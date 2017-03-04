Исследование Google: онлайн-спрос на автомобили продолжает расти

Россия заняла второе место в мире по количеству просмотров автомобильных видеороликов на YouTube, пропустив вперед США и обогнав Германию в 4 раза.

Эксперты компании Google проанализировали поведение потребителей автомобильного рынка в Сети в 2016 году. Как показали результаты исследования, количество запросов по этой теме в поиске Google увеличилось на 8% и в видеохостинге YouTube — на 15%. Лидерами прошедшего года в поиске Google в России стали:

Toyota Hyundai Lada Mercedes-Benz

За прошедший год количество запросов по автомобильной тематике, не содержащих название конкретной марки или модели, в Сети увеличилось на 12% по сравнению с 2015 годом. Одними из самых быстрорастущих поисковых запросов стали: «Внедорожник 4 4», «Летающая машина», «Кроссоверы 2016», «Russian car», «Джипы по грязи», «Техно новинки автопрома», «новинки 2017».

На 7% вырос интерес пользователей к новым автомобилям. Наибольшую динамику здесь показали запросы: «Рено Каптюр», «Хёндэ Крета», «Genesis g90», «Tesla model 3», «отзывы лада веста» и «крузак».

Интерес российских автолюбителей к вторичному рынку в поиске Google заметно упал: количество запросов сократилось на 16% по сравнению с 2015 годом. Это связано с ростом популярности площадок по продаже подержанных автомобилей, которые привлекают все больше органического трафика. При этом самыми растущими запросами в категории б/у автомобилей стали: «drom.ru» , «carprice.ru» , «Проверка авто», «авто ру москва бу купить», «что нужно знать при выборе автомобиля бу», «Опель астра J».

В 2016 году на 6% вырос интерес пользователей к премиальным маркам автомобилей. В поиске Google и на YouTube лидером в течение года оставался Mercedes-Benz. Интересно, что в четвертом квартале BMW удалось сместить конкурента и выйти на первое место по числу поисковых запросов на YouTube.

В масс-сегменте прирост оказался незначительным — всего 1%. В этой категории в течение практически всего года лидером оставалась Toyota. Однако, в августе и сентябре бренд Hyundai обошел соперника благодаря выходу нового кроссовера Creta. Самый большой рост пользовательского интереса пришелся на такие марки, как Hyundai (+18%), Jeep (+7%) и Kia (+7%). При этом заметно снизился интерес к брендам Datsun, Citroen и Peugeot — на 37%, 16% и 12% соответственно.

В ходе исследования мы также выявили, что каждый 4-й запрос по автомобильной тематике пользователи делают на YouTube. Общее время просмотров автороликов в российском видеохостинге в 2016 году составило более 14 тысяч лет. Они также получили более 20 млн лайков и 305 млн органических просмотров, что на 27% выше по сравнению с 2015 годом.

Общее количество просмотров автомобильных видеороликов в России составило более 10 млрд. Примечательно, что только 10% этого контента было произведено брендами. Наибольший интерес зрителей YouTube в России вызвали BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Лидерами по доле контента, произведенного самим брендом, в премиальном сегменте стали Cadillac, Infiniti и Volvo, а в массовом сегменте — Skoda, Volkswagen и Peugeot, которые активно интегрируют видеоконтент в свои рекламные кампании.

Самые популярные автомобильные рекламные ролики в российском YouTube в 2016 году:

Для ребенка, у которого есть мечта — #KiaOMBC

















BMW 100 лет

















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Кроме того, мы определили, что 56% всех автомобильных запросов в 2016 году пришлось на пользователей мобильных устройств, что на 32% выше того же показателя в 2015 году. Отметим, что несмотря на значительный рост мобильной аудитории, бренды продолжают выстраивать маркетинговые кампании с акцентом на пользователей десктопов, где средняя цена за клик значительно выше.

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