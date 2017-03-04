Bentley преставляет Bentayga Mulliner: ультрароскошный внедорожник

Bentley

Уникальное творение Mulliner — квинтэссенция роскоши.

Эксклюзивные опции включают новый охладитель бутылок Mulliner, уникальные 22-дюймовые колесные диски, новые вставки из шпона и индивидуальное цветовое решение для интерьера Mulliner с контрастной вышивкой.

Уникальное мастерство исполнения делает Bentayga Mulliner самым роскошным внедорожником в мире.

Флагман Bentayga Mulliner будет выпущен ограниченной серией.

Специально изготовленный экземпляр Bentayga Mulliner, который предстанет перед публикой на автосалоне в Женеве на следующей неделе, украшен уникальной инкрустацией с изображением горного массива Монте-Роза.

Компания Bentley Motors объявляет о выпуске Bentayga Mulliner: ультрароскошного внедорожника.

Ателье Mulliner, специальное подразделение Bentley, работающее по индивидуальным заказам клиентов, применило все свое мастерство, сделав из титулованной модели Bentayga нового флагмана линейки и установив новые стандарты роскоши в автомобильной индустрии.

Новинки интерьера и экстерьера — опциональная двухцветная окраска кузова, уникальные 22-дюймовые колесные диски, охладитель бутылок Mulliner и новые вставки из шпона — дополняют современный скульптурный дизайн Bentayga.

Оснащенный лучшим в своем классе 6,0 -литровым двигателем W12 автомобиль Bentayga Mulliner демонстрирует эффективность и комфорт в сочетании с высочайшими показателями мощности и крутящего момента. Развивая 608 л. с. мощности и 900 Н•м крутящего момента, этот двигатель разгоняет автомобиль с места до 100 км/ч в сего за 4,1 секунды и позволяет достичь отметки на спидометре в 301 км/ч, что делает Bentayga самым быстрым внедорожником в мире.

Новая флагманская модель выпущена ограниченной серией, поскольку создание роскошного интерьера вручную — сложная и кропотливая работа. Заказы на Bentayga Mulliner начнут принимать весной 2017 года.

На следующей неделе на стенде Bentley в автосалоне в Женеве можно будет увидеть специально изготовленный экземпляр Bentayga Mulliner.

Его передняя панель украшена уникальной инкрустацией ручной работы с изображением горного массива Монте-Роза.

Исключительный экстерьер Mulliner

Bentayga Mulliner — самый роскошный внедорожник из всех, когда — либо созданных. Он предназначен для тех, кто ищет автомобиль, сочетающий в себе пре красную динамику, повышенную проходимость и несравненный комфорт.

Новая модель — это первый Bentayga, для которого в качестве дополнительной опции предлагается двухцветная окраска кузова. Чтобы получить элегантное лакокрасочное покрытие, необходимо подобрать идеальные цветовые пропорции, благодаря которым кажется, что кузов и капот как будто «парят». Двухцветное решение также подчеркивает фирменную мускулистость суперформованных элементов кузова и мощный облик Bentayga. С апреля этого года двухцветную окраску кузова можно будет заказать для любого автомобиля линейки Bentayga.

Новые 22-дюймовые семиспицевые колесные диски Mulliner Paragon с вращающимися вставками в центральных колпачках, уникальная эмблема снаружи и устанавливаемые в стандартной комплектации нижние элементы кузова, а также полированные хромированные нижние решетки бампера завершают облик.

Великолепный интерьер ручной работы

Салон Bentayga Mulliner представляет собой сочетание традиционного и современного дизайна. Для нового интерьера дизайнеры Mulliner выбрали двухцветное решение — передние и задние сиденья обиты кожей разного цвета. На выбор заказчика предлагается семь цветовых комбинаций. Дополнительно можно заказать двухцветную окраску кузова. Прошитая вручную кожа украшена уникальной вышивкой Mulliner и контрастной прострочкой.

Новинка от Mulliner — охладитель бутылок, встроенный в массивную заднюю часть центральной консоли, который включает в себя отсек для льда с подсветкой и великолепные бокалы Cumbria Crystal.

Только в модели Bentayga Mulliner для отделки применяется шпон Ombr BurrWalnut. В деревянном кольце, опоясывающем салон, и в специальной передней панели центральной консоли, заменившей собой традиционную, можно наблюдать уникальный переход от древесины черного грецкого ореха к капу грецкого ореха.

Декоративное освещение салона с шестью режимами, накладки на пороги Mulliner с подсветкой и светодиодная подсветка Bentley в открывании дверей, создают в ночное время атмосферу роскоши. Владелец Bentayga Mulliner также может создать свою собственную атмосферу благодаря функции My Mood, позволяющей выбирать из 15 оттенков подсветки, а та кже регулировать ее яркость в дверях, подлокотниках и нишах для ног.

Шикарный звук, комфорт и удобство

Naim for Bentley Audio, установленная в Bentayga Mulliner, — это самая мощная высококачественная аудиосистема в своем классе, включающая в себя 20 динамиков, управляемых 1950 -ваттным 21-канальным усилителем.

Удобная функция дистанционного управления температурным режимом салона припаркованного автомобиля позволяет заранее подогреть или охладить салон перед поездкой, когда двигатель выключен, а в пакет Sunshine входят задние шторки с электроприводом и два солнцезащитных козырька.

Пакеты опций Touring и City включают в себя полный набор стандартных систем помощи водителю, таких как: ассистент парковки, ассистент удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль с функцией анализа дорожного трафика, система ночного видения и проекционный дисплей.

Еще одной полезной функцией Bentayga Mulliner является система Bentley Dynamic Ride — первая в мире технология активного подавления кренов, которая питается от дополнительной 48-вольтной системы, не имеющей аналогов. Эта система непрерывно противодействует поперечному крену кузова на поворотах и тем самым обеспечивает максимальное пятно контакта шины с дорогой и лучшую в классе устойчивость автомобиля наряду с высоким ездовым комфортом и исключительной управляемостью.

В качестве опции для флагманской версии Bentayga предлагается набор для пикника Linleyот Mulliner, включающий переносной холодильник, набор изысканных столовых приборов и фарфоровой посуды Linley, хрустальные бокалы и отсек для хранения сухих продуктов. Для комфортного отдыха на природе предметы из набора можно извлечь из автомобиля и использовать в качестве сидений.

Другая потрясающая опция — уникальные механические часы Mulliner Tourbillon от компании Breitling. Сложней шиймеханизм часов Mulliner Tourbillon состоит из 196 деталей и автоматически подзаводится от специального высокоточного заводного механизма, встроенного в автомобиль. Корпус часов покрыт чистым золотом (желтым, розовым или белым на выбор), а циферблат может быть выполнен из перламутра или из черного эбонитового дерева и украшен восемью бриллиантами.

Mulliner — красота в уникальности

Ателье Mulliner, специальное подразделение Bentley, по индивидуальным заказам клиентов готово оснастить Bentayga Mulliner и другими уникальными аксессуарами.

Команда профессионалов при поддержке инженеров и дизайнеров завода в Крю гордится тем, что уже много лет удовлетворяет желания и запросы самых требовательных клиентов Bentley со всего мира.

Новости от Redtram.com Загрузка ...