Специальные предложения Lexus в марте 2017 года

Lexus

В марте 2017 года во всех официальных дилерских центрах Lexus на территории РФ действуют специальные предложения на приобретение четырех моделей бренда — бизнес-седана ES, премиальных кроссоверов NX и RX и престижного внедорожника GX.

C 1 по 31 марта 2017 года бренд Lexus предлагает специальные условия приобретения элегантного бизнес-седана ES, городского премиального кроссовера NX, премиального кроссовера RX и престижного внедорожника GX.

При покупке Lexus ES 200 и/или Lexus ES 250, а также Lexus NX в любой из существующих комплектаций в рамках программы Lexus Trade-In, выгодаi клиента в марте 2017 года составляет 200 000 рублейii.

При покупке престижного внедорожника Lexus GX в любой из существующих комплектаций, включая новую версию Sportiii, с использованием программы Lexus Trade-In, выгода клиента составляет 300 000 рублейiv.

Для приобретения премиального кроссовера RX в любой из существующих комплектаций с привлечением заемных средств в марте Lexus предлагает особо привлекательные условия кредитования: ставку по кредиту 9,9% годовых при первоначальном взносе от 50%.v

Подробности о специальных предложениях марта 2017 года и участвующих дилерах, а также информацию о действующих ценахvi на автомобили Lexus, установленных у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

Более подробная информация — на официальном сайте бренда Lexus в России: www.lexus.ru

i Выгода достигается путем предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля.

ii Трейд-Ин. С 1 по 31 марта 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-In (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus ES 200, ES 250, NX 2016 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

iii Спорт

iv С 1 по 31 марта 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-In (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus GX 2016 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 300 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

v Процентная ставка указана по кредитной программе «Стандарт Плюс» при первоначальном взносе (ПВ) от 50% и сроке кредита (СК) от 12 до 36 мес. Условия кредита: ПВ от 50%, годовая процентная ставка при СК от 12 до 36 мес. — 9,9%. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 150 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача а/м в залог и обязательное страхование заложенного а/м по программе КАСКО. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Подробнее на сайте www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует на новые а/м Lexus RX 350 2016 и 2017 года выпуска во всех комплектациях с 01.03.2017 г. по 31.03.2017 г. Количество автомобилей ограниченно.

vi Максимальные цены перепродажи

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