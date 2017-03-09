Компания Jaguar Land Rover представляет концепт Jaguar I-PACE: новый спортивный SUV с электромотором

Концепт I-PACE дает представление о том, каким будет первый полностью электрический автомобиль Jaguar.

Дебют серийной версии состоится в конце 2017 года, а старт продаж в мире намечен на 2018 год.

Концепт I-PACE отличается смещенным вперед салоном, силуэтом суперкара и динамикой спортивного автомобиля.

Благодаря запасу хода более 500 км по циклу NEDC * или 220 миль (354 км) по циклу EPA большинству водителей будет достаточно одной полной зарядки батареи электромобиля в неделю.

или 220 миль (354 км) по циклу EPA большинству водителей будет достаточно одной полной зарядки батареи электромобиля в неделю. Новая архитектура электромобиля позволила дизайнерам и инженерам Jaguar сделать концепт невероятно функциональным.

При более компактных габаритах, чем у большинства среднеразмерных SUV, концепт I-PACE отличается просторным салоном и багажником, которые превосходят показатели даже полноразмерных SUV.

Оптимизация аэродинамических характеристик концепта позволила снизить коэффициент лобового сопротивления (Cd) до 0,29, а также оказала влияние на ряд элементов дизайна.

Салон концепта I-PACE, отличающийся передовыми технологиями, премиальными материалами отделки, вниманием к деталям и исключительным британским стилем, воплощает видение компанией Jaguar Land Rover дизайна интерьера будущего премиального электромобиля.

Легкие и компактные сиденья в сочетании со «спортивной командирской посадкой» обеспечивают водителю чувство единства с дорогой, характерное для спорткаров.

Совокупная мощность и крутящий момент электромоторов на передней и задней оси составляет 400 л.с. и 700 Нм, благодаря чему концепт I-PACE отличается динамикой спорткара.

Полный привод является залогом уверенности водителя в любую погоду и на любом дорожном покрытии.

Низкий центр тяжести, технологичная двухрычажная подвеска на передней оси и задняя многорычажная подвеска Integral Link обеспечивают фирменную управляемость и плавность хода, которой славятся автомобили Jaguar.

Интуитивное управление всеми системами автомобиля осуществляется с помощью сенсорных экранов, емкостных переключателей и тактильных аналоговых элементов управления.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Концепт I-PACE задает новые стандарты среди электромобилей. Его прогрессивный дизайн является воплощением ДНК Jaguar и отличается подлинной британской роскошью и вниманием к деталям. Это не просто концепт. Это первая возможность познакомиться с серийной пятиместной моделью, которая поступит в продажу в 2018 году. Дебютный полностью электрический автомобиль Jaguar знаменует собой новую главу в истории легендарного бренда».

Нарушая правила

Концепт I-PACE отличается революционным дизайном, который с первого взгляда приковывает внимание. Электромотор позволил инженерам и дизайнерам Jaguar пересмотреть классический взгляд на пропорции автомобиля в целом и дал больше свободы при работе над формами и габаритами модели.

Как результат, Jaguar представляет пятиместный SUV с плавным силуэтом купе и смещенным вперед салоном, который является отсылкой к концепту C-X75. Наряду с передовым дизайном, I-PACE заключает в себе множество технологических инноваций — именно это сочетание призвано завоевать сердца современных покупателей.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Возможности, которые дают нам электрические технологии, поистине огромны. Электромобили открывают перед дизайнерами больше свободы, и мы должны это использовать. Именно поэтому в основе концепта I-PACE лежит новая архитектура, созданная для оптимизации дорожных характеристик, аэродинамики и увеличения пространства в салоне.

В случае с I-PACE мы представляем новый взгляд на пропорции автомобиля, но не меняем язык дизайна. Именно электромотор позволил нам создать такие формы. Мы не стремились сделать что-то радикально отличающееся от наших прошлых работ, но при этом хотели, чтобы дизайн подчеркивал особенности новой технологии в производстве аккумуляторных батарей.

С самого начала работы над этим проектом я был нацелен на создание дизайна, отражающего изменения в механике автомобиля. Именно это послужило отправной точкой для смещения кабины вперед, вместо традиционной компоновки «капот и двигатель под ним».

Автомобиль с такими динамичными пропорциями мог быть создан только при сознательном использовании пространства, которое освобождается благодаря передовой системе электропривода Jaguar. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания и карданного вала позволило сдвинуть пассажирский салон вперед, увеличить колесную базу и уменьшить свесы. Таким образом, кузов получил усовершенствованную аэродинамику, а силуэт в целом — более мощные пропорции. Новая конструкция также позволила увеличить пространство салона, улучшить обзор водителя и положительно отразилась на динамике автомобиля.

В результате профиль концепта I-PACE имеет гораздо больше общего с суперкаром C-X75 (двигатель которого расположен в середине), чем с классическими SUV, благодаря смещению кабины вперед, динамичной центральной линии, изгибам передних крыльев, мощным задним крыльям и выразительным дискам. Длинная колесная база (2 900 мм) позволила сделать салон максимально просторным — так, место для коленей пассажиров задних сидений сопоставимо с аналогичным показателем полноразмерных внедорожников и представительских седанов.

Вид сбоку

Отличаясь стремительным профилем, плавными линиями, большими колесами и «мускулистыми» задними крыльями, концепт I-PACE является представителем нового поколения электромобилей. Классические элементы дизайна Jaguar здесь объединяются с новыми формами, что стало возможным благодаря передовым электрическим технологиям.

Длинная колесная база и короткие свесы позволили дизайнерам создать линию крышу в стиле купе. Салон сдвинут вперед, что создает ощущение стремительного движения, которое еще больше усиливается благодаря восходящей поясной линии. Динамичная форма окон дополняет спортивный облик автомобиля, а угол наклона ветрового стекла, плавно опускающегося к низкому капоту, подчеркивает схожесть концепта с суперкарами.

Мощные колесные арки обрамляют 23-дюймовые диски Nighthawk в цвете Technical Grey со вставками Gloss Black и алмазным напылением. Их облик дополняют эксклюзивные шины 265/35/R23 с уникальным рисунком протектора. Наконец, задние крылья придают автомобилю еще более атлетичный вид.

Благодаря тесному сотрудничеству команды дизайнеров и специалистов по аэродинамике, концепт I-PACE отличается низким коэффициентом лобового сопротивления (Cd) — всего 0,29, а его дизайн получил ряд технологичных решений. Потайные выдвигающиеся дверные ручки дополнительно снижают уровень аэродинамического сопротивления, так как они скрыты во время движения, а оптимизированные боковые обвесы эффективно управляют потоками воздуха вокруг колес.

Вид спереди

Облик I-PACE — это воплощение невероятной мощи и динамики. Сочетание низкого капота и плавных линий колесных арок — одно из решений, благодаря которым в новом концепте эстетика спорткара встречается с характерными чертами SUV. Широкая решетка радиатора с ромбовидным рисунком в цвете Gloss Black, будучи одним из характерных элементов дизайна Jaguar, одновременно улучшает аэродинамику концепта.

В свою очередь, воздухозаборник на капоте, заимствованный у C-X75, также помогает снизить лобовое сопротивление. Тонкие полностью светодиодные фары и фирменные дневные ходовые огни Double-J являются гармоничным продолжением чистых линий концепта.

Вид сзади

Отточенные формы задней части концепта I-PACE свидетельствуют о его динамическом потенциале и эффективности. Тонкий спойлер из композитных материалов не только подчеркивает спортивный характер автомобиля, но и снижает подъемную силу на высоких скоростях, не создавая при этом аэродинамического сопротивления.

Стремительный наклон заднего стекла также оказывает положительное влияние на аэродинамику концепта, а водоотталкивающее покрытие на нем исключает необходимость в стеклоочистителе. Линия, создаваемая крышкой багажника, контрастирует с усеченной формой задней части автомобиля, улучшая при этом эффективность и динамические характеристики.

Сочетание совершенных пропорций и функциональности концепта — результат максимальной оптимизации всех аспектов его дизайна. Смелые стилистические решения подчеркивают короткий задний свес и массивные колеса, одновременно участвуя в стабилизации потоков воздуха вокруг автомобиля на высокой скорости.

Оригинальный дизайн заднего бампера не только обеспечивает визуальное ощущение наличия выхлопной системы, но и направляет поток воздуха из задних колесных арок в вихревую зону за автомобилем. Задний диффузор концепта также повышает аэродинамическую эффективность, одновременно подчеркивая низкий профиль I-PACE.

Светодиодные задние фонари отличаются характерным для современных моделей Jaguar дизайном, однако традиционный полукруглый рисунок был изменен, что сделало облик концепта еще более технологичным. Широкий светодиодный стоп-сигнал расположен сразу под спойлером, он загорается только при торможении.

Дизайн интерьера

Салон пятиместного концепта I-PACE, сочетающий в себе смелые стилистические решения и свободное внутреннее пространство с традиционными материалами отделки и передовыми технологиями — это первая возможность познакомиться с интерьером будущей серийной модели Jaguar.

Концепт I-PACE наглядно демонстрирует, как смещение салона вперед и отсутствие двигателя внутреннего сгорания увеличивает внутреннее пространство автомобиля.

Ян Каллум: «Наша задача состояла в том, чтобы создать спортивный SUV с просторным салоном, вмещающим пять пассажиров. Работа велась с чистого листа. Наша цель была достигнута благодаря той свободе, которую дарит дизайнерам внедрение электрических технологий.

Электродвигатель и смещение салона вперед позволило разместить водительское сиденье таким образом, что пространство для пассажиров заднего ряда увеличилось. В итоге мы получаем багажник объемом 530 литров, сохраняя при этом динамику в силуэте концепта».

Салон I-PACE, отличающийся современным интерфейсом и технологичными материалами, ориентирован на водителя, что является характерной чертой всех автомобилей Jaguar. Водительское и пассажирские сиденья расположены ниже, чем в традиционных SUV, и обладают командирской, но при этом спортивной посадкой, что создает ощущение единства с дорогой, характерное для спорткаров.

Смещение салона вперед, низкий капот и короткие свесы I-PACE обеспечивают водителю превосходный обзор дороги и пространства вокруг автомобиля. Элегантные передние крылья, слегка напоминающие модель E-Type, не мешают обзору, позволяя водителю контролировать линию поворота автомобиля при маневрах.

Одного взгляда на салон концепта достаточно, чтобы оценить, насколько он просторный. При посадке в концепт сразу становится очевидно, какие преимущества принесли инновационные решения дизайнеров Jaguar.

Центральная панель расположена низко, а ее простые горизонтальные линии и минимализм элементов управления также подчеркивают размер салона. Центральная консоль отличается двумя металлическими дугами, определяющими границы зоны для хранения различных предметов. Это решение будет воплощено и в следующих автомобилях Jaguar.

Тактильные клавиши переключения режимов трансмиссии, интегрированные в центральную консоль, приходят на смену традиционному селектору АКПП. Они позволяют водителю интуитивно выбирать нужный режим, нажимая на кнопку большим пальцем.

Салон концепта I-PACE отличается высококачественными натуральными материалами отделки, которые усиливают ощущение роскоши. Дизайнерские решения интерьера создают богатые текстурные контрасты. Кожа Windsor покрывает переднюю часть сидений, получивших фирменную лазерную ромбовидную гравировку, двойную контрастную прострочку и обрамление из окрашенного углепластика. Спинки сидений обиты алькантарой цвета Moonstone.

Отделка дверей включает в себя алюминий и алькантару тех же тонов и накладки из темного дерева с минимальной обработкой. Решетки динамиков аудиосистемы, интегрированные в дверные ручки, отличаются трехмерным рельефом, напоминающим текстуру драгоценных камней и повторяющим форму классических ромбов Jaguar.

Панорамная крыша во всю длину кузова продолжает контуры лобового стекла и наполняет салон концепта I-PACE естественным светом. Благодаря ромбовидному рисунку, который визуально соединяет обивку потолка с другими элементами салона, панорамная крыша оказывается полностью интегрированной в интерьер. Ночью серия встроенных светодиодов освещает ее, создавая захватывающий зрительный эффект.

Совершенство в деталях

Концепт I-PACE, прежде всего, ориентирован на водителя, но при этом его салон обеспечивает максимальный комфорт для каждого пассажира. Современные роскошные материалы, совершенство исполнения, эксклюзивная отделка — все это отличительные черты интерьера I-PACE. Вот лишь некоторые из решений, определяющих облик салона нового концепта:

Сенсорный интерфейс и тактильные органы управления, дополненные металлическим покрытием с насечкой, воплощают сочетание передовых технологий и традиционного мастерства исполнения. Поворотные селекторы оснащены круглыми дисплеями высокого разрешения, отделанными рельефным алюминием — разница в тактильных ощущениях помогает водителю понять, какой режим выбран.

Лазерная гравировка на деревянной вставке приборной панели гласит: «Jaguar. Сделано с любовью в Ковентри, с 1935 года» («Lovingly crafted by Jaguar. Est. Coventry 1935»). Выгравированные GPS-координаты, в свою очередь, определяют расположение дизайнерской студии Jaguar, где был создан концепт I-PACE.

Характерная ромбовидная текстура была нанесена на подушки кресел с помощью лазерной гравировки. Такой же декоративный эффект используется на педалях и в отделке центральной консоли.

Ярлыки, вшитые в швы на сиденьях, отличаются рисунком со следами лап ягуара, что является ироничной отсылкой к названию бренда.

Динамики аудиосистемы Meridian, встроенные в двери концепта, также отличаются сеткой с фирменным ромбовидным рисунком.

Универсальность и функциональность

Перед создателями концепта I-PACE стояла задача разработать одновременно просторный, спортивный и функциональный SUV. Смещение салона вперед позволило сделать его гораздо более просторным, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Длина концепта составляет 4 680 мм, а ширина — 1 890 мм при колесной базе в 2 990 мм, что стало возможным благодаря отсутствию привычного отсека для двигателя, горизонтальному расположению батареи между осями и коротким свесам.

В результате I-PACE меньше, чем обычный среднеразмерный SUV, и при этом предлагает задним пассажирам пространство, сопоставимое с полноразмерными внедорожниками и представительскими седанами. Место для коленей задних пассажиров превышает 70 мм, обеспечивая им высочайший уровень комфорта.

Д-р Вольфганг Зибарт (Dr Wolfgang Ziebart), директор инженерного подразделения Jaguar Land Rover: «Этот бескомпромиссный электромобиль был создан с чистого листа: мы разработали новую архитектуру, выбирая лучшие технологии из тех, что доступны нам. Концепт I-PACE полностью раскрывает потенциал электромобилей во всем, что касается эргономики пространства, динамики и удовольствия от управления».

Отсутствие карданного вала позволило дизайнерам создать в центральной консоли отсек для хранения различных предметов объемом 8 литров. Благодаря отсутствию традиционного селектора АКПП, концепт I-PACE предлагает удобные отсеки для хранения телефонов, ключей и других предметов.

Несмотря на сильный наклон заднего стекла, концепт I-PACE превосходит даже традиционные SUV по объему багажника (530 литров). Дополнительный багажный отсек объемом 28 литров находится в передней части автомобиля под капотом.

Цифровой автомобиль

Вместе с концептом I-PACE дебютирует и новый интуитивный интерфейс водительского места, созданный по принципу кабины пилота. Философия, лежащая в основе этого подхода, подразумевает продуманное расположение всех элементов управления и внедрение технологий, которые делают процесс управления автомобилем более комфортным.

«Парящая» центральная консоль концепта I-PACE, соединенная наверху с передней панелью — один из ключевых элементов эргономики водительского места. На ее металлических изгибах находятся клавиши управления трансмиссией, которые приходят на смену традиционному селектору АКПП.

Вся информация демонстрируется водителю в максимально простом и понятном виде. Графические элементы интерфейсов «человек-машина» (HMI) выполнены в монохромном «печатном» стиле, который отражает последние тренды в этой технологии. Более тонкие шрифты и умеренность в использовании цвета облегчают восприятие и снижают нагрузку на водителя.

Сенсорные экраны, поворотные переключатели и многофункциональные клавиши концепта I-PACE создают идеальный баланс между аналоговыми и тактильными элементами органов управления. Их расположение позволяет водителю фокусироваться на дороге, не задумываясь о движениях пальцев.

Основным интерфейсом является 12-дюймовый сенсорный TFT-дисплей, который органично встроен в переднюю панель и визуально представляет собой продолжение ее поверхности.

Дополнительный 5,5-дюймовый дисплей, расположенный ниже, оснащен двумя поворотными селекторами с лазерной гравировкой и собственными круглыми HD-дисплеями. Он позволяет водителю управлять мультимедийной системой и климат-контролем при сохранении полноразмерного изображения на основном верхнем экране.

Концепт I-PACE оснащается настраиваемым 12-дюймовым HD-дисплеем приборной панели и цветным проекционным дисплеем, благодаря чему необходимая информация о поездке всегда будет находиться в поле зрения водителя.

Новый руль с тремя спицами оснащен многофункциональными элементами управления, которые остаются незаметными до активации. Легкий тактильный щелчок при касании клавиши сообщает, что она была нажата — это решение делает управление еще более интуитивным.

Как и в случае с мультимедийной системой InControl Touch Pro, которая устанавливается на все современные модели Jaguar, в основе информационно-развлекательного центра I-PACE лежит мощный четырехъядерный процессор и твердотельный накопитель, а также сверхскоростная сеть Ethernet для передачи данных. Таким образом, система отличается интуитивным управлением, быстродействием и высокой функциональностью.

Приложения и мультимедийные возможности

Как и все новейшие серийные модели Jaguar, концепт I-PACE оснащен точкой доступа Wi-Fi с помощью которой каждый пассажир может слушать музыку или смотреть видео онлайн с собственного мобильного устройства.

Еще одно сходство — это наличие платформы InControl Apps, позволяющей использовать приложения со смартфонов на базе iOS и Android непосредственно на сенсорном экране I-PACE. Список совместимых приложений постоянно пополняется. Одним из последних обновлений стало уникальное приложение Spotify (в России не представлено), предлагающее владельцу плейлисты рекомендованных музыкальных треков. Программа создает индивидуальные подборки, содержащие только рекомендованные треки — такое решение позволяет сократить время поиска любимой музыки в меню.

Ходовые характеристики и динамика

Концепт I-PACE максимально ориентирован на водителя, а его динамические характеристики продолжают лучшие традиции Jaguar. Автомобиль оснащен двумя электромоторами, на передней и задней оси, генерирующими совокупную мощность в 400 л.с. и крутящий момент 700 Нм.

Электрический полный привод позволяет водителю чувствовать себя уверенно на любом покрытии и в любую погоду. Интеллектуальная технология обеспечивает точное распределение крутящего момента между передней и задней осями, моментально реагируя на действия водителя, окружающую обстановку и показания различных систем автомобиля.

Ян Хобан (Ian Hoban), директор модельного ряда Jaguar Land Rover: «Электромоторы реагируют без задержки, без переключений передач, без прерывания. В отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, подача крутящего момента осуществляется практически мгновенно, что полностью меняет представление о вождении. Отличаясь крутящим моментом 700 Нм и обладая всеми преимуществами полного привода, концепт I-PACE разгоняется с 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды».

Превосходным ходовым качествам концепта I-PACE способствует расположение батареи непосредственно под полом между осями, что позволило снизить центр тяжести и, как следствие, инерционное движение относительно вертикальной оси.

Инженеры Jaguar Land Rover разработали собственные синхронные электродвигатели с постоянным магнитом. Они отличаются компактной конструкцией, эффективностью работы и максимальной удельной мощностью. Внешний диаметр мотора составляет всего лишь 234 мм, а длина — 500 мм.

Редуктор электромотора размещен перед ним, что позволило более эффективно использовать внутреннее пространство, увеличить дорожный просвет и габариты салона.

Электрические технологии также сделали процесс управления автомобилем более комфортным. Например, при выборе высокого уровня рекуперативного торможения в плотном и медленном потоке, водитель может управлять I-PACE с помощью одной педали, не используя тормоза для остановки.

Чтобы водители могли насладиться всеми преимуществами концепта I-PACE даже в неблагоприятных дорожных условиях, помимо полного привода, автомобиль оснащается новейшими технологиями Jaguar, такими как All Surface Progress Control (ASPC) и Adaptive Surface Response (AdSR).

Конструкция шасси

Jaguar F-PACE стал новым образцом идеального баланса дорожной динамики, управляемости и плавности хода в своем сегменте. Перед концептом I-PACE стоит та же самая задача. При работе над этим автомобилем инженеры Jaguar опирались на опыт, полученный при создании F-TYPE и F-PACE. Благодаря технологичной конструкции подвески и преимуществам низкого центра тяжести, концепт I-PACE задает новые стандарты в мире электромобилей.

Великолепно себя зарекомендовавшая на автомобилях F-TYPE и F-PACE передняя двухрычажная подвеска также применена и в концепте I-PACE.

Майк Кросс (Mike Cross), главный инженер по качеству продукции Jaguar Land Rover: «Дизайн концепта I-PACE в полной мере отражает его динамичный характер — и вы чувствуете это, как только садитесь за руль. Это истинный Jaguar, доказывающий, что транспортное средство с нулевым уровнем выбросов вполне может быть автомобилем для водителя.

Запустив F-PACE, мы доказали, что спортивный SUV может отличаться маневренностью, динамикой и превосходной управляемостью, которые являются определяющими чертами каждой модели Jaguar. Теперь мы делаем то же самое с концептом I-PACE — представляем первый электромобиль для тех, кто испытывает настоящее удовольствие от управления автомобилем».

Благодаря легкой алюминиевой двухрычажной подвеске углы установки колес стремятся сохранить заложенные инженерами параметры при любых условиях движения, что является фундаментальной основой управляемости и скорости отклика. Как и подвеска, рулевое управление реагирует на каждое движение руля моментально и точно.

Благодаря отточенным настройкам передней двухрычажной подвески шины находятся в максимальной зоне контакта на всем диапазоне ее хода, помогая оптимизировать сцепление с дорогой в любых условиях.

Integral Link: совершенство настроек

Задняя многорычажная подвеска Integral Link, успевшая зарекомендовать себя на седанах XE и XF, а теперь и на F-PACE, стала закономерным выбором для создателей I-PACE. Ее конструкция гораздо сложнее, чем у всех прочих многорычажных систем, и она обеспечивает непревзойденный баланс плавности хода и управляемости. Конструкция задней подвески Integral Link при любых условиях движения также позволяет сохранить положение задних колес максимально приближенным к заводским настройкам, что становится залогом максимальной оптимизации характеристик автомобиля для бескомпромиссного комфорта и динамики.

В результате, втулки, управляющие продольным усилием, стали мягче, ход автомобиля — более плавным, а поглощение ударов — более эффективным. Втулки для управления поперечным усилием стали жестче для большей точности и лучшего отклика.

Обладая компактным размером, задняя подвеска Integral Link в сочетании с электромотором освобождает огромное пространство для багажного отсека и обеспечивает превосходный дорожный просвет.

Электромоторы и нулевые выбросы

Для многих покупателей концепт I-PACE станет первым электромобилем в их жизни, и инженеры Jaguar сделали все возможное, чтобы переход на принципиально новый формат транспортного средства прошел как можно более плавно. Электромоторы, аккумуляторы и системы управления обеспечивают отличную дорожную динамику и функциональность во время повседневных поездок.

Запас хода концепта I-PACE превышает 500 км согласно европейскому комбинированному циклу NEDC и 220 миль (354 км) согласно американскому циклу EPA. С учетом того, что ежедневный маршрут большинства владельцев автомобилей составляет в среднем 40-50 км, заряжать аккумулятор электромобиля необходимо будет только раз в неделю. Это можно сделать с помощью общественных станций подзарядки, специальной зарядочной панели, которую можно установить на стену дома, или обычной розетки.

Процесс зарядки проходит максимально быстро — аккумулятор заряжается на 80% уже через 90 минут, а для полной зарядки от 50 кВт розетки постоянного тока требуется немногим более 2 часов.

Ян Хобан, директор модельного ряда Jaguar Land Rover: «Электромобили неизбежно становятся частью нашей жизни, и Jaguar стремится сделать их невероятно привлекательными. Разработка автомобилей с нулевыми выбросами является мировым трендом, и концепт I-PACE находится в авангарде развития электрических технологий в мире.

Инфраструктура для зарядки электромобилей также развивается по всему миру, а достаточный запас хода требует подзарядки аккумуляторов только раз в неделю. I-PACE доказывает, что электромобили уже сегодня являются рациональным выбором для повседневной жизни».

Источником энергии концепта I-PACE является литий-ионная батарея емкостью 90 кВт•ч с жидкостным охлаждением, созданная инженерами Jaguar Land Rover. Корпус батареи выполнен из легкого алюминия и является составной частью структуры кузова I-PACE.

Эти аккумуляторы, которые возможно конфигурировать под определенные задачи, были выбраны из-за своей повышенной емкости, устойчивости к температурам и низкого уровня внутреннего сопротивления. В отличие от других форматов аккумуляторных батарей, они имеют большой потенциал развития, особенно в том, что касается удельной энергоемкости — рабочий диапазон будет расти при неизменном размере батареи, или же более компактная батарея сможет обеспечить сопоставимый уровень энергии.

У батареи есть два цикла жидкостного охлаждения. При умеренных внешних температурах для отведения тепла от ячеек аккумулятора используется радиатор. При высокой температуре подключается система центрального кондиционирования, которая помогает поддерживать температурный режим батареи в оптимальных условиях.

В системе климат-контроля используется специально разработанный тепловой насос, который также повышает энергоэффективность автомобиля — в отличие от традиционных электронагревателей, эта система использует энергию внешнего воздуха для нагрева салона, а не только заряд батареи. Это решение позволило увеличить запас хода концепта I-PACE на 50 км даже в холодных зимних условиях.

Технологический обмен: формула Е

Богатое спортивное наследие Jaguar трудно переоценить. Автомобили бренда одерживали победу в легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» семь раз. Состязания становились для инженеров Jaguar испытательной площадкой и отличной возможностью усовершенствовать новые технологии — от дисковых тормозов до передовых решений в области аэродинамики.

Участие в Формуле Е позволяет специалистам бренда протестировать электрические технологии в экстремальных условиях. Заезды серии проходят на улицах крупнейших городов мира. При стандартизированном шасси и батареях, участники могут оборудовать болиды собственными двигателями, системами управления и трансмиссиями.

Чемпионат открывает новые возможности для будущего развития электромоторов, и инженеры Jaguar используют их, чтобы создать дорожный автомобиль.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Я верю, что перемены в автомобильном мире в ближайшие пять лет будут более масштабными, чем за последние три десятилетия. Будущее за сетевыми технологиями и уменьшением вредного воздействия на окружающую среду, и с ростом урбанизации электрификация и снижение массы автомобилей становятся важнейшими направлениями развития индустрии.

Формула Е признает эти тренды, и сегодня новаторский дух чемпионата как нельзя лучше соответствует тому, что делает наш бренд».

Технические характеристики

Электромоторы Концепт Jaguar I-PACE Конфигурация Электромотор с постоянным магнитом, синхронная одноступенчатая эпициклическая трансмиссия, расположенная на единой оси с мотором Мощность 200 л.с. Крутящий момент 350 Н•м Суммарная мощность/крутящий момент 400 л.с./ 700 Н•м Ходовая часть Мотор и трансмиссия интегрированы в переднюю и заднюю ось. Электрический полный привод. Батарея

Конфигурация 90 кВт•ч, литий-ионная, с жидкостным охлаждением, полимерными ячейками Кол-во модулей 36 Шасси

Передняя подвеска Двухрычажная Задняя подвеска Integral Link Передние шины 265/35/R23 Задние шины 265/35/R23 Рулевое управление Электромеханическое, реечного типа Габариты

Длина 4 680 мм Ширина 1 890 мм Высота 1 560 мм Колесная база 2 990 мм Объем багажника 530 литров + 28 литров (под капотом) Коэффициент лобового сопротивления 0,29 Динамика и запас хода

Разгон 0-60 миль в час Около 4 секунд Максимальная скорость TBC Запас хода (NEDC) Более 500 км Запас хода (EPA) Более 220 миль

Все данные предоставлены производителем и могут быть изменены. Информация верна на момент публикации.

* — измерение запаса хода в электрических автомобилях. Европейский цикл NEDC/американский цикл EPA

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