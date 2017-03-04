Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на совершенно новый Range Rover Velar

Jaguar

Россия, Москва, 2 марта 2017 года — Компания Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на совершенно новый среднеразмерный роскошный внедорожник Range Rover Velar, продажи которого стартуют в России осенью 2017 года. Сделать предварительный заказ на автомобиль можно уже сейчас во всех официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover. Стартовая стоимость модели составляет 3 880 000 рублей.

Range Rover Velar демонстрирует новый уровень привлекательности, элегантности и технологичности в семействе Range Rover. Занимая нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, Velar предлагает невероятный комфорт в сочетании с выдающейся проходимостью.

Созданный с нуля на базе легкой алюминиевой архитектуры Jaguar Land Rover, Velar открывает новую главу в истории успеха Range Rover. Облик Velar — это эволюция ДНК Range Rover и демонстрация того, какими будут следующие поколения роскошных внедорожников этого семейства.

На российском рынке новый Range Rover Velar будет представлен в комплектациях: Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и в ограниченной версии First Edition, заключающей в себе все лучшее от нового внедорожника.

Range Rover Velar отличается богатым оснащением уже в базовой комплектации, которая включает в себя:

два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения;

систему доступа и пуска двигателя без ключа;

светодиодные головные фары с дневными ходовыми огнями;

рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева;

сиденья с отделкой кожей Luxtec и замшей;

18-дюймовые колесные диски;

функцию стояночного обогрева с дистанционным управлением;

подогрев лобового стекла;

систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response ® ;

; систему адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics;

систему контроля давления в шинах;

систему автономного экстренного торможения (AEB);

предупреждение о выезде за пределы полосы движения;

функцию помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch.

Рекомендованные розничные цены с НДС на совершенно новый Range Rover Velar в рублях:

Velar c 2,0-литровым дизельным двигателем (180 л.с.) Комплектация Base от 3 880 000 Комплектация S от 4 400 000 Комплектация SE от 4 700 000 Комплектация R-Dynamic Base от 4 093 000 Комплектация R-Dynamic S от 4 613 000 Комплектация R-Dynamic SE от 4 913 000 Velar c 2,0-литровым дизельным двигателем (240 л.с.) Комплектация S от 4 640 000 Комплектация SE от 4 940 000 Комплектация R-Dynamic S от 4 853 000 Комплектация R-Dynamic SE от 5 153 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 5 739 000 Velar c 3,0-литровым дизельным двигателем (300 л.с.) Комплектация SE от 5 300 000 Комплектация R-Dynamic S от 5 213 000 Комплектация R-Dynamic SE от 5 513 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 6 099 000 Комплектация First Edition от 7 178 000 Velar c 2,0-литровым бензиновым двигателем (250 л.с.) Комплектация Base от 3 880 000 Комплектация S от 4 400 000 Комплектация SE от 4 700 000 Комплектация R-Dynamic Base от 4 093 000 Комплектация R-Dynamic S от 4 613 000 Комплектация R-Dynamic SE от 4 913 000 Velar c 3,0-литровым бензиновым двигателем (380 л.с.) Комплектация SE от 5 340 000 Комплектация R-Dynamic S от 5 253 000 Комплектация R-Dynamic SE от 5 553 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 6 139 000 Комплектация First Edition от 7 218 000

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