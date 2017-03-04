Мировая премьера новых моделей Panamera и 911

Porsche

Штуттгарт. Весна для Porsche начинается тремя захватывающими мировыми премьерами. На 87-м Женевском международном автосалоне, который пройдет с 7 по 19 марта 2017 года, немецкий производитель спортивных автомобилей представит Sport Turismo — новую версию в семействе гран-туризмо. Увеличенная крышка багажника, низкая погрузочная высота, увеличенный объем багажного отделения и посадочная формула 4+1 обеспечивают четырехдверной новинке идеальное сочетание максимальной универсальности и практичности в повседневной эксплуатации. Новая версия Panamera Turbo S E-Hybrid мощностью 500 кВт (680 л.с.) - еще одна яркая новинка компании. Представляя вторую гибридную модификацию Porsche Panamera компания впервые позиционирует подключаемый гибрид в качестве флагманской модели в линейке. Ключевой отличительной чертой третьей премьеры является страсть к мощности: двухместный автомобиль, при создании которого использовался опыт автогонок, формирует неразрывную связь между повседневным вождением и гоночной трассой. Модели 911 GTS также будут представлены широкой публике впервые.

Презентация состоится в ходе пресс-конференции Porsche 7 марта в 9:15 по центральноевропейскому времени в выставочном центре Palexpo, зал 1, павильон 1050.

Прямая трансляция мероприятия на английском языке будет доступна онлайн в Porsche Newsroom (newsroom.porsche.com/geneva2017 ), а также по спутниковому телевидению. Код для вставки трансляции доступен на сайте porsche.gomexlive.com .

Информация о спутниках / технические данные для представителей телевидения, связанные с прямой трансляцией

США / Канада — прямая HD-трансляция Дата: 7 марта 2017 года Время: 03:15 – 03:30 по восточному времени / 08:15 – 08:30 по Гринвичу Прямая трансляция стартует приблизительно в 03:05 по восточному времени / 08:05 по Гринвичу Спутник: Galaxy 17 Транспондер (цифровой): 24K, слот 1-1 Частота на прием: 12.166,500 МГц Поляризация: Y Стандарт видео: 1080i/60Hz in NTSC Аудиоканалы: Каналы 1+2: английский язык Модуляция: DVB-S2 / 8 PSK Скорость модуляции: 7.2000 Мсимв/с FEC: 3/4 MPEG: 4:2:0 / MPEG4 Шифрование: без шифрования Европа / Ближний Восток — прямая HD-трансляция Дата: 7 марта 2017 года Время: 09:15 – 09:30 по центральноевропейскому времени / 08:15 – 08:30 по Гринвичу Прямая трансляция стартует приблизительно в 09:05 по центральноевропейскому времени / 08:05 по Гринвичу Спутник: EUT 10A Транспондер (цифровой): B05, B05, слот 1-1 Частота на прием: 11.126,830 МГц Поляризация: X Стандарт видео: 1080i/50 Гц, PAL Аудиоканалы: Каналы 1+2: английский язык Модуляция: DVB-S2 / 8 PSK Скорость модуляции: 7,2000 Мсимв/с FEC: 3/4 MPEG: 4:2:0 / MPEG4 Шифрование: без шифрования

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