Премьеры Jaguar Land Rover в рамках международного автосалона в Женеве

Россия, Москва, 7 марта 2017 года — Компания Jaguar Land Rover представляет три ярких премьеры в рамках международного автосалона в Женеве 2017: Range Rover Velar, концепт электрического кроссовера Jaguar I-PACE и уникальную версию нового Land Rover Discovery, разработанную для Красного Креста, которая получила название Project Hero.

Новый Range Rover Velar и концепт Jaguar I-PACE — это поистине революционные автомобили: каждый из них привносит в свой сегмент смелые инновации, оставаясь при этом воплощением культового британского дизайна и прогрессивных технологий.

Land Rover Discovery Project Hero был создан специалистами подразделения Special Vehicle Operations специально для австрийского Красного Креста. Этот автомобиль, оснащенный специальным дроном, будет испытываться группами экстренного реагирования в течение следующего года.

Д-р Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover: «Jaguar Land Rover — это компания, которая создает премиальные автомобили, используя самые передовые технологии. Сегодня мы представили две новинки, каждая из которых призвана совершить революцию в своем сегменте — это Range Rover Velar и концепт Jaguar I-PACE. Обе модели идеально соответствуют нашей глобальной цели — создавать потрясающие автомобили, которые превзойдут ожидания даже самых взыскательных клиентов».

Четвертый автомобиль в семействе Range Rover

Запуск нового Range Rover Velar — это начало новой главы в истории Jaguar Land Rover. Эта модель продолжает историю инноваций Range Rover, сочетая в себе передовые технологии, впечатляющие возможности и трепетное внимание к каждой детали.

Новый Range Rover Velar занимает нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Модель разработана на базе облегченной алюминиевой архитектуры Jaguar Land Rover и оснащается эффективными и экологичными двигателями Ingenium — как бензиновыми, так и дизельными. Range Rover Velar будет производиться в Великобритании.

Снижая вредное воздействие на окружающую среду

Стремясь минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, компания Jaguar Land Rover ведет активную работу по созданию экологичных бензиновых и дизельных двигателей, а также электромобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), подключаемого гибрида (PHEV) и «мягкого» гибрида (MHEV). К 2020 году клиенты компании получат возможность установки электродвигателя на все новые автомобили модельного ряда.

Концепт I-PACE, впервые представленный европейской публике в рамках автосалона в Женеве, это первый полностью электрический SUV от Jaguar. Этот концепт сочетает в себе потрясающий внешний вид, выдающийся запас хода, быструю подзарядку и отличную динамику.

Заводы Jaguar Land Rover в Великобритании уже сейчас практически полностью реализуют свои эксплуатационные возможности, поэтому серийная версия I-PACE будет производиться на заводе Magna Steyr в Граце, Австрия. Magna Steyr обладает более чем 100-летней экспертизой, имеет обширный опыт подрядного производства и работает со многими автомобильными компаниями по всему миру.

Технологии во благо миллионов

Project Hero — это современный автомобиль связи, созданный в рамках партнерства Jaguar Land Rover и Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, крупнейшей гуманитарной сети на планете. Ожидается, что он поможет Красному Кресту действовать быстрее во время происшествий и стихийных бедствий.

С 1954 года бренд Land Rover предоставил Федерации 120 автомобилей для работы по всему миру. Project Hero станет первым автомобилем, который оснащен специальным дроном, расположенным на крыше, что расширяет и без того огромные возможности Discovery. Полностью интегрированная система посадки с автоматическим центрированием и активным магнитом позволяет беспилотнику садиться на крышу Project Hero, когда автомобиль находится в движении.

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