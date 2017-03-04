Автомобили Toyota сохраняют более 90% от первоначальной стоимости после трех лет владения
Toyota
- Третий год подряд Toyota безоговорочно лидирует в рейтинге сохранности остаточной стоимости «Автостат» по количеству моделей, отмеченных наградами.
- Corolla, Camry, Alphard, RAV4, Hilux, Highlander, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 заняли призовые места по результатам исследования от независимых экспертов рынка.
- За три года владения автомобили Toyota в среднем теряют менее 10% от первоначальной стоимости.
- Абсолютное лидерство среди всех автомобилей, представленных на российском рынке, вновь за пикапом Toyota Hilux с рекордным показателем в 104,6%.
Новости от Redtram.com
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