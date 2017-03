Volkswagen Touareg признан автомобилем с самой высокой остаточной стоимостью в своем сегменте

Рекордный индекс остаточной стоимости Volkswagen Touareg составил 93,23%.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование по определению остаточной стоимости автомобиля (residual value of the car), которое показывает насколько изменилась первоначальная стоимость автомобиля после трех лет его эксплуатации.

Volkswagen Touareg стал победителем в сегменте SUV (E). Данная модель является одним из самых успешных полноразмерных внедорожников в мире. В России Touareg доступен с дизельными и бензиновыми двигателями, мощностью от 204 л.с. до 249 л.с.

Volkswagen Golf, который является самым продаваемым автомобилем в мире, завоевал «бронзу» в своей категории. Модель с неповторимым, узнаваемым дизайном и широким набором ассистентов и развлекательных систем вновь оказалась среди лидеров сегмента.

Пьер Бутен, глава марки Volkswagen в России, отмечает: «Наши модели традиционно становятся лидерами рейтинга остаточной стоимости. Марка Volkswagen смотрит в будущее и создает автомобили, которые не только отвечают всем потребностям клиентов, но и позволяют им оставаться актуальными многие годы».

Исследование аналитического агентства «АВТОСТАТ» основано на двух ценовых базах: базе данных цен новых автомобилей и базе данных цен на вторичном рынке.

В рамках работы были изучены более 50 брендов, официально представленных на рынке России и около 2.000 модификаций моделей легковых автомобилей, различных по типу двигателя и его объему, типу привода, типу кузова и типу трансмиссии. В расчет были включены модели с определенным уровнем продаж, индивидуальным для каждого сегмента.

