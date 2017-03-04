Впечатляющие результаты Audi Q5 по итогам тестирования Euro NCAP

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5 звезд от Euro NCAP для успешного кроссовера марки Audi.

Высшие рейтинги защиты водителя, пассажиров и пешеходов.

Обширный перечень ассистирующих систем в Audi Q5.

Москва, 2 марта 2017 — Новый Audi Q5 был удостоен наивысшей оценки по итогам испытаний Euro NCAP. 5 звезд означают, что бестселлер из Ингольштадта относится к числу самых безопасных автомобилей в своем классе.

Audi Q5 продемонстрировал свои сильные стороны на всех этапах тестирования. Новое поколение успешной модели Audi получило высокие баллы за защиту водителя и пассажиров, безопасность детей и пешеходов. Свой вклад в рейтинг кроссовера внесли и ассистирующие системы, входящие в стандартную комплектацию автомобиля, в том числе система безопасности Audi pre sense city, которая реагирует на находящиеся впереди транспортные средства и пешеходов.

Audi Q5 получил превосходные оценки за безопасность при столкновении даже несмотря на то, что его общий вес был уменьшен почти на 90 кг. Выдающиеся результаты испытаний NCAP подчеркивают высокие стандарты марки из Ингольштадта в области активной и пассивной безопасности и создания облегченных конструкций.

Euro NCAP проводит сравнительное тестирование новых автомобилей на безопасность при столкновении с 1997 года. Среди членов организации — министерства транспорта ряда европейских стран, автомобильные клубы, страховые компании и общества защиты прав потребителей. В ходе испытаний Euro NCAP используется широкий диапазон критериев, значительно более строгих по сравнению с требованиями европейских законодательных органов.

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