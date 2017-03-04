Мировая премьера новых моделей Panamera и 911
Штуттгарт. Весна для Porsche начинается тремя захватывающими мировыми премьерами. На 87-м Женевском международном автосалоне, который пройдет с 7 по 19 марта 2017 года, немецкий производитель спортивных автомобилей представит Sport Turismo — новую версию в семействе гран-туризмо. Увеличенная крышка багажника, низкая погрузочная высота, увеличенный объем багажного отделения и посадочная формула 4+1 обеспечивают четырехдверной новинке идеальное сочетание максимальной универсальности и практичности в повседневной эксплуатации. Новая версия Panamera Turbo S E-Hybrid мощностью 500 кВт (680 л.с.) - еще одна яркая новинка компании. Представляя вторую гибридную модификацию Porsche Panamera компания впервые позиционирует подключаемый гибрид в качестве флагманской модели в линейке. Ключевой отличительной чертой третьей премьеры является страсть к мощности: двухместный автомобиль, при создании которого использовался опыт автогонок, формирует неразрывную связь между повседневным вождением и гоночной трассой. Модели 911 GTS также будут представлены широкой публике впервые.
Презентация состоится в ходе пресс-конференции Porsche 7 марта в 9:15 по центральноевропейскому времени в выставочном центре Palexpo, зал 1, павильон 1050.
Прямая трансляция мероприятия на английском языке будет доступна онлайн в Porsche Newsroom (newsroom.porsche.com/geneva2017), а также по спутниковому телевидению. Код для вставки трансляции доступен на сайте porsche.gomexlive.com.
Информация о спутниках / технические данные для представителей телевидения, связанные с прямой трансляцией
|США / Канада — прямая HD-трансляция
|Дата:
|7 марта 2017 года
|Время:
|03:15 – 03:30 по восточному времени / 08:15 – 08:30 по Гринвичу
|Прямая трансляция стартует приблизительно в 03:05 по восточному времени / 08:05 по Гринвичу
|Спутник:
|Galaxy 17
|Транспондер (цифровой):
|24K, слот 1-1
|Частота на прием:
|12.166,500 МГц
|Поляризация:
|Y
|Стандарт видео:
|1080i/60Hz in NTSC
|Аудиоканалы:
|Каналы 1+2: английский язык
|Модуляция:
|DVB-S2 / 8 PSK
|Скорость модуляции:
|7.2000 Мсимв/с
|FEC:
|3/4
|MPEG:
|4:2:0 / MPEG4
|Шифрование:
|без шифрования
|Европа / Ближний Восток — прямая HD-трансляция
|Дата:
|7 марта 2017 года
|Время:
|09:15 – 09:30 по центральноевропейскому времени / 08:15 – 08:30 по Гринвичу
|Прямая трансляция стартует приблизительно в 09:05 по центральноевропейскому времени / 08:05 по Гринвичу
|Спутник:
|EUT 10A
|Транспондер (цифровой):
|B05, B05, слот 1-1
|Частота на прием:
|11.126,830 МГц
|Поляризация:
|X
|Стандарт видео:
|1080i/50 Гц, PAL
|Аудиоканалы:
|Каналы 1+2: английский язык
|Модуляция:
|DVB-S2 / 8 PSK
|Скорость модуляции:
|7,2000 Мсимв/с
|FEC:
|3/4
|MPEG:
|4:2:0 / MPEG4
|Шифрование:
|без шифрования
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