бампере, декоративные накладки и патрубки выхлопной системы.

Пакет опций Luxury Pack доступен для стандартных модификаций Velar и включает в себя отделку нижней части глянцевыми панелями Narvik Black. Дополняют пакет передние противотуманные фары, буксировочная проушина в цвете Narvik Black c окантовкой Indus Silver, а также нижние накладки на бампер Atlas Silver.

Новый Range Rover Velar будет доступен в 13 цветовых решениях: Fuji White, Narvik Black, Yulong White, Indus Silver, Corris Grey, Santorini Black, Kaikoura Stone, Byron Blue, Firenze Red, Aruba, Silicon Silver, Carpathian Grey и Flux Silver для версии First Edition.

Матовое лакокрасочное покрытие Flux Silver было разработано специально для версии First Edition. Покрытие будет наноситься вручную специалистами Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations. Эта краска была получена путем вакуумного введения металлизированного пигмента, создающего эффект игры света и тени на элегантном кузове Velar.

Для Range Rover Velar доступны 8 типов колесных дисков диаметром от 18 до 22 дюймов с четырьмя вариантами покрытия. Стандартное оснащение базовой версии включает 18-дюймовые колесные диски, версии S — 19-дюймовые, SE — 20-дюймовые, а HSE — 21-дюймовые. 22-дюймовые колесные диски на российском рынке опционально доступны для версии First Edition, в стандартное оснащение которой включены 21-дюймовые.

1.2 Интерьер: оазис спокойствия

Интерьер нового Velar, отличающийся роскошными материалами, эксклюзивными деталями и максимальным комфортом, воплощает в себе тот же язык дизайна, что и экстерьер автомобиля.

Спортивная командирская посадка Velar дополняется комфортабельными креслами первого ряда с широкими возможностями регулировки (до 20 направлений), подогревом, вентиляцией и массажем. Облегченные сиденья с более компактной конструкцией были разработаны так, чтобы сделать посадку и высадку более простой и комфортной.

Задние сиденья складываются в соотношении 40:20:40 — для них также доступна опция подогрева и электрического наклона спинки. Опциональный четырехзонный климат-контроль и система ионизации салонного воздуха делают интерьер Velar невероятно комфортным пространством для всех пассажиров.

Джерри Макговерн (Gerry McGovern), директор по дизайну Land Rover: «Интерьер Velar — это пространство спокойствия и комфорта, отличающееся высококачественными материалами отделки, мастерством исполнения и продуманными деталями».

Мощная горизонтальная линия приборной панели является определяющим элементом в архитектуре интерьера Velar. Лобовое стекло отличается самым острым углом наклона среди всех моделей Land Rover, что подчеркивает динамический потенциал модели. Тонкие вентиляционные отверстия прекрасно дополняют технологичный облик салона.

Два дисплея мультимедийной системы Touch Pro Duo распложены на центральной консоли. Интеграция контроллеров систем Terrain Response и Terrain Response 2 в систему Touch Pro Duo исключает необходимость в традиционном селекторе-шайбе и клавишах-переключателях, что создает дополнительное пространство на центральной консоли.

Мультимедийная система управляется двумя многофункциональными контроллерами, отличающимися хромированными накладками и отделкой резиновыми элементами, а также с помощью цифровых сенсорных экранов. Селектор КПП беззвучно поднимается из центральной консоли при запуске двигателя.

Перед водителем расположены два аналоговых дисплея и 5-дюймовый TFT-дисплей, либо, начиная с уровня оснащения SE, 12,3-дюймовый интерактивный дисплей. Водитель может вывести на этот экран необходимую информацию в зависимости от своих предпочтений.

Ключевые данные, такие как скорость, навигация и информация о работе систем активной безопасности, могут быть также выведены в поле зрения водителя с помощью цветного проекционного дисплея. Визуально изображение воспринимается как находящееся в двух метрах от водителя, что позволяет обрабатывать информацию, не отвлекаясь от дороги.

Сенсорные переключатели на рулевом колесе могут быть настроены водителем под различные функции.

Высококачественные материалы и продуманные детали

Высококачественные материалы отделки в полной мере соответствуют статусу роскошного Range Rover Velar. Новый рельефный рисунок Cut Diamond, который украшает приборную панель и внутреннюю отделку дверей, подчеркивает ширину просторного салона.

Новый язык дизайна легко считывается во всех деталях интерьера: обивка сидений кожей Windsor или премиальной тканью получает перфорацию, а мотив Cut Diamond присутствует в рисунке сеток динамиков из нержавеющей стали (на аудиосистемах Meridian с 17 и 23 динамиками).

Уникальная для сегмента роскошных внедорожников обивка Premium Textile предлагается в качестве альтернативы традиционной коже. Разработанная при участии ведущего европейского производителя дизайнерских тканей, компании Kvadrat, эта экологичная обивка цвета Dapple Grey получает также вставки из искусственной замши цветов Light Oyster или Ebony.

Волокна материала созданы из вторично переработанного пластика, однако эта нетканая материя отличается невероятной мягкостью. Отделка Premium Textile прошла множество испытаний Land Rover на долговечность, и, кроме того, ее удобно чистить.

Базовая комплектация получила отделку искусственной кожей Luxtec и замшей с характерной двойной прострочкой. Версии S и SE отличаются обивкой из высококлассной перфорированной зернистой кожи. Топовая комплектация HSE получает роскошную обивку из перфорированной кожи Windsor, которая покрывает как приборную панель, так и облицовку дверей.

Отделка салона выполнена таким образом, чтобы в полной мере раскрыть естественный облик и текстуру использованных материалов. Так, деревянные вставки Satin Blonde Linear имеют светлый оттенок, что визуально делает их более естественными, а в случае со вставками Argento Pin-stripe серебристые полоски акцентируют внимание на структуре древесины. Еще один, более «спортивный» вариант оформления — это вставки медного цвета (Carbon Fibre Copper), полученные из сплетения волокон углепластика и меди.

«Атмосферная» светодиодная подсветка подчеркивает мощные архитектурные линии салона и высококачественные материалы. Водитель может выбрать одну из 10 цветовых комбинаций.

Потрясающая универсальность

Отличаясь роскошью и элегантностью в каждой детали, любой Range Rover, тем не менее, сохраняет невероятную универсальность. В случае с Velar организация пространства в салоне определяется особенностями легкой алюминиевой архитектуры Jaguar Land Rover и колесной базой 2 874 мм.

Раздельный сдвижной центральный подлокотник позволяет пассажирам первого ряда индивидуально настраивать каждую половину под себя. Под ним находятся подстаканники и отсек объемом 4 литра. Еще один подстаканник расположен под специальной крышкой рядом с поворотным селектором КПП. Охлаждаемый перчаточный ящик — это еще 7,5 л пространства.

Пассажиры первого ряда получают доступ к двум USB-портам и трем розеткам 12В для зарядки мобильных устройств. Еще одна розетка может быть размещена в передней части салона, наряду с двумя дополнительными разъемами для заднего ряда.

Широкий и глубокий отсек для хранения расположен в нижней части двери. Он разработан специально для бутылок с напитками объемом до 750 мл. Центральная консоль обеспечивает дополнительное пространство для хранения под нижним сенсорным экраном — идеально для того, чтобы убрать смартфоны или ключи из поля зрения.

Объем багажного отсека составляет 673 л. Задний ряд складывается в соотношении 40:20:40, а специальный люк для лыж позволяет с легкостью перевозить крупногабаритные предметы. При сложенном заднем ряде объем багажного отсека Velar составляет 1 731 л: 1 795 мм в длину и 1 247 м в ширину.

Функция бесконтактного открывания багажного отделения облегчает погрузку негабаритных или тяжелых объектов. Вместо того, чтобы искать ключ или нажимать на специальную клавишу, владельцу достаточно провести ногой под задним бампером: датчики определяют это движение и запускают механизм открытия багажника.

Еще одна инновационная технология — Land Rover Activity Key — это водостойкий браслет с защитой от ударов и специальным транспондером, позволяющий владельцам запирать автомобиль, оставляя ключи в салоне.

Достаточно поднести Activity Key к бейджу Land Rover на двери багажника, чтобы закрыть автомобиль и деактивировать оставшийся внутри ключ. Владелец может заниматься активными видами спорта, не беспокоясь о безопасности автомобиля. Activity Key не нуждается в батарее, что исключает необходимость в зарядке устройства.

2. Передовые технологии

Новый Range Rover Velar отличается самыми современными технологиями, одной из которых является мультимедийная система Touch Pro Duo.

2.1 Мировая премьера: мультимедийная система Touch Pro Duo

Range Rover Velar оснащается новой мультимедийной системой Touch Pro Duo, разработанной компанией Jaguar Land Rover. Два 10-дюймовых сенсорных экрана системы элегантны и в то же время функциональны, а их интуитивный интерфейс и быстродействие делают управление максимально удобным.

Верхний экран расположен на горизонтальной поверхности центральной консоли. Его меню разделено на три части — навигация, мультимедиа и телефон. Управление и переключение между страницами меню осуществляется так же, как и в случае со смартфоном или планшетом.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Эта передовая технология, полностью разработанная инженерами компании, отличается интуитивным интерфейсом, потрясающей производительностью и функциональностью. Супер-быстрый четырехъядерный процессор и отличная графика — гарант того, что водитель всегда будет получать информацию в нужное время в самом удобном виде.

4G интернет, точка доступа Wi-Fi, позволяющая подключать до 8 устройств, и развлекательная система для пассажиров заднего ряда делают каждую поездку настоящим удовольствием».

Каждая функция может быть индивидуально настроена для отображения в главной части экрана — таким образом, водитель может выбрать наиболее часто используемые опции. Боковая панель обеспечивает доступ к пяти самым популярным функциям: навигации, мультимедиа, телефону, новостям и погоде. Блок постоянного меню в нижней части экрана возвращает пользователя на «домашний» экран, к настройкам автомобиля или к системе помощи при парковке.

Наклон верхнего экрана можно регулировать в пределах 30 градусов, что позволяет водителю расположить его в максимально удобной позиции. Экран возвращается к своему стандартному местоположению после выключения двигателя и автоматически устанавливается в заданное ранее водителем положение после включения зажигания.

Нижний сенсорный экран интегрирован в центральную консоль и отвечает за управление такими функциями, как климат-контроль и система Terrain Response. Чтобы сделать его использование максимально простым и интуитивным, инженеры компании Jaguar Land Rover отказались от анимированных изображений и сложных меню — теперь сенсорный экран обеспечивает прямой доступ к настройкам температуры и прочим функциям.

Оба сенсорных экрана дополнены двумя тактильными поворотными селекторами. Водитель может настроить их функционал в соответствии со своими пожеланиями. Селекторы могут выполнять роль переключателей климат-контроля, функции массажа или системы Terrain Response. Между ними расположен селектор управления аудиосистемой.

Ряд сенсорных клавиш расположен под поворотными селекторами — они отвечают за максимальный режим кондиционера, функцию подогрева стекол, а также системы Dynamic Stability Control и Hill Descent Control. Клавиши подсвечены белым, когда они неактивны, и загораются янтарным цветом при активации.

Система Touch Pro Duo, обладающая оптимизированным дизайном и потрясающим быстродействием, предлагает водителю самые передовые технологии. Сенсорные экраны высокого разрешения отличаются высочайшим качеством изображения — покрытие TFT-дисплея исключает появление воздушных прослоек, которые вызывают блики и отражения на экране, мешающие считывать информацию.

Четырехъядерный процессор Intel, твердотельный накопитель объемом 60 Гб и сверхскоростная сеть Ethernet являются основой потрясающего быстродействия и функциональности мультимедийной системы Touch Pro Duo, обеспечивая, вместе с конструкцией самого экрана и вспомогательных контроллеров, удобство и комфорт в использовании.

Сетевые технологии

С мультимедийной системой Touch Pro Duo владельцы Range Rover Velar всегда будут на связи, а возможность доступа к интернету по протоколу 4G открывает водителю множество сетевых функций, делающих поездки более спокойными и приятными.

С помощью онлайн-поиска можно задать точку маршрута, и автомобиль рассчитает, достаточно ли топлива в баке, чтобы добраться до места назначения. Если нет, система предложит ближайшие заправочные станции, маршрут к которым можно построить одним прикосновением к экрану. Система также отображает цены на топливо и бренд АЗС*.

Информация о загруженности дорог помогает избежать заторов и, при необходимости, спланировать альтернативные маршруты. В случае задержки водителя в пути система способна оповестить друзей или коллег об ожидаемом времени прибытия по SMS или электронной почте. В случае если водитель задерживается сильнее планируемого, система поделится обновленным временем прибытия.

Режим Commute Mode запоминает повседневные маршруты владельца и, анализируя историю поездок и текущую ситуацию на дорогах, предлагает варианты объезда, чтобы добраться вовремя.

Перед прибытием к пункту назначения режим Arrival Mode демонстрирует 360-градусную интерактивную панораму финальной точки пути*. Система также может найти ближайшие парковочные места и построить до них пошаговый маршрут.

* В зависимости от рынка; недоступно для РФ

Приложение для планирования маршрутов позволяет заранее задать пункт назначения на смартфоне, после чего он автоматически перенесется в мультимедийную систему автомобиля. Навигация «от двери до двери» поможет завершить путешествие от места парковки пешком или на общественном транспорте — снова с помощью смартфона.

Точка доступа Wi-Fi позволяет подключить до 8 устройств, а платформа InControl Apps обеспечивает использование совместимых приложений iOS и Android, на верхнем экране мультимедийной системы.

Владельцы могут получить доступ к некоторым функциям Velar дистанционно из любой точки мира — отпереть и запереть центральный замок, проверить уровень топлива, определить место парковки автомобиля с помощью своего смартфона или умных часов. Водитель может даже удаленно запустить двигатель и установить в салоне необходимую температуру перед поездкой.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации водителю помогут технологии экстренного оповещения. При аварии или при необходимости получить помощь на дороге, экстренный вызов уведомляет аварийно-спасательные службы о том, где в данный момент находится транспортное средство, распознавая его положение по GPS. Эта функция также способна проанализировать данные диагностических систем, чтобы заранее определить характер повреждений.

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