Lexus начинает прием предварительных заказов в России на новое роскошное флагманское купе LC 500

Lexus

2 марта 2017 года все Официальные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус в РФ начинают прием предварительных заказов на новое роскошное флагманское купе Lexus LC 500.

Для удобства клиентов создан специальный сайт — www.lc.lexus.ru , на котором в режиме онлайн можно разместить предварительный заказ на Lexus LC 500.

Внешний вид Lexus LC — настоящий шедевр, созданный дизайнерами и инженерами Lexus, который обозначил начало новой эры в философии дизайна бренда. Интерьер нового флагманского купе, созданный мастерами Такуми, окружает водителя и пассажиров роскошью и погружает их в мир вдохновляющих технологий Lexus.

Самые современные решения в области мультимедиа и непревзойденное качество премиальной аудиосистемы Mark Levinson с 13-ю динамиками.

Безопасности водителя и пассажиров динамичного спортивного купе уделено особое внимание.

В России новый Lexus LC доступен в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в богато оснащенной комплектации Sport+ стоимостью 7 886 000 рублей.

2 марта 2017 года Lexus начинает в России прием предварительных заказов на новое роскошное флагманское купе LC 500. Клиенты могут разместить предварительный заказ у любого из Официальных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус или в режиме онлайн на специальном сайте www.lc.lexus.ru .

Мировая премьера нового роскошного флагманского купе Lexus LC 500 состоялась в январе 2016 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Серийная модель унаследовала смелый дизайн концепт-кара LF-LC практически без изменений. Подготов¬ка к выпуску нового Lexus LC потребовала особой изобретательности и инновационных идей. Окончательная доводка ходовых качеств LC 500 проводилась на легендарных гоночных трассах «Фудзи Спидвей» и «Нюрбургринг». Новое флагманское заднеприводное купе становится одним из самых мощных, смелых и совершенных автомобилем в серийной линейке бренда.

В России новый Lexus LC доступен в богато оснащенной комплектации Sport + в самой мощной версии — LC 500 — с бензиновым двигателем V8 рабочим объемом 4969 см3 мощностью 477 л.с. Двигатель агрегатируется с инновационной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новая платформа GA-L1 с низким центром тяжести и оптимальной развесовкой по осям обеспечивает флагманскому купе захватывающее управление и потрясающую динамику.

Экстерьер Lexus LC 500 является доказательством того, как беспрецедентно тесное сотрудничество между командами инженеров и дизайнеров Lexus позволило сделать невозможное возможным. Эффектная веретенообразная решетка радиатора, низкая линия капота, самые компактные в истории Lexus светодиодные фары, развитые линии крыльев, под которыми инженерам мастерски удалось разместить элементы подвески с уникальным балансом управляемости и плавности хода и колеса размерности 20″ формируют стремительный и утонченный облик. До мелочей продуманные линии карбоновой крыши обеспечивают посадку с формулой «2+2» — пассажиры на задних сиденьях ощущают себя в полном комфорте. Настоящим достижением дизайнеров стали эффектные аэродинамичные дверные ручки. Выразительные трехмерные задние фонари формируют узнаваемую «световую подпись» — сочетание светодиодных полос в виде буквы «L» олицетворяет собой бесконечность.

Интерьер нового Lexus LC удивляет не меньше, чем его внешний облик. Он окружает водителя и пассажиров истинной роскошью и погружает их в мир вдохновляющих технологий. Сиденье водителя размещено, как это принято для мощных спорткаров, максимально низко и близко к центру тяжести автомобиля. Панель управления сконструирована по мотивам суперкара Lexus LFA. 8-дюймовый цветной многофункциональный дисплей на панели приборов обеспечивает четкое и легкое в восприятии отображение информации, а 7-дюймовый цветной проекционный дисплей на лобовое стекло позволяет считывать всю основную информацию, не отрывая взгляд от дороги. Уникальная трехмерная профилированная обивка дверей материалом «алькантара» и изысканная кожаная отделка рукоятки селектора коробки передач, выполненные вручную мастерами Такуми — это настоящее произведение искусства.

Сиденья водителя и переднего пассажира оснащены вентиляцией, электроприводами регулировки положения в 8 направлениях и поясничной опоры в двух направлениях. Мультифункциональное рулевое колесо имеет отделку из кожи, а любители динамичного управления могут воспользоваться удобными подрулевыми лепестками для ручного переключения передач. Регулировка положения рулевого колеса осуществляется в двух направлениях при помощи электроприводов. Система автоматического климат-контроля с фильтром против пыли и пыльцы настраивается в двух зонах и обеспечивает максимально комфортный микроклимат в салоне. Автоматическое затемнение как салонного, так и наружных зеркал заднего вида защитит водителя от ослепления в темное время суток. Удобный доступ в салон обеспечивает интеллектуальная система с ключом «smart key», а запуск и остановка двигателя осуществляется простым нажатием на кнопку. Селектор выбора режимов движения и возможность регулировки адаптивной подвески AVS дают возможность настроить «характер» автомобиля в полном соответствии со стилем вождения и настроением владельца.

Новый Lexus LC 500 готов обеспечить высочайший уровень комфорта и в холодное время года. В числе опций зимнего комфорта — подогрев передних сидений, электрообогрев рулевого колеса c настраиваемым диапазоном температур, электрообогрев боковых зеркал заднего вида и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Индикатор низкого уровня омывающей жидкости заблаговременно информирует водителя о необходимости ее долива.

Мультимедийная система Lexus LC 500 также является воплощением вдохновляющих технологий Lexus. Управление мультимедийной системой при помощи интуитивной сенсорной панели нового поколения Remote Touch позволяет с легкостью и удобством использовать богатейший набор функций, предлагаемых новым флагманским купе. 10,3″ цветной дисплей на центральной консоли не только максимально информативен, но и представляет собой настоящее украшение интерьера. Премиальная аудиосистема Mark Levinson с 13-ю динамиками подарит истинное наслаждение даже самым искушенным поклонникам высококачественного автомобильного звука. Водитель и пассажиры имеют возможность подключить внешние носители информации при помощи USB и AUX разъемов, два USB-разъема также позволяют с удобством подзаряжать мобильные устройства. Коммуникационная система, работающая по протоколу Bluetooth, дает возможность осуществлять телефонные звонки, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Все, что делает бренд Lexus, он делает с заботой о человеке, и новое мощное флагманское купе оснащено богатейшим набором систем безопасности, необходимых для динамичного купе. Активный спойлер и система динамического управления (LDH) с подруливаемыми задними колесами вносят свой вклад в идеальную устойчивость автомобиля на траектории во всем диапазоне скоростей. Такие инновационные технологии, как система мониторинга слепых зон и система помощи при выезде с парковки задним ходом, помогут водителю при движении по шоссе и при маневрировании в городских условиях. Настройки системы курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочной системы (TRC) и антиблокировочной системы тормозов (ABS) позволяют сохранить захватывающую динамику и при этом обеспечивают максимальную безопасность. Электроусилитель руля (APS) имеет динамические настройки: его передаточное отношение изменяется в зависимости от скорости движения, позволяя с комфортом маневрировать на малых скоростях и сохранять высочайшую информативность и точность на высоких скоростях. Система контроля давления в шинах всегда предупредит водителя о внештатной ситуации. LC оснащается 8 подушками безопасности (2 фронтальные с двухступенчатым открытием, 2 передние коленные, 2 передние боковые, а также 2 шторки безопасности по всей длине салона).

В соответствии с новейшими стандартами, действующими в России, новое флагманское купе Lexus LC 500 оснащается системой оперативного вызова экстренных служб «Эра-Глонасс».

Новый Lexus LC 500 предлагается в России в 7 вариантах цвета кузова (белый F-Sport, светло-серый, черный, красный, коричневый, желтый и темно-синий), во всех вариантах используется краска с эффектом «металлик». Каждый из трех вариантов цвета отделки салона материалом «алькантара» (черный, красный, бежевый) комбинируется с декоративными карбоновыми вставками, подчеркивающими сочетание истинной роскоши и непревзойденной спортивности нового флагманского купе Lexus.

Узнать подробности о новом флагманском купе можно на официальном сайте бренда Лексус в России www.lexus.ru , а также для удобства клиентов, желающих сделать предварительный заказ на LC 500, начал работу специальный раздел — www.lc.lexus.ru . Здесь в наглядной и удобной форме можно узнать основные характеристики и особенности автомобиля, скачать тематическую брошюру с подробной информацией и заказать обратный звонок для консультации. Цена нового роскошного флагманского купе Lexus LC 500 в комплектации Sport+ в России составляет 7 886 000 рублей.

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