Подготовка к Олимпийским играм 2020: первый автобус Toyota на водородных элементах передан правительству Токио

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В рамках подготовки к Олимпийским играм 2020 года правительству Токио передан первый автобус Toyota на водородных топливных элементах.

Всего к 2020 году к перевозке пассажиров в столице Японии приступят более 100 инновационных экоавтобусов Toyota.

Создание пассажирского транспорта с нулевым выбросом вредных веществ — важнейший этап в реализации стратегии Toyota перехода к новой модели энергетики будущего, наряду с запуском производства Mirai, созданием Всемирного Совета по водородным технологиям и другими проектами компании.

ООО «Тойота Мотор», 2 марта 2017 года — Тойота передала первый пассажирский автобус на водородных топливных элементах Бюро транспорта при правительстве Токио. Автобус модели Toyota FC Bus приступит к перевозке пассажиров в центре столицы Японии уже в марте 2017 года. Второй эко-автобус Toyota выйдет на улицы города в этом же месяце.

Всего в планах компании Тойота вывести свыше 100 автобусов c силовой установкой на топливных элементах на городские пассажирские маршруты Токио до начала Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Массовая эксплуатация экоавтобусов Toyota FC в густозаселенных городских районах позволит привлечь внимание общества к преимуществам городского транспорта, использующего чистые виды энергии.

Основное преимущество установки на водородных элементах TFCS1, впервые разработанной для первого в мире серийного легкового автомобиля на водородных топливных элементах Toyota Mirai, заключается в более высокой энергетической эффективности по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Еще одна важная особенность в высокой экологической эффективности установки, обеспечивающей нулевые выбросы CO2 и вредных веществ (SoC) в процессе работы.

Помимо экономичности и полного отсутствия негативного влияния на окружающую среду, инновационные автобусы соответствуют современному стандарту Non-Step2. Это означает, что в них использованы самые современные решения, облегчающие посадку и высадку пожилых людей и детей.

Кроме того, силовая установка автобусов Toyota FC одновременно является источником питания с высокой пропускной способностью. Внушительная максимальная мощность (9 кВт3) и большая емкость подачи электроэнергии (235 кВт/ч4) позволяют использовать автобусы в качестве мобильного аварийного источника питания в случае стихийных бедствий5 или в качестве автономного генератора для питания бытовых приборов.

Тойота уверена в том, что водород обладает огромным потенциалом для энергетики будущего. Компания уже совершила ряд практических шагов, направленных на развитие водородных технологий, важнейшим из которых стал запуск серийного производства транспорта на водородных топливных элементах. В активе компании уже 3 типа транспортных средств, получающих энергию от перспективного топлива. Личный транспорт представлен первым в мире серийным легковым автомобилем, использующим энергию водорода для движения, Toyota Mirai. Специализированная техника — это автопогрузчики на топливных элементах, успешно интегрированные в производственный процесс на заводе Мотомачи в Японии. С выходом на улицы Токио автобусов Toyota FC в активе компании появился первый общественный транспорт, работающий на чистой энергии. Ранее Тойота ввела в эксплуатацию ряд стационарных силовых установок на топливных элементах для подачи энергии в жилые дома.

Важнейший шаг к развитию экоинициатив Тойота был совершен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году. В партнерстве с двенадцатью ведущими индустриальными компаниями Тойота дала старт глобальной инициативе по переходу к новой глобальной энергетической модели на основе водорода. На форуме было объявлено о создании Всемирного Совета по водородным технологиям (Hydrogen Council). В задачи Совета входят объединенные масштабные инвестиции в развитие водородных автомобилей и инфраструктуры, а также работа с правительствами и бизнес-кругами разных стран, нацеленная на привлечение внимания к преимуществам водородной энергетики.

1 Сочетание гибридного привода и силовой установки FC Stack, позволяющее вырабатывать электроэнергию при помощи водородных топливных элементов.

2 Стандарт оснащения, принятый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

3 Мощность варьируется в зависимости от исполнения блока питания.

4 После преобразования постоянного тока в переменный с помощью блока питания. Мощность источника питания изменяется в зависимости от эффективности преобразователя, запаса водорода и потребления энергии.

5 Требуются электромонтажные работы на подключаемых объектах.

А для удобства и комфортного времяпрепровождения в пути пасстжиров можно установить в салоне интернет в автобус. Это специально разработанный программно-аппаратный комплекс, позволяющий обеспечить через несколько мобильный СИМ-карт 3G/LTE от разных операторов надежный и беспрерывный интернет с большой зоной покрытия внутри салона.

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