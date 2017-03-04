Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на совершенно новый Range Rover Velar

Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на совершенно новый Range Rover Velar

Jaguar

Россия, Москва, 2 марта 2017 года — Компания Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на совершенно новый среднеразмерный роскошный внедорожник Range Rover Velar, продажи которого стартуют в России осенью 2017 года. Сделать предварительный заказ на автомобиль можно уже сейчас во всех официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover. Стартовая стоимость модели составляет 3 880 000 рублей.

Range Rover Velar демонстрирует новый уровень привлекательности, элегантности и технологичности в семействе Range Rover. Занимая нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, Velar предлагает невероятный комфорт в сочетании с выдающейся проходимостью.

Созданный с нуля на базе легкой алюминиевой архитектуры Jaguar Land Rover, Velar открывает новую главу в истории успеха Range Rover. Облик Velar — это эволюция ДНК Range Rover и демонстрация того, какими будут следующие поколения роскошных внедорожников этого семейства.

На российском рынке новый Range Rover Velar будет представлен в комплектациях: Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и в ограниченной версии First Edition, заключающей в себе все лучшее от нового внедорожника.

Range Rover Velar отличается богатым оснащением уже в базовой комплектации, которая включает в себя:

  • два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения;
  • систему доступа и пуска двигателя без ключа;
  • светодиодные головные фары с дневными ходовыми огнями;
  • рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева;
  • сиденья с отделкой кожей Luxtec и замшей;
  • 18-дюймовые колесные диски;
  • функцию стояночного обогрева с дистанционным управлением;
  • подогрев лобового стекла;
  • систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response®;
  • систему адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics;
  • систему контроля давления в шинах;
  • систему автономного экстренного торможения (AEB);
  • предупреждение о выезде за пределы полосы движения;
  • функцию помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch.

Рекомендованные розничные цены с НДС на совершенно новый Range Rover Velar в рублях:

Velar c 2,0-литровым дизельным двигателем (180 л.с.)
Комплектация Base от 3 880 000
Комплектация S от 4 400 000
Комплектация SE от 4 700 000
Комплектация R-Dynamic Base от 4 093 000
Комплектация R-Dynamic S от 4 613 000
Комплектация R-Dynamic SE от 4 913 000
Velar c 2,0-литровым дизельным двигателем (240 л.с.)
Комплектация S от 4 640 000
Комплектация SE от 4 940 000
Комплектация R-Dynamic S от 4 853 000
Комплектация R-Dynamic SE от 5 153 000
Комплектация R-Dynamic HSE от 5 739 000
Velar c 3,0-литровым дизельным двигателем (300 л.с.)
Комплектация SE от 5 300 000
Комплектация R-Dynamic S от 5 213 000
Комплектация R-Dynamic SE от 5 513 000
Комплектация R-Dynamic HSE от 6 099 000
Комплектация First Edition от 7 178 000
Velar c 2,0-литровым бензиновым двигателем (250 л.с.)
Комплектация Base от 3 880 000
Комплектация S от 4 400 000
Комплектация SE от 4 700 000
Комплектация R-Dynamic Base от 4 093 000
Комплектация R-Dynamic S от 4 613 000
Комплектация R-Dynamic SE от 4 913 000
Velar c 3,0-литровым бензиновым двигателем (380 л.с.)
Комплектация SE от 5 340 000
Комплектация R-Dynamic S от 5 253 000
Комплектация R-Dynamic SE от 5 553 000
Комплектация R-Dynamic HSE от 6 139 000
Комплектация First Edition от 7 218 000
Источник:
Jaguar Land Rover Россия
Дата:
5 марта 2017 г.
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