Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на совершенно новый Range Rover Velar
Россия, Москва, 2 марта 2017 года — Компания Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на совершенно новый среднеразмерный роскошный внедорожник Range Rover Velar, продажи которого стартуют в России осенью 2017 года. Сделать предварительный заказ на автомобиль можно уже сейчас во всех официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover. Стартовая стоимость модели составляет 3 880 000 рублей.
Range Rover Velar демонстрирует новый уровень привлекательности, элегантности и технологичности в семействе Range Rover. Занимая нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, Velar предлагает невероятный комфорт в сочетании с выдающейся проходимостью.
Созданный с нуля на базе легкой алюминиевой архитектуры Jaguar Land Rover, Velar открывает новую главу в истории успеха Range Rover. Облик Velar — это эволюция ДНК Range Rover и демонстрация того, какими будут следующие поколения роскошных внедорожников этого семейства.
На российском рынке новый Range Rover Velar будет представлен в комплектациях: Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и в ограниченной версии First Edition, заключающей в себе все лучшее от нового внедорожника.
Range Rover Velar отличается богатым оснащением уже в базовой комплектации, которая включает в себя:
- два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения;
- систему доступа и пуска двигателя без ключа;
- светодиодные головные фары с дневными ходовыми огнями;
- рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева;
- сиденья с отделкой кожей Luxtec и замшей;
- 18-дюймовые колесные диски;
- функцию стояночного обогрева с дистанционным управлением;
- подогрев лобового стекла;
- систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response®;
- систему адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics;
- систему контроля давления в шинах;
- систему автономного экстренного торможения (AEB);
- предупреждение о выезде за пределы полосы движения;
- функцию помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch.
Рекомендованные розничные цены с НДС на совершенно новый Range Rover Velar в рублях:
|Velar c 2,0-литровым дизельным двигателем (180 л.с.)
|Комплектация Base
|от 3 880 000
|Комплектация S
|от 4 400 000
|Комплектация SE
|от 4 700 000
|Комплектация R-Dynamic Base
|от 4 093 000
|Комплектация R-Dynamic S
|от 4 613 000
|Комплектация R-Dynamic SE
|от 4 913 000
|Velar c 2,0-литровым дизельным двигателем (240 л.с.)
|Комплектация S
|от 4 640 000
|Комплектация SE
|от 4 940 000
|Комплектация R-Dynamic S
|от 4 853 000
|Комплектация R-Dynamic SE
|от 5 153 000
|Комплектация R-Dynamic HSE
|от 5 739 000
|Velar c 3,0-литровым дизельным двигателем (300 л.с.)
|Комплектация SE
|от 5 300 000
|Комплектация R-Dynamic S
|от 5 213 000
|Комплектация R-Dynamic SE
|от 5 513 000
|Комплектация R-Dynamic HSE
|от 6 099 000
|Комплектация First Edition
|от 7 178 000
|Velar c 2,0-литровым бензиновым двигателем (250 л.с.)
|Комплектация Base
|от 3 880 000
|Комплектация S
|от 4 400 000
|Комплектация SE
|от 4 700 000
|Комплектация R-Dynamic Base
|от 4 093 000
|Комплектация R-Dynamic S
|от 4 613 000
|Комплектация R-Dynamic SE
|от 4 913 000
|Velar c 3,0-литровым бензиновым двигателем (380 л.с.)
|Комплектация SE
|от 5 340 000
|Комплектация R-Dynamic S
|от 5 253 000
|Комплектация R-Dynamic SE
|от 5 553 000
|Комплектация R-Dynamic HSE
|от 6 139 000
|Комплектация First Edition
|от 7 218 000
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