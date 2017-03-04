Европейский дебют концепта Jaguar I-Pace на автосалоне в Женеве

Jaguar

Россия, Москва, 1 марта 2017 года — 7 марта 2017 года в рамках международного автосалона в Женеве состоится европейская премьера концепта Jaguar I-PACE, полностью электрического спортивного SUV легендарного британского бренда. Концепт предстанет перед публикой в цвете Photon Red — это одно из цветовых решений, которые будут доступны для серийной версии First Edition.

Концепт I-PACE дает представление о том, каким будет первый полностью электрический автомобиль Jaguar, который поступит в продажу в 2018 году.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Работая над концептом I-PACE, мы пошли против привычных правил и создали автомобиль с экстерьером суперкара, динамикой спорткара, внутренним пространством SUV и, наконец, с электроприводом. Наши инженеры и дизайнеры воспользовались всеми преимуществами электрических технологий, получив в итоге автомобиль со смещенным вперед салоном, спортивной посадкой, комфортным и просторным интерьером, а также нулевыми вредными выбросами и моментальным ускорением.

Динамичный силуэт и мощные пропорции этого концепта — результат грамотного использования каждого миллиметра, который освобождается благодаря электроприводу. Концепт I-PACE знаменует собой новую эру дизайна в сегменте аккумуляторных электромобилей».

I-PACE, источником энергии которого является литий-ионная батарея емкостью 90 кВт⋅ч, разгоняется до 100 км/ч приблизительно за 4 секунды, а его запас хода составляет 500 км (европейский цикл NEDC). Процесс зарядки проходит максимально быстро — аккумулятор восполняется на 80% уже через 90 минут при использовании розетки переменного тока мощностью 50 кВт.

Компактные и легкие электромоторы на передней и задней оси генерируют совокупную мощность 400 л.с. и 700 Нм крутящего момента, в то время как полный привод является залогом уверенности водителя в любую погоду и на любом дорожном покрытии. Управляемость, комфорт и плавность хода выделяют этот концепт среди всех электромобилей: это будет подлинный Jaguar и настоящий автомобиль для водителя.

Уже сегодня покупатели в России могут заявить о своей готовности стать одними из первых владельцев I-PACE. Для этого необходимо нажать кнопку «Хочу приобрести» на официальном сайте Jaguar www.jaguar.ru и заполнить онлайн-форму, подтверждающую желание быть в числе первых покупателей нового электрического автомобиля.

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