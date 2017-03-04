KIA объявляет результаты продаж в России за февраль 2017 года

KIA

В феврале 2017 года в России было реализовано 12 390 автомобилей KIA, что на 7,8% больше аналогичного показателя февраля 2016 года.

Согласно предварительным оценкам, рыночная доля марки на российском рынке в феврале составила 11,4%.

По предварительной статистике, KIA сохранила первое место по объему продаж среди иностранных брендов в России.

Лидерами продаж KIA на российском рынке стали модели Rio, cee’d и новый Sportage.

По предварительным данным, в феврале KIA Rio закрепился на позиции абсолютного бестселлера российского рынка среди моделей всех брендов, включая отечественные.

Москва, 3 марта 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в феврале 2017 года. В прошлом месяце было реализовано 12 390 автомобилей KIA, что на 7,8% больше, чем в феврале 2016 года. По предварительным оценкам, KIA по-прежнему удерживает первое место по объему продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Прогнозируемая рыночная доля KIA в феврале 2017 года составила 11,4%.

По итогам двух прошедших месяцев 2017 года объем продаж KIA в России составил 22 696 автомобилей, что на 10,5% превышает показатели января-февраля 2016 года. По предварительной статистике, доля рынка KIA в России за первые два месяца текущего года составила 12,1%.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов прокомментировал: «Февраль — самый короткий месяц года, однако для KIA он был очень важным. Мы реализовали почти на 900 автомобилей больше, чем в феврале прошлого года, и полностью удовлетворены достигнутыми показателями по продажам. Особо подчеркну, что в феврале 2017 года в России стартовали продажи потрясающего продукта — обновленного KIA Soul, включая новую спортивную версию GT. Мы считаем, что у этого стильного городского кроссовера огромный потенциал, ведь сегмент B-SUV в России растет опережающими темпами. В этом году у KIA большие планы по обновлению модельного ряда — мы предложим российским клиентам 5 новинок, а также специальные серии. Уже в апреле 2017 года стартуют продажи обновленного рамного внедорожника KIA Mohave, а в третьем квартале мы представим наш главный „козырь“ — новое поколение KIA Rio».

Бестселлеры KIA в России

Позиции лидера продаж в российской линейке марки неизменно сохраняет KIA Rio1. В феврале было продано 7 033 автомобиля, что на 0,2% превышает объем продаж KIA Rio в феврале прошлого года. Этот результат, по предварительным данным, позволил KIA Rio стать бестселлером на российском рынке среди моделей всех брендов, включая отечественные.

Спрос на KIA cee’d в феврале увеличился на 67% по сравнению с январем 2017 года и на 0,4% на фоне февраля 2016 года. В прошлом месяце было реализовано 1 520 автомобилей семейства KIA cee’d, что позволило ему стать второй по популярности моделью KIA на российском рынке.

Сопоставимый объем продаж на российском рынке в феврале 2017 года продемонстрировал новый KIA Sportage. Российские клиенты приобрели 1 474 кроссовера, что на 94,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Благодаря широкому модельному ряду со сбалансированным набором потребительских свойств, KIA уверенно себя чувствует во всех сегментах российского автомобильного рынка. Семь из двенадцати моделей KIA в России в феврале 2017 года продемонстрировали положительную динамику на фоне аналогичного месяца 2016 года. Помимо уже упомянутых KIA Rio, KIA cee’d и KIA Sportage, также увеличился объем реализации KIA Picanto (237 единиц, +65%) и KIA Cerato (513 единиц, +17%) благодаря обновлению модели в декабре 2016 года. А бизнес-седан KIA Optima (413 автомобилей) и флагманский кроссовер KIA Sorento Prime2 (335 автомобилей) удвоили объемы продаж на фоне февраля 2016 года после появления моделей 2017 модельного года с инновационной мультимедийно-навигационной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и другими новыми опциями.

Корпоративные продажи KIA

В феврале 2017 года доля корпоративных продаж составила 10% от общих продаж автомобилей KIA в России. Корпоративные клиенты приобрели 1 239 автомобилей. Наибольшим спросом у юридических лиц пользуются KIA Rio (795 автомобилей в феврале), KIA Sportage (121) и KIA Optima (79).

Автомобили с пробегом

Набирает популярность программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен». По сравнению с февралём 2016 года объем продаж в рамках этой программы увеличился в 5 раз. В настоящее время 59% всех автомобилей с пробегом в дилерских центрах KIA, которые участвуют в проекте, продается именно в рамках программы «KIA Уверен». В настоящий момент продажами сертифицированных автомобилей с пробегом занимаются 62 дилерских центра KIA в России.

KIA Finance

30% розничных продаж автомобилей KIA в феврале 2017 года было осуществлено в кредит в рамках программ KIA Finance. В прошлом месяце в кредит было продано на 44% больше автомобилей KIA, чем в феврале 2016 года. Государственная программа льготного автокредитования обеспечила 25% розничных продаж KIA в России в феврале 2017 года, что эквивалентно 85% от объема кредитных продаж марки.

Инновационный кредитный продукт «KIA Легко!» с минимальными ежемесячными платежами и гарантированной банком остаточной стоимостью продолжает пользоваться высоким спросом. В феврале 2017 года в рамках программы было оформлено около 1000 автокредитов, а с момента запуска программы «KIA Легко!» в июле 2016 года до конца февраля текущего года — более 6 200 кредитов. В феврале по этой программе стали доступны последние новинки KIA на российском рынке — обновленные Cerato и Soul, а также Soul GT. Одна из основных особенностей данного кредита — низкие платежи: от 350 рублей в день для покупателей обновленного KIA Soul и от 400 рублей для покупателей KIA Cerato после рестайлинга. Также при покупке этих новинок по любой из кредитных программ KIA Finance клиенты получают полис автострахования КАСКО в комплекте.

В феврале KIA Motors Rus в партнёрстве с компаниями «Балтийский лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан», «Major Лизинг» и «Сбербанк Лизинг» запустила новый формат программы лизинга для корпоративных клиентов KIA Leasing. В настоящее время около 25-30% корпоративных продаж KIA приходится на программу KIA Leasing.

Развитие дилерской сети KIA

В настоящий момент в 92 городах РФ работают 178 дилерских центров KIA.

Приложение.



Объём продаж автомобилей KIA в России в январе-феврале 2017 года



Январь 2017 года Динамика vs январь 2016 Февраль 2017 года Динамика vs февраль 2016 Январь-февраль 2017 Динамика vs янв-февр 2016 KIA Picanto 94 +17,5% 237 +64,6% 331 +47,8% KIA Cerato 344 -20,2% 513 +17,1% 857 -1,4% KIA Optima 649 +104% 413 +119% 1 062 +109,9% KIA Sorento 211 -52,3% 376 -39% 587 -44,5% KIA Sorento Prime 338 +131,5% 335 +103% 673 +116,4% KIA Quoris 5 -58,3% 24 -7,7% 29 -23,7% KIA Mohave 9 -76,9% 13 -69% 22 -72,8% KIA Soul 453 +26,2% 373 -23,1% 826 -2,1% KIA cee’d 910 -23,9% 1 520 +0,4% 2 430 -10,3% KIA Sportage 1 565 -34,9% 1 474 +94,5% 3 039 -4,0% KIA Venga 35 -47,0% 79 -20,2% 114 -30,9% KIA Rio 5 693 +60,2% 7 033 +0,2% 12 726 +20,4% Всего 10 306 +13,9% 12 390 +7,8% 22 696 +10,5%

1 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности, увеличенную колесную базу, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например уникальным пакетом «Теплые опции».

2 KIA Sorento Prime — уникальное название модели на российском рынке. В других странах мира этот кроссовер называется KIA Sorento второго поколения.

Новости от Redtram.com Загрузка ...