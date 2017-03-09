Discovery Project Hero: совместный проект Land Rover и Красного Креста

Россия, Москва, 7 марта 2017 года — Подразделение Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) представляет уникальную версию нового Land Rover Discovery, разработанную специально для австрийского Красного Креста. Модификация, получившая название Project Hero, была впервые показана публике на Женевском автосалоне.

Project Hero — это современный автомобиль связи, созданный в рамках партнерства Jaguar Land Rover и Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, крупнейшей гуманитарной сети на планете. Вместе с австрийским Красным Крестом специалисты SVO разработали уникальный Land Rover, который будет использоваться службами экстренного реагирования. Ожидается, что он поможет Красному Кресту действовать быстрее во время происшествий и стихийных бедствий.

С 1954 года бренд Land Rover предоставил Федерации 120 автомобилей для работы по всему миру. Project Hero станет первым автомобилем, который оснащен специальным дроном, расположенным на крыше. Полностью интегрированная система посадки с автоматическим центрированием и активным магнитом позволяет беспилотнику садиться на крышу Project Hero, когда автомобиль находится в движении.

Использование беспилотника расширяет и без того огромные возможности Discovery: прямая трансляция с камер дрона может поступать непосредственно командам быстрого реагирования, позволяя им максимально быстро выезжать на места схода лавин, землетрясений, наводнений и оползней. Резкие смены ландшафта снижают эффективность существующих карт, что создает серьезные трудности при поиске и спасении выживших. Обзор с высоты птичьего полета позволяет лучше изучить зону катастрофы с безопасного расстояния.

Джон Эдвардс (John Edwards), управляющий директор Jaguar Land Rover Special Operations: «Команда инженеров и дизайнеров SVO гордится возможностью поддержать гуманитарные инициативы Красного Креста. Новый Discovery — это потрясающий внедорожник, и Project Hero идеально сочетает в себе всю широту возможностей и инновационные технологии модели. Мы будем рады помочь Красному Кресту спасать жизни в экстренных ситуациях».

Д-р Джемила Махмуд (Dr Jemilah Mahmood), заместитель генерального секретаря Федерации по партнерским проектам: «Мы благодарны Land Rover за поддержку на протяжении последних 60 лет и очень гордимся тем, что наше глобальное партнерство изменило жизни миллионов людей на четырех континентах. Это сотрудничество защищает сообщества по всему миру от последствий природных катастроф, таких как муссоны, наводнения или землетрясения. Project Hero сочетает в себе лучшее от экспертизы Красного Креста и Jaguar Land Rover. Это уникальный автомобиль, и мы надеемся, что он поможет нам сделать спасательные операции в сложных условиях еще более эффективными».

Project Hero базируется на версии нового Land Rover Discovery с 3,0-литровым двигателем TD6. Помимо уникального беспилотника, Project Hero получил также:

Сдвижной пол повышенной прочности в багажном отсеке, который может быть использован в качестве дополнительного рабочего пространства или для защиты груза, хранящегося под ним.

Разделительную панель за задними сиденьями, обеспечивающую дополнительные точки для крепления оборудования.

Оптимизированное расположение светодиодных фар для лучшего обзора в ночное время.

Инновационные розетки с разъемами, подходящими для различных регионов.

Project Hero также оснащается многочастотным радиопередатчиком связи.

Автомобиль будет базироваться в тренировочном центре австрийского Красного Креста в Эрцберге (горнопромышленный район Айзенерц) и в Вене на протяжении 12 месяцев с июня 2017 года. Дрон будет использоваться для симуляции и оттачивания инновационных технологий помощи при катастрофах, а также во время учений в ночное время или в густом лесу. Кроме того, Project Hero будет принимать участие в реальных мероприятиях Красного Креста в случае стихийных бедствий, включая сильные снегопады, наводнения и другие катастрофы.

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