Infiniti представит в Женеве новый Q50: совершенство технологий и захватывающая динамика

Infiniti

Инновационные технологии нового Q50 помогают водителю, открывая перед ним новые грани свободы.

Первый автомобиль Infiniti с пакетом технологий помощи водителю ProPILOT Assist.

Линейка двигателей включает в себя битурбированный V6 объемом 3,0 л.

Гонконг — Премьера нового поколения спортивного седана Infiniti Q50 состоится на Международном автосалоне в Женеве. При создании новинки инженеры компании использовали комплексный подход, при котором инновационные технологии помощи водителю и продвинутые силовые агрегаты поднимают удовольствие от вождения и дорожные качества Q50 на новый уровень.

Ключевой элемент модельного ряда Infiniti и самый продаваемый автомобиль бренда уже на протяжении своей истории стал площадкой для уникальных инноваций Infiniti и передовых технологий.

Сегодня Q50 становится первым автомобилем Infiniti, который получит полный арсенал платформы ProPILOT Assist, которая станет основой автономных технологий будущего.

Одна из таких технологий, входящая в пакет ProPILOT Assist, и уже применяется на Q50 — система прямого адаптивного управления (Direct Adaptive Steering) — цифровая система рулевого управления, отличающаяся быстротой, скоростью отклика и, как следствие, превосходной управляемостью. Система прямого адаптивного управления является предшественником систем будущего, которые смогут обеспечить полную автономность транспортных средств.

Превосходные дорожные качества Q50 достигаются во многом благодаря инновационной линейке двигателей, включающей в себя битурбированный V6 объемом 3,0 л. из семейства VR. Этот мотор недавно вошел в топ-10 лучших двигателей 2017 года по версии Ward.

Автомобиль также получит обновленный дизайн интерьера и экстерьера, соответствующий спортивной эстетике бренда — дизайн, который вдохновляет.

Премьера нового Q50 состоится на Международном автосалоне в Женеве 7 марта в 10:30 по московскому времени.

Более подробная информация о новом Q50, включая изображения и видео, будет доступна на www.Infinitipresspacks.com с 7 марта.

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