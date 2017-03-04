Впечатляющие результаты Audi Q5 по итогам тестирования Euro NCAP

Впечатляющие результаты Audi Q5 по итогам тестирования Euro NCAP

Audi

  • 5 звезд от Euro NCAP для успешного кроссовера марки Audi.
  • Высшие рейтинги защиты водителя, пассажиров и пешеходов.
  • Обширный перечень ассистирующих систем в Audi Q5.

Москва, 2 марта 2017 — Новый Audi Q5 был удостоен наивысшей оценки по итогам испытаний Euro NCAP. 5 звезд означают, что бестселлер из Ингольштадта относится к числу самых безопасных автомобилей в своем классе.

Audi Q5 продемонстрировал свои сильные стороны на всех этапах тестирования. Новое поколение успешной модели Audi получило высокие баллы за защиту водителя и пассажиров, безопасность детей и пешеходов. Свой вклад в рейтинг кроссовера внесли и ассистирующие системы, входящие в стандартную комплектацию автомобиля, в том числе система безопасности Audi pre sense city, которая реагирует на находящиеся впереди транспортные средства и пешеходов.

Audi Q5 получил превосходные оценки за безопасность при столкновении даже несмотря на то, что его общий вес был уменьшен почти на 90 кг. Выдающиеся результаты испытаний NCAP подчеркивают высокие стандарты марки из Ингольштадта в области активной и пассивной безопасности и создания облегченных конструкций.

Euro NCAP проводит сравнительное тестирование новых автомобилей на безопасность при столкновении с 1997 года. Среди членов организации — министерства транспорта ряда европейских стран, автомобильные клубы, страховые компании и общества защиты прав потребителей. В ходе испытаний Euro NCAP используется широкий диапазон критериев, значительно более строгих по сравнению с требованиями европейских законодательных органов.

Источник:
Audi Russia
Дата:
8 марта 2017 г.
Комментарии

Новости от Redtram.com

Загрузка ...

Добавить комментарий

Реклама

Новости
В Подмосковье стала известна обладательница титула «Автоледи-2017»
В Подмосковье стала известна обладательница титула «Автоледи-2017»
Infiniti
Infiniti представит в Женеве новый Q50: совершенство технологий и захватывающая динамика
Infiniti представит в Женеве новый Q50: совершенство технологий и захватывающая динамика
Lexus
Lexus совершенствует онлайн-сервисы для удобства своих клиентов
Lexus совершенствует онлайн-сервисы для удобства своих клиентов
Toyota
Подготовка к Олимпийским играм 2020: первый автобус Toyota на водородных элементах передан правительству Токио
Подготовка к Олимпийским играм 2020: первый автобус Toyota на водородных элементах передан правительству Токио
KIA
KIA объявляет результаты продаж в России за февраль 2017 года
KIA объявляет результаты продаж в России за февраль 2017 года
Toyota
Автомобили Toyota сохраняют более 90% от первоначальной стоимости после трех лет владения
Автомобили Toyota сохраняют более 90% от первоначальной стоимости после трех лет владения
Lexus
Lexus начинает прием предварительных заказов в России на новое роскошное флагманское купе LC 500
Lexus начинает прием предварительных заказов в России на новое роскошное флагманское купе LC 500
Bentley
Bentley преставляет Bentayga Mulliner: ультрароскошный внедорожник
Bentley преставляет Bentayga Mulliner: ультрароскошный внедорожник
Исследование Google: онлайн-спрос на автомобили продолжает расти
Исследование Google: онлайн-спрос на автомобили продолжает расти
Infiniti
Infiniti представляет Project Black S: концепт будущей «заряженной» линейки автомобилей
Infiniti представляет Project Black S: концепт будущей «заряженной» линейки автомобилей
Audi
Впечатляющие результаты Audi Q5 по итогам тестирования Euro NCAP
Впечатляющие результаты Audi Q5 по итогам тестирования Euro NCAP
Каталог автомобилей
Дилеры
Сравнение комплектаций