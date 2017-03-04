Автомобили Toyota сохраняют более 90% от первоначальной стоимости после трех лет владения

Автомобили Toyota сохраняют более 90% от первоначальной стоимости после трех лет владения

Toyota

  • Третий год подряд Toyota безоговорочно лидирует в рейтинге сохранности остаточной стоимости «Автостат» по количеству моделей, отмеченных наградами.
  • Corolla, Camry, Alphard, RAV4, Hilux, Highlander, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 заняли призовые места по результатам исследования от независимых экспертов рынка.
  • За три года владения автомобили Toyota в среднем теряют менее 10% от первоначальной стоимости.
  • Абсолютное лидерство среди всех автомобилей, представленных на российском рынке, вновь за пикапом Toyota Hilux с рекордным показателем в 104,6%.
Источник:
Тойота Мотор
Дата:
8 марта 2017 г.
Комментарии

Новости от Redtram.com

Загрузка ...

Добавить комментарий

Реклама

Новости
В Подмосковье стала известна обладательница титула «Автоледи-2017»
В Подмосковье стала известна обладательница титула «Автоледи-2017»
Infiniti
Infiniti представит в Женеве новый Q50: совершенство технологий и захватывающая динамика
Infiniti представит в Женеве новый Q50: совершенство технологий и захватывающая динамика
Lexus
Lexus совершенствует онлайн-сервисы для удобства своих клиентов
Lexus совершенствует онлайн-сервисы для удобства своих клиентов
Toyota
Подготовка к Олимпийским играм 2020: первый автобус Toyota на водородных элементах передан правительству Токио
Подготовка к Олимпийским играм 2020: первый автобус Toyota на водородных элементах передан правительству Токио
KIA
KIA объявляет результаты продаж в России за февраль 2017 года
KIA объявляет результаты продаж в России за февраль 2017 года
Toyota
Автомобили Toyota сохраняют более 90% от первоначальной стоимости после трех лет владения
Автомобили Toyota сохраняют более 90% от первоначальной стоимости после трех лет владения
Lexus
Lexus начинает прием предварительных заказов в России на новое роскошное флагманское купе LC 500
Lexus начинает прием предварительных заказов в России на новое роскошное флагманское купе LC 500
Bentley
Bentley преставляет Bentayga Mulliner: ультрароскошный внедорожник
Bentley преставляет Bentayga Mulliner: ультрароскошный внедорожник
Исследование Google: онлайн-спрос на автомобили продолжает расти
Исследование Google: онлайн-спрос на автомобили продолжает расти
Infiniti
Infiniti представляет Project Black S: концепт будущей «заряженной» линейки автомобилей
Infiniti представляет Project Black S: концепт будущей «заряженной» линейки автомобилей
Audi
Впечатляющие результаты Audi Q5 по итогам тестирования Euro NCAP
Впечатляющие результаты Audi Q5 по итогам тестирования Euro NCAP
Каталог автомобилей
Дилеры
Сравнение комплектаций