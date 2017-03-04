Возвращение на вершину: смазочные материалы Castrol примут участие в борьбе за призы Формулы-1

Перед началом очередного чемпионата мира компания ВР, владеющая брендом Castrol, и команда Формулы-1 Renault объявили о начале сотрудничества — Castrol будет официальным партнером и поставщиком смазочных материалов. На днях публике был представлен болид Renault RS17, который пилоты коллектива будут использовать в гонках чемпионата мира 2017 года.

Антикрылья нового гоночного автомобиля украшены логотипами Castrol, а продукции бренда теперь предстоит доказать свою эффективность и надежность в экстремальных условиях: смазочные материалы Castrol будут использоваться в двигателях, коробках передач и других ключевых агрегатах болидов Renault. В течение пяти лет специалисты двух всемирно известных компаний будут совместно работать над выполнением чрезвычайно амбициозной задачи — завоевать чемпионский титул в самых престижных автогонках.

«У команды Renault есть все необходимое, чтобы стать лучшей в Формуле-1, — заявил на церемонии исполнительный директор BP Lubricants Мандир Сингх. — Мы рады стать партнерами команды на этом этапе ее развития, чтобы вместе работать над инновационными решениями и совместными усилиями добиться успеха».

«Мощность двигателя всегда имеет значение в автогонках, — подчеркнул управляющий директор Renault Sport Racing Сириль Абитбуль. — Однако после введения новой редакции правил, определяющих аэродинамическую конфигурацию машин 2017 года, скорость болида стала еще сильнее зависеть от мощности. Значит, и эффективность смазочных материалов будет сильнее влиять на конкурентоспособность автомобиля. Мы уверены, что специалисты Castrol найдут достойный ответ на технологические вызовы Формулы-1 и помогут команде добиться поставленной цели».

У специалистов Castrol и Renault уже есть опыт успешной работы в Формуле-1: ровно 20 лет назад команда Williams, чьи болиды были укомплектованы моторами Renault, при поддержке марки Castrol выиграла Кубок конструкторов, а ее пилот Жак Вильнев стал чемпионом мира 1997 года.

Примечательно, что резервным пилотом команды Renault в новом сезоне стал россиянин Сергей Сироткин. Первая гонка сезона — Гран При Австралии — состоится 26 марта на трассе в Мельбурне. Один из этапов чемпионата мира пройдет в последние выходные апреля на автодроме в Олимпийском парке Сочи.

Castrol является признанным мировым лидером в области разработки смазочных материалов последнего поколения. Компания получила широкую известность в качестве ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, водного и авиационного транспорта. Одним из стратегических направлений развития бизнеса компании является партнерство с ведущими автопроизводителями. Компания Castrol является глобальным партнером в области смазочных материалов Jaguar Land Rover Ltd., Volvo Car Corporation и Ford Motor Company; совместно с Volkswagen Group осуществляет совместные разработки моторных масел для двигателей автомобилей Audi, Volkswagen и Skoda. В линейку наиболее популярных у потребителей продуктов Castrol входят такие бренды, как Castrol EDGE, Castrol Magnatec и другие.

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