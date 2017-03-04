KIA объявляет результаты продаж в России за февраль 2017 года
- В феврале 2017 года в России было реализовано 12 390 автомобилей KIA, что на 7,8% больше аналогичного показателя февраля 2016 года.
- Согласно предварительным оценкам, рыночная доля марки на российском рынке в феврале составила 11,4%.
- По предварительной статистике, KIA сохранила первое место по объему продаж среди иностранных брендов в России.
- Лидерами продаж KIA на российском рынке стали модели Rio, cee’d и новый Sportage.
- По предварительным данным, в феврале KIA Rio закрепился на позиции абсолютного бестселлера российского рынка среди моделей всех брендов, включая отечественные.
Москва, 3 марта 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в феврале 2017 года. В прошлом месяце было реализовано 12 390 автомобилей KIA, что на 7,8% больше, чем в феврале 2016 года. По предварительным оценкам, KIA по-прежнему удерживает первое место по объему продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Прогнозируемая рыночная доля KIA в феврале 2017 года составила 11,4%.
По итогам двух прошедших месяцев 2017 года объем продаж KIA в России составил 22 696 автомобилей, что на 10,5% превышает показатели января-февраля 2016 года. По предварительной статистике, доля рынка KIA в России за первые два месяца текущего года составила 12,1%.
Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов прокомментировал: «Февраль — самый короткий месяц года, однако для KIA он был очень важным. Мы реализовали почти на 900 автомобилей больше, чем в феврале прошлого года, и полностью удовлетворены достигнутыми показателями по продажам. Особо подчеркну, что в феврале 2017 года в России стартовали продажи потрясающего продукта — обновленного KIA Soul, включая новую спортивную версию GT. Мы считаем, что у этого стильного городского кроссовера огромный потенциал, ведь сегмент B-SUV в России растет опережающими темпами. В этом году у KIA большие планы по обновлению модельного ряда — мы предложим российским клиентам 5 новинок, а также специальные серии. Уже в апреле 2017 года стартуют продажи обновленного рамного внедорожника KIA Mohave, а в третьем квартале мы представим наш главный „козырь“ — новое поколение KIA Rio».
Бестселлеры KIA в России
Позиции лидера продаж в российской линейке марки неизменно сохраняет KIA Rio1. В феврале было продано 7 033 автомобиля, что на 0,2% превышает объем продаж KIA Rio в феврале прошлого года. Этот результат, по предварительным данным, позволил KIA Rio стать бестселлером на российском рынке среди моделей всех брендов, включая отечественные.
Спрос на KIA cee’d в феврале увеличился на 67% по сравнению с январем 2017 года и на 0,4% на фоне февраля 2016 года. В прошлом месяце было реализовано 1 520 автомобилей семейства KIA cee’d, что позволило ему стать второй по популярности моделью KIA на российском рынке.
Сопоставимый объем продаж на российском рынке в феврале 2017 года продемонстрировал новый KIA Sportage. Российские клиенты приобрели 1 474 кроссовера, что на 94,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Благодаря широкому модельному ряду со сбалансированным набором потребительских свойств, KIA уверенно себя чувствует во всех сегментах российского автомобильного рынка. Семь из двенадцати моделей KIA в России в феврале 2017 года продемонстрировали положительную динамику на фоне аналогичного месяца 2016 года. Помимо уже упомянутых KIA Rio, KIA cee’d и KIA Sportage, также увеличился объем реализации KIA Picanto (237 единиц, +65%) и KIA Cerato (513 единиц, +17%) благодаря обновлению модели в декабре 2016 года. А бизнес-седан KIA Optima (413 автомобилей) и флагманский кроссовер KIA Sorento Prime2 (335 автомобилей) удвоили объемы продаж на фоне февраля 2016 года после появления моделей 2017 модельного года с инновационной мультимедийно-навигационной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и другими новыми опциями.
Корпоративные продажи KIA
В феврале 2017 года доля корпоративных продаж составила 10% от общих продаж автомобилей KIA в России. Корпоративные клиенты приобрели 1 239 автомобилей. Наибольшим спросом у юридических лиц пользуются KIA Rio (795 автомобилей в феврале), KIA Sportage (121) и KIA Optima (79).
Автомобили с пробегом
Набирает популярность программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен». По сравнению с февралём 2016 года объем продаж в рамках этой программы увеличился в 5 раз. В настоящее время 59% всех автомобилей с пробегом в дилерских центрах KIA, которые участвуют в проекте, продается именно в рамках программы «KIA Уверен». В настоящий момент продажами сертифицированных автомобилей с пробегом занимаются 62 дилерских центра KIA в России.
KIA Finance
30% розничных продаж автомобилей KIA в феврале 2017 года было осуществлено в кредит в рамках программ KIA Finance. В прошлом месяце в кредит было продано на 44% больше автомобилей KIA, чем в феврале 2016 года. Государственная программа льготного автокредитования обеспечила 25% розничных продаж KIA в России в феврале 2017 года, что эквивалентно 85% от объема кредитных продаж марки.
Инновационный кредитный продукт «KIA Легко!» с минимальными ежемесячными платежами и гарантированной банком остаточной стоимостью продолжает пользоваться высоким спросом. В феврале 2017 года в рамках программы было оформлено около 1000 автокредитов, а с момента запуска программы «KIA Легко!» в июле 2016 года до конца февраля текущего года — более 6 200 кредитов. В феврале по этой программе стали доступны последние новинки KIA на российском рынке — обновленные Cerato и Soul, а также Soul GT. Одна из основных особенностей данного кредита — низкие платежи: от 350 рублей в день для покупателей обновленного KIA Soul и от 400 рублей для покупателей KIA Cerato после рестайлинга. Также при покупке этих новинок по любой из кредитных программ KIA Finance клиенты получают полис автострахования КАСКО в комплекте.
В феврале KIA Motors Rus в партнёрстве с компаниями «Балтийский лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан», «Major Лизинг» и «Сбербанк Лизинг» запустила новый формат программы лизинга для корпоративных клиентов KIA Leasing. В настоящее время около 25-30% корпоративных продаж KIA приходится на программу KIA Leasing.
Развитие дилерской сети KIA
В настоящий момент в 92 городах РФ работают 178 дилерских центров KIA.
Приложение.
Объём продаж автомобилей KIA в России в январе-феврале 2017 года
|Январь 2017 года
|Динамика vs январь 2016
|Февраль 2017 года
|Динамика vs февраль 2016
|Январь-февраль 2017
|Динамика vs янв-февр 2016
|KIA Picanto
|94
|+17,5%
|237
|+64,6%
|331
|+47,8%
|KIA Cerato
|344
|-20,2%
|513
|+17,1%
|857
|-1,4%
|KIA Optima
|649
|+104%
|413
|+119%
|1 062
|+109,9%
|KIA Sorento
|211
|-52,3%
|376
|-39%
|587
|-44,5%
|KIA Sorento Prime
|338
|+131,5%
|335
|+103%
|673
|+116,4%
|KIA Quoris
|5
|-58,3%
|24
|-7,7%
|29
|-23,7%
|KIA Mohave
|9
|-76,9%
|13
|-69%
|22
|-72,8%
|KIA Soul
|453
|+26,2%
|373
|-23,1%
|826
|-2,1%
|KIA cee’d
|910
|-23,9%
|1 520
|+0,4%
|2 430
|-10,3%
|KIA Sportage
|1 565
|-34,9%
|1 474
|+94,5%
|3 039
|-4,0%
|KIA Venga
|35
|-47,0%
|79
|-20,2%
|114
|-30,9%
|KIA Rio
|5 693
|+60,2%
|7 033
|+0,2%
|12 726
|+20,4%
|Всего
|10 306
|+13,9%
|12 390
|+7,8%
|22 696
|+10,5%
- 1 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности, увеличенную колесную базу, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например уникальным пакетом «Теплые опции».
- 2 KIA Sorento Prime — уникальное название модели на российском рынке. В других странах мира этот кроссовер называется KIA Sorento второго поколения.
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