Renault Duster и Renault Sandero — лучшие в своих сегментах по остаточной стоимости

Renault Duster и Renault Sandero — лучшие в своих сегментах по остаточной стоимости

Renault

  • Renault Duster второй год подряд становится лидером среди SUV B-сегмента с показателем 95,16% в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», которое проводится экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».
  • Также Renault Sandero занял первое место в рейтинге в В-сегменте с результатом 89,26%.
  • В целом, марка Renault вошла в тройку лидеров рейтинга «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» в ценовом диапазоне «Стандарт» среди всех брендов.

Renault Duster во второй раз подрядстал лидером SUV B-сегмента с показателем 95,16%, опередив ближайшего конкурента более, чем на 7%, тем самым еще раз подтвердив свои лидерские позиции на российском рынке SUV.

Внедорожник Renault Duster занимает первое место по продажам среди внедорожников (SUV) по итогам 2013, 2014, 2015 и 2016 годов. Клиенты Renault Duster по достоинству оценили его легендарную надежность, отличную проходимость и внедорожные качества, поэтому более 90% клиентов выбирают полноприводные версии Duster. Также, благодаря надежному 1.5-литровому турбодизелю с увеличенным межсервисным интервалом, сегодня Renault Duster является лидером среди дизельных внедорожников в массовом сегменте.

Renault Sandero, лидер B-сегмента в 2015 году, вновь занял первое место с показателем 89,26%, при этом улучшив собственный прошлогодний результат на 6,09%.

В целом, марка Renault вошла в тройку лидеров рейтинга «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» в ценовом диапазоне «Стандарт» среди всех брендов. Лидерство внедорожных моделей Renault Duster и Renault Sandero Stepway подчеркивает укрепление позиции Renault в SUV-сегменте, к которому также относится и новый стильный кроссовер Renault Kaptur.

Исследование, подготовленное экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», проводится в России третий год подряд. Рейтинг составлен на основании анализа изменения цен на подержанные автомобили за три года. Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2013 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2016 году. Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам и определены лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум».

В исследовании принимали участие модели автомобилей, официально представленные на рынке России. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общей массы данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке.

  • Renault Duster и Renault Sandero — лучшие в своих сегментах по остаточной стоимости
Источник:
Renault
Дата:
8 марта 2017 г.
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