Автомобили Mitsubishi ТОП-3 в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля»

Mitsubishi

Автомобили Mitsubishi вошли в ТОП-3 в 2-х сегментах «Pickup Standart» и «SUV (E)» по итогам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Итоги исследования были оглашены 1 марта в рамках ежегодной конференции «Автомобильный рынок — 2017. Итоги и прогнозы».

Согласно исследованию, при продаже на вторичном рынке две модели Mitsubishi сохраняют высокий процент от первоначальной стоимости: Mitsubishi L200 — 91,01% и Mitsubishi Pajero — 84,71%.

Основным критерием исследования для составления рейтинга стало сравнение остаточной стоимости автомобиля, который был приобретен в России в 2013 году и стоимость данной модели на вторичном рынке в 2016 году. Всего в рамках исследования было проанализировано 2 000 модификаций более чем 50 марок легковых автомобилей, официально представленных на рынке в России.

Полная информация о результатах исследования доступна на официальном сайте аналитического агентства «АВТОСТАТ».

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