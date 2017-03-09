Jeep Compass: абсолютно новый компактный внедорожник с непревзойденными техническими характеристиками, отличной динамикой и аутентичным дизайном Jeep

Jeep

Jeep Compass сочетает в себе новейшие технологические решения, полный спектр систем активной помощи водителю, легендарные внедорожные возможности Jeep с уникальным и современным дизайном

Продажи Jeep Compass в России начнутся в 4 квартале 2017 года

Предварительные заказы на Compass Opening Edition на некоторых европейских рынках можно будет разместить уже завтра

Инновационные подходы к обслуживанию покупателей дебютируют в дилерских центрах Jeep уже сегодня — благодаря технологии Tango компании Google новый Jeep Compass стал доступен клиентам в режиме дополненной реальности еще до своего физического появления в салонах дилеров.

Абсолютно новый Jeep® Compass сегодня дебютирует на автосалоне в Женеве, предлагая непревзойденное сочетание характеристик современного автомобиля. Это легендарные и лучшие в своем классе внедорожные возможности, современный, но в то же время аутентичный дизайн Jeep, отличная динамика и полный спектр передовых технологий интернет-коммуникаций и безопасности.

Новый Jeep Compass относится к компактным SUV — чрезвычайно важному и стремительно развивающемуся во всем мире сегменту, который, как ожидается, к 2020 году вырастет почти на 20 процентов до 7,5 млн автомобилей. В Европе новый Compass представляет собой ключевое дополнение к линейке Jeep — с ним бренд вступает в борьбу за достойное место в самом большом сегменте внедорожников в Европе.

«Наш абсолютно новый Jeep Compass конкурирует в важнейшем сегменте компактных SUV, в котором в год продается свыше 6,3 млн автомобилей по всему миру. По прогнозам только в Европе объем этого сегмента достигнет более 2 млн автомобилей к 2020 году, — сказал Майк Мэнли, руководитель бренда Jeep в FCA Global. — С непревзойденными характеристиками, включающими в себя уникальные внедорожные возможности, отличительный дизайн Jeep, передовые технологии и системы безопасности, Jeep Compass поднимает планку в этом сегменте, и это является еще одним отличным примером нашей неизменной приверженности развитию бренда Jeep по всему миру».

Для удовлетворения различных потребностей клиентов по всему региону EMEA покупателям будет предложен выбор из двух бензиновых и двух дизельных двигателей, в общей сложности восемь различных комбинаций силовых агрегатов и четырех различных конфигураций: Sport, Longitude, Limited — лучшей с точки зрения комбинации отточенности, стандартного технологического наполнения и оборудования — и Trailhawk, предлагающей лучшие в классе внедорожные возможности категории Trail Rated благодаря набору стандартных характеристик для клиентов, требующих максимума с точки зрения внедорожных возможностей.

«Compass является завершающим аккордом в формировании модельного ряда Jeep в Европе, которое теперь охватывает каждый сегмент SUV и усиливает чрезвычайно позитивный импульс развития бренда в Европе, — сказал Данте Зилли, глава бренда Jeep в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. — Compass позволит бренду выйти на новый уровень, формируя привлекательное предложение для наших европейских клиентов за счет комбинации легендарных внедорожных возможностей Jeep с отличительным дизайном и огромной гаммой технологий, обеспечивающих безопасное, удобное и позволяющее оставаться на связи с миром вождение».

Новый Jeep Compass поступит в продажу в официальные дилерские центры в России в четвёртом квартале текущего года.

Отличительный, современный, аутентичный дизайн Jeep и его премиальные характеристики

Jeep Compass характеризует легко узнаваемый, современный, эстетический дизайн с широко посаженным корпусом и исключительными пропорциями стекол к колесам. Внешность этого абсолютно нового компактного внедорожника сразу говорит о том, что перед вами Jeep — внимание на себя обращают характерные традиционные элементы дизайна, такие как решетка радиатора с семью прорезями и трапециевидные колесные арки. Дизайнеры Jeep обновили легендарную решетку, украсив каждую хромированную прорезь обрамлением Gloss Black. Черные контуры вокруг фар добавляют внешности нового Jeep Compass еще больше характера и индивидуальности.

Быстрая и драматичная линия крыши и мускулистые расширители колесных арок создают потрясающий профиль. Характерные опоясывающие окна с крышей цвета Gloss Black, который можно выбрать при заказе, добавляют внешнему виду уникальность и премиальность. Устанавливаемый по желанию заказчика двойной люк на крыше увеличивает площадь остекления, усиливая ощущение свободы под открытым небом, которое является отличительной особенностью бренда Jeep. Характерной особенностью задней части автомобиля являются уникальные тонкие прямоугольные светодиодные фонари. Они словно перетекают на заднюю дверь, добавляя Jeep Compass премиальности и делая его мгновенно узнаваемым в городском потоке и на бездорожье.

Для дополнительного удобства погрузки и выгрузки багажа на новые Jeep Compass устанавливается задняя подъемная дверь с электроприводом (наличие в зависимости от рынка).

Высококлассный дизайн интерьера с дополнительными возможностями и технологиями

В интерьере нового Jeep Compass преобладают изысканные материалы и эффектные технические детали. Трапециевидный обод центральной консоли является характерной чертой дизайна Jeep, акцентированного спортивными цветами и отделкой. На центральной панели находится пяти-, семи- или 8,4-дюймовый сенсорный дисплей системы Uconnect. В центральной консоли изящно интегрированы функциональные особенности Jeep Compass, селектор адаптации под тип дорожного покрытия Selec-Terrain, электрический стояночный тормоз, кнопка стоп-старт двигателя, управление климатом и громкостью звучания аудиосистемы, а также легко доступные гнезда для зарядки гаджетов и портов для подключения мобильных устройств. Инструментальная панель водителя, включающая 3,5- или 7-дюймовый светодиодный информационный дисплей, проработана с особой тщательностью. На полноцветном 7-дюймовом экране, который входит в стандартное оборудование моделей Limited и Trailhawk, отображается вся необходимая водителю информация, настроить которую он может по своему выбору.

Широкий спектр удобных технологий, включая абсолютно новые информационно-развлекательные системы

Новый Jeep Compass устанавливает новые стандарты Jeep в области информационно-развлекательных систем. Он предлагает три новые системы Uconnect (Uconnect 5.0, 7.0 и 8.4NAV), обеспечивающие связь, развлечения и навигацию. Системы Uconnect 7.0 и 8.4NAV оснащены экраном высокой четкости и системами Apple CarPlay и Android Auto (в базовой комплектации на Limited и Trailhawk) для громкой связи при звонках, навигации и голосового ввода сообщений. Это позволит клиентам легко интегрировать системы голосового управления своим телефоном и полный набор информационно-развлекательных функций.

Лучшая в классе проходимость с двумя выдающимися системами полного привода

Лучшие в своем классе внедорожные возможности обеспечивают две передовые интеллектуальные системы полного привода: Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low. У последней итоговое общее передаточное число составляет 20:1. Обе системы позволяют при необходимости направить 100 процентов доступного крутящего момент к любому из четырех колес. На Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low установлена система Jeep Selec-Terrain с пятью режимами адаптации в зависимости от типа дорожного покрытия (Авто, Снег, Песок, Грязь, а также эксклюзивный режим Камни на модели Trailhawk). Они гарантируют максимальную эффективность работы полного привода на любой поверхности — как на трассе, так и на бездорожье — в любых погодных условиях.

Одним из устройств, позволяющих повысить топливную экономичность автомобиля, является блок отбора мощности (PTU). Обе системы Jeep Active Drive и Active Drive Low позволяют в случае необходимости мгновенно включить полный привод на все колеса.

У модели Trailhawk увеличенный почти на 2,5 см клиренс, защитные металлические пластины, красные буксировочные крюки, уникальные передние и задние бампера, обеспечивающие угол въезда 29,1 градуса, угол рампы 23,7 градуса и угол съезда 33,1 градуса, агрессивные 17-дюймовые внедорожные шины и дорожный просвет до 22,9 см.

Повышенную проходимость Trail Rated обеспечивает устанавливаемая на моделях Trailhawk система Selec-Terrain с функцией помощи в движении на подъемах и спусках Selec-Speed Control.

Полная гамма силовых агрегатов

Для того чтобы удовлетворить потребности и предпочтения всех клиентов, новый Jeep Compass предлагает на выбор восемь комбинаций силовых агрегатов, в том числе два бензиновых и два дизельных двигателя и две коробки передач — девятиступенчатую автоматическую и шестиступенчатую механическую.

В Европе Compass предлагается с одним бензиновым и двумя дизельными двигателями. Бензиновый двигатель доступен в двух вариантах мощности — 1,4-литровый MultiAir2 Turbo с системой Stop & Start, развивающий мощность в 140 лошадиных сил при 5 000 оборотах в минуту и 230 Нм крутящего момента при 1750 оборотах в минуту, в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач и приводом 4×2, а также производительный 1,4-литровый MultiAir2 Turbo, развивающий 170 лошадиных сил при 5 500 оборотах в минуту и крутящий момент 250 Нм при 2 500 оборотах в минуту, в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач при конфигурации 4×4.

Покупателям, отдающим свое предпочтение дизельным двигателям, новый Compass предлагает высокоэффективный 1,6-литровый дизельный MultiJet II с системой Stop & Start, развивающий 120 лошадиных сил при 3 750 оборотах в минуту и 320 Нм крутящего момента при 1 750 оборотах в минуту, в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач при конфигурации 4×2, и 2,0-литровый MultiJet II с системой Stop & Start, развивающий 140 лошадиных сил при 4 000 оборотах в минуту и 350 Нм крутящего момента при 1 750 оборотах в минуту, в паре либо с девятиступенчатой автоматической коробкой передач или шестиступенчатой механической коробкой передач при конфигурации 4×4. Более мощная версия 2,0-литрового MultiJet II с системой Stop & Start развивает мощность в 170 лошадиных сил в комбинации с девятиступенчатой автоматической коробкой передач при конфигурации 4×4 (включая пониженную передачу на модели Trailhawk).

На рынках России, Африки и Ближнего Востока покупателям предлагается также 2,4-литровый бензиновый Tigershark с MultiAir2, выдающий 184 лошадиных силы при 6 400 оборотах в минуту и 237 Нм крутящего момента, и тот же двигатель пониженной мощности — 150 лошадиных сил. Оба двигателя поставляются с девятиступенчатой автоматической коробкой передач в версии с полным приводом.

Более 70 усовершенствованных систем активной и пассивной безопасности

Безопасность водителя и пассажиров при разработке нового Jeep Compass стояла на первом месте. Покупателям на выбор предлагается 70 систем активной и пассивной безопасности, включая систему предупреждения о возможном столкновении, систему слежения за выходом из полосы движения (обе входят в список стандартного оборудования на всех моделях), систему контроля мертых зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камеру заднего обзора с динамической координатной сеткой ParkView, автоматизированную систему помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, систему курсовой устойчивости ESC, снижающую риск переворачивания, и семь шесть подушек безопасности в стандартной комплектации. Дополнительную защиту водителя и пассажиров обеспечивает конструкция с «каркасом безопасности», сделанная на более чем 65 процентов из высокопрочной стали.

На Женевском автосалоне новый Compass будет представлен двумя моделями Limited и двумя Trailhawk: полноприводный Limited цвета Pearl White Tri Coat с черным кожаным салоном и 170-сильным 1,4-литровым MultiAir2 Turbo с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводный Granite Crystal Limited с комбинированным салоном и 140-сильным 2,0-литровым дизельным Multijet II с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Две модели Trailhawk, предназначенные для любителей экстремальной внедорожной езды, представлены в цветах Spitfire Orange и Rhino с черным кожаным салоном и 170-сильным 2,0-литровым дизельным Multijet II с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Новости от Redtram.com Загрузка ...